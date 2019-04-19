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О Mitsubishi ASX

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Мицубиши асх

Тест-драйвов
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Комлектаций
5 (открыть)
Последнее поколение
II рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
11 (прочитать)
Цены
от 1 099 000
до 1 479 990
Mitsubishi ASX 2017 вид спередиMitsubishi ASX 2017 вид сзадиMitsubishi ASX 2017 салонMitsubishi ASX 2017 приборная панельMitsubishi ASX 2017 центральная консоль
Mitsubishi ASX 2017 розетки
Подогрев сидений имеет два режима, система стабилизации – отключаемая
Mitsubishi ASX 2017 АКПП
Полочка под консолью организована вблизи от USB-слота
Mitsubishi ASX 2017 передние кресла
Mitsubishi ASX 2017 задний диван
Диван складывается в пропорции 40:60 и снабжен выдвижным подлокотником
Mitsubishi ASX 2017 багажное отделение
На боковых стенках багажника устроены глубокие вещевые ниши

Джентльменский набор из презентабельной внешности, уютного салона и джиперского инструментария обеспечил японскому кроссоверу внимание… со стороны женщин

В конце 2017 года в дилерские центры Mitsubishi вернулись компактные кроссоверы ASX, отсутствовавшие более года ввиду непростой ситуации на российском автомобильном рынке. Зато популярная модель прибыла к нам уже в рестайлинговом варианте – похорошевшей, технически более совершенной, при этом узнаваемой и еще лучше приспособленной к российским дорожным реалиям. В качестве бонуса за ожидание японцы предложили усиленную шумоизоляцию, более стильное оформление и усовершенствованную эргономику: в частности, разъем USB переехал из подлокотника в нижнюю часть центральной консоли, а качество отделочных материалов улучшилось – появились, к примеру, мягкие накладки у прилива центральной консоли.

О домашнем уюте

Чем же обновленный Mitsubishi ASX может привлечь женщин, которые, кстати, составляют примерно треть от общего числа покупателей этой модели? Не в последнюю очередь – презентабельной внешностью. Характерные для этого SUV нотки агрессии дополнены у обновленного «японца» модными нюансами – такими, как вертикальные светодиодные полоски ходовых огней и хромированный декор на бампере и пятой двери.

Второй важный аспект – это форм-фактор. Мне нравится, что ASX не выглядит маленьким автомобилем, хотя фактически длина (4295 мм) и ширина (1770 мм) делают его классическим компактом. Влезть в «игольное ушко» на парковке, пробраться через узкий коридор заставленного машинами двора – не проблема. К тому же сложно вспомнить какую-либо другую соразмерную машину, у которой столь же крупные внешние зеркала. Я от этих «слоновьих ушей» просто в восторге – они серьезно добавляют уверенности при маневрировании.

Салон, если честно, не выглядит ультрасовременным, но лично мне это дыхание классики по вкусу. Тем более что отсутствие авангардных элементов в компоновке компенсируется удивительным уютом. Сиденья из перфорированной кожи, выделенные тестовому автомобилю («старшей» комплектации Instyle), – это модно и практично. Аналоговая «приборка» с белыми шкалами отлично читается, и я могу посетовать только на отсутствие цифровых индикаторов скорости на цветном дисплее борткомпьютера. Чтобы подзарядить телефон, теперь не нужно искать разъем в подлокотнике (там сейчас размещена вторая розетка на 12 В) – подключаешься прямо к слоту в центральной консоли, а «трубку» кладешь или в нишу перед рычагом коробки передач, или в глубокие подстаканники на центральном тоннеле.

Отдам должное и электронной начинке. К примеру, тестовая машина могла похвастать электрической регулировкой кресла водителя и автоматическими доводчиками стекол обеих передних дверей, зеркалами с электроприводом, подогревом и функцией автоматического складывания. Точно понравится женщинам и система бесключевого доступа: «умный» ключ можно не доставать из сумочки, а открывать и закрывать замки кнопкой в дверной ручке.

Ну и, наконец, ASX подкупает тем, что в салоне просторно. Мне и соседу справа не приходится толкаться локтями, а у задних пассажиров достаточно места над головой, перед ступнями и коленями. А еще на втором ряду есть удобный выдвижной подлокотник с подстаканниками.

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Не маловат ли багажник на 384 л? Вовсе нет! Тем более что он удачно организован. По флангам глубокие ниши, куда вмещаются огнетушитель и канистры с «омывайкой», есть плафон подсветки, в подполье спрятаны полноценная запаска и органайзер с инструментами, а на левой стенке предусмотрен крючок для сумок и пакетов.

Разумные решения

После обновления Mitsubishi ASX остался верен принципу разумной достаточности. Как видно, маркетологи посчитали, что если на борту имеется информативная камера заднего вида, то датчики парковки, строго говоря, и не нужны. Однако я с таким подходом не согласна. Девушкам, особенно начинающим автомобилисткам, лишняя страховка в виде парктроников точно не помешает, тем более что объектив камеры, размещенный на пятой двери, в ненастную погоду «слепнет» от грязи. 

В остальном «японец» в отношении дам галантен и предусмотрителен. Тут вам и высокая – капитанская – посадка, и легкий руль, регулирующийся в обеих плоскостях, и возможность выбора режима трансмиссии кнопкой у основания консоли. Кстати, для максимальной экономии здесь предусмотрен переднеприводный режим, а полный привод и алгоритм блокировки многодисковой муфты пригодятся на бездорожье или, скажем, при движении по не расчищенному от снега двору.

Подвеска настроена с акцентом на комфорт, а значит, можно не жадничать со скоростью на разбитой дороге и не церемониться с проездом «лежачих полицейских». Возможностей 2-литрового бензинового мотора, выдающего 150 л.с., в самый раз для умеренно активной езды. Мне нравится, как живо кроссовер реагирует на подачу «газа» и что вариатор поддерживает плавный и мощный разгон.

Проходимость тоже неплоха, хотя, конечно, за отсутствием серьезных внедорожных помощников лезть на тяжелое бездорожье не стоит. Словом, я убедилась, что Mitsubishi ASX отлично подходит для решения моих рутинных дорожных задач, а цена 1 633 000 рублей, которые просят за максимально щедро оснащенную версию с полным приводом, топовым 2-литровым мотором и вариаторной трансмиссией, вполне адекватна. 

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