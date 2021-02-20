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20 фев 2021

В России отзывают Mercedes-Benz А-класса

В России отзывают Mercedes-Benz А-класса
Автор фото: фирма-производитель

На этот раз отзывная компания небольшая и касается лишь трех автомобилей, выпущенных в 202 году, но проблема требует вмешательства, так как касается безопасности детей.

Дело все в том, что на указанных автомобилях скобы на задних креслах, которыми детские кресла монтируются к креплениям Isofix имеют конструктивный дефект, который чреват ненадежной фиксацией самих кресел и, как следствие, высоким риском травм маленьких пассажиров.

На отзываемых машинах проведут необходимые работы и заменят весь конструктив креплений полностью. Проверить свой автомобиль можно классическим способом через VIN-код или дождаться звонка от дилеров, которые обзвонят клиентов.

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