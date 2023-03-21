Взгляните на один из самых дорогих «Мересдесов» в истории

На аукционе Gooding&Company появился необычный лот – Mercedes-Benz 500K, образца 1934 года. Этот кабриолет был выпущен скромным тиражом в 342 экземпляра и сохранился до наших дней в оригинальном состоянии

Этот параметр очень важен, так как в мире практически не осталось неотреставрированных 500K, а машин в кузове Offener Tourenwagen (как наш экземпляр) и вовсе существует лишь пять штук. Так что стартовая цена более чем в полтора миллиона долларов здесь оправдана.

Впрочем, есть еще один важный параметр, который многократно повышает уникальность данной машины – ее владельцем был небезызвестный Рудольф Гесс. К слову, под капотом данного 500K установлен пятилитровый 160-сильный двигатель, который работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.