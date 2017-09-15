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15 сен 2017

В России найдены более 8000 дефектных Mercedes-Benz

В России найдены более 8000 дефектных Mercedes-Benz

Российское отделение Mercedes-Benz направило в Росстандарт уведомление о начале сразу двух сервисных кампаний в отношении нескольких моделей, проданных на нашем рынке.

Первый отзыв затронул 8346 автомобилей GLE-/GLE купе-/Е-класс, проданных российскими дилерами в 2015-2016 годах. В данных автомобилях было обнаружено негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления. Выход его из строя может привести к выходу из строя электроуслителя руля. Дилеры заменят штекеры на данном узле.

Вторая кампания затронула 58 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLС-/S- классов, проданных в прошлом и этом годах. Здесь могут быть установлены дефектные пиропатроны преднатяжителей ремня безопасности водителя. На транспортных средствах будет выполнена замена переднего левого натяжителя ремня безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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