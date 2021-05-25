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25 май 2021

В Россию приехал новый Mercedes CLS

В Россию приехал новый Mercedes CLS
Автор фото: фирма-производитель

Подретушированная внешность, моторная линейка, которая будет состоять лишь из двух двигателей и начальная стоимость более семи миллионов рублей.

Официальный старт продаж еще не объявлен, но в конфигураторе официального сайта компании уже появилась вкладка с данной моделью и полным описанием комплектаций, характеристик и прочего. Прежде чем перейти к  ним, остановимся на внешности. Рестайлинг привнес в нее не слишком много нового -  новая решетка радиатора, новое рулевое колесо в салоне и расширенная гамма вариантов отделки.

Теперь поговорим о техническом аспекте. Да, в Россию CLS приедет только с двумя моторами. Базовый – трехлитровый дизель на 250 лошадиных сил. Старший  - 435-сильный шестицилиндровый бензиновый турбо-мотор.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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