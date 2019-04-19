Джентльменский набор из презентабельной внешности, уютного салона и джиперского инструментария обеспечил японскому кроссоверу внимание… со стороны женщин

В конце 2017 года в дилерские центры Mitsubishi вернулись компактные кроссоверы ASX, отсутствовавшие более года ввиду непростой ситуации на российском автомобильном рынке. Зато популярная модель прибыла к нам уже в рестайлинговом варианте – похорошевшей, технически более совершенной, при этом узнаваемой и еще лучше приспособленной к российским дорожным реалиям. В качестве бонуса за ожидание японцы предложили усиленную шумоизоляцию, более стильное оформление и усовершенствованную эргономику: в частности, разъем USB переехал из подлокотника в нижнюю часть центральной консоли, а качество отделочных материалов улучшилось – появились, к примеру, мягкие накладки у прилива центральной консоли.

О домашнем уюте

Чем же обновленный Mitsubishi ASX может привлечь женщин, которые, кстати, составляют примерно треть от общего числа покупателей этой модели? Не в последнюю очередь – презентабельной внешностью. Характерные для этого SUV нотки агрессии дополнены у обновленного «японца» модными нюансами – такими, как вертикальные светодиодные полоски ходовых огней и хромированный декор на бампере и пятой двери.

Второй важный аспект – это форм-фактор. Мне нравится, что ASX не выглядит маленьким автомобилем, хотя фактически длина (4295 мм) и ширина (1770 мм) делают его классическим компактом. Влезть в «игольное ушко» на парковке, пробраться через узкий коридор заставленного машинами двора – не проблема. К тому же сложно вспомнить какую-либо другую соразмерную машину, у которой столь же крупные внешние зеркала. Я от этих «слоновьих ушей» просто в восторге – они серьезно добавляют уверенности при маневрировании.

Салон, если честно, не выглядит ультрасовременным, но лично мне это дыхание классики по вкусу. Тем более что отсутствие авангардных элементов в компоновке компенсируется удивительным уютом. Сиденья из перфорированной кожи, выделенные тестовому автомобилю («старшей» комплектации Instyle), – это модно и практично. Аналоговая «приборка» с белыми шкалами отлично читается, и я могу посетовать только на отсутствие цифровых индикаторов скорости на цветном дисплее борткомпьютера. Чтобы подзарядить телефон, теперь не нужно искать разъем в подлокотнике (там сейчас размещена вторая розетка на 12 В) – подключаешься прямо к слоту в центральной консоли, а «трубку» кладешь или в нишу перед рычагом коробки передач, или в глубокие подстаканники на центральном тоннеле.

Отдам должное и электронной начинке. К примеру, тестовая машина могла похвастать электрической регулировкой кресла водителя и автоматическими доводчиками стекол обеих передних дверей, зеркалами с электроприводом, подогревом и функцией автоматического складывания. Точно понравится женщинам и система бесключевого доступа: «умный» ключ можно не доставать из сумочки, а открывать и закрывать замки кнопкой в дверной ручке.

Ну и, наконец, ASX подкупает тем, что в салоне просторно. Мне и соседу справа не приходится толкаться локтями, а у задних пассажиров достаточно места над головой, перед ступнями и коленями. А еще на втором ряду есть удобный выдвижной подлокотник с подстаканниками.

Не маловат ли багажник на 384 л? Вовсе нет! Тем более что он удачно организован. По флангам глубокие ниши, куда вмещаются огнетушитель и канистры с «омывайкой», есть плафон подсветки, в подполье спрятаны полноценная запаска и органайзер с инструментами, а на левой стенке предусмотрен крючок для сумок и пакетов.

Разумные решения

После обновления Mitsubishi ASX остался верен принципу разумной достаточности. Как видно, маркетологи посчитали, что если на борту имеется информативная камера заднего вида, то датчики парковки, строго говоря, и не нужны. Однако я с таким подходом не согласна. Девушкам, особенно начинающим автомобилисткам, лишняя страховка в виде парктроников точно не помешает, тем более что объектив камеры, размещенный на пятой двери, в ненастную погоду «слепнет» от грязи.

В остальном «японец» в отношении дам галантен и предусмотрителен. Тут вам и высокая – капитанская – посадка, и легкий руль, регулирующийся в обеих плоскостях, и возможность выбора режима трансмиссии кнопкой у основания консоли. Кстати, для максимальной экономии здесь предусмотрен переднеприводный режим, а полный привод и алгоритм блокировки многодисковой муфты пригодятся на бездорожье или, скажем, при движении по не расчищенному от снега двору.

Подвеска настроена с акцентом на комфорт, а значит, можно не жадничать со скоростью на разбитой дороге и не церемониться с проездом «лежачих полицейских». Возможностей 2-литрового бензинового мотора, выдающего 150 л.с., в самый раз для умеренно активной езды. Мне нравится, как живо кроссовер реагирует на подачу «газа» и что вариатор поддерживает плавный и мощный разгон.

Проходимость тоже неплоха, хотя, конечно, за отсутствием серьезных внедорожных помощников лезть на тяжелое бездорожье не стоит. Словом, я убедилась, что Mitsubishi ASX отлично подходит для решения моих рутинных дорожных задач, а цена 1 633 000 рублей, которые просят за максимально щедро оснащенную версию с полным приводом, топовым 2-литровым мотором и вариаторной трансмиссией, вполне адекватна.