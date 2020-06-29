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29 июн 2020

В России отзывают более четырёх тысяч Мерседесов с протекающей крышей

В России отзывают более четырёх тысяч Мерседесов с протекающей крышей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz сообщила о старте отзывной кампании в России, которая затрагивает 4270 автомобилей моделей C- и E-класса, а также CLS. По данным Росстандарта, все они произведены с мая по ноябрь 2018 года

Причиной отзыва стало использование неправиль¬ного клеевого соеди¬нения между стеклянной панелью и рамой люка. Из-за этого в салон автомобиля может попасть вода. На всех отзываемых автомобилях в дилерских центрах проверят клеевое соеди¬нение и при необходи¬мости заменят механизм люка. Для владельцев все работы проведут бесплатно.

С обладателями автомобилей Mercedes-Benz C-Class, E-Class и CLS с панорамной крышей, попадающих под отзыв, представители немецкой марки свяжутся письменно или по телефону. Ознакомиться со списком VIN-кодов отзываемых машин можно самостоятельно — перечень опубликован на сайте Росстандарта.

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