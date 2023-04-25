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25 апр 2023

Владельцы Mercedes Benz в России лишились телематики

Владельцы Mercedes Benz в России лишились телематики

С 25 апреля в России прекращает работу телематический сервис Mercedes me ID. Аналогов у данного приложения нет

Функционал у Mercedes me ID был широк -  к примеру, владельцы машин при помощи телефона могли контролировать показатели автомобиля, управлять дверными замками и климатической установкой, а также удалённо запускать двигатель. Кроме того, при помощи сервиса можно было отыскать автомобиль на парковке.

Как сообщают представители марки,  само приложение перестанет быть доступным для скачивания. Те программы, которые уже установлены на смартфоны, перестанут корректно работать. Есть вероятность, что их запуск будет попросту невозможен.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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