Не поймите неправильно: я не пытаюсь сравнить несравнимое. И даже не сопоставляю столь различные вещи с обновленным кроссовером Mitsubishi ASX. Речь просто пойдет о выборе автомобиля, который каждый покупатель делает самостоятельно

Мне всегда кажутся странными заявления типа таких: модель А за 1,8 миллиона рублей??? Да за эти деньги можно взять и модель B, и модель C, и даже модель N+1 в базовой комплектации, с учетом скидки по программе «первый семейный полноразмерный рамный внедорожник», а также при условии сдачи старой машины в trade in.

Все подобные обсуждения в Интернете напоминают старый добрый детский стишок про мальчика, дедушку и ослика. Троица идет на базар, и, как ни расположатся персонажи друг относительно друга, для зрителей схема каждый раз выглядит нелепо. Мальчик на ослике? Значит, старик вынужден идти пешком — плохо. Дедушка на ослике? Мальчик идет пешком — тоже плохо. В итоге, дедушка берет внука на руки, а ослик шагает порожняком, и получается вовсе курам на смех.

Опять рестайлинг — но какой на этот раз!

И вот перед нами обновленный Mitsubishi ASX – да не просто обновленный, а с кардинально «перелопаченной» внешностью, сильно возмужавший и похорошевший. Но — за 1,8 млн рублей в максимальной комплектации. Вот только недавно мы рассматривали корейское кросс-купе практически за те же деньги, да еще с близким по мощности мотором. Стоило ли его вообще принимать во внимание при выборе? Про китайские кроссоверы того же ценового уровня, кажется, и говорить не приходится.

Однако — давайте все же поговорим. Так сказать, предметно поговорим, а не потреплемся на досуге. Заметим: мальчик с дедушкой и осликом идут на базар, а вы что в это время делаете? Наблюдаете за сценкой из окна офиса или на секунду отвлеклись от смартфона? На чем, куда и зачем ездите сами, когда планируете покупку нового транспортного средства и сколько денег готовы на нее потратить?

Кроссовер ASX, будучи этаким скромником в плане внешности, на удивление, снискал очень большую популярность в России. Антуражем не блистал, зато подкупал какой-то удивительной складностью, разумностью, универсальностью. Вспоминаю предыдущий тест: и на трассе провел в этом автомобиле время с удовольствием, и по пересеченной местности полазал благодаря системе полного привода. Нашел и минусы — но первый из них относился именно к визуальному восприятию. Модель претерпела несколько рестайлингов, однако при этом практически не менялась, создавая впечатление устаревшей. И вот теперь — совершенно другое дело!

Тем не менее, получая автомобиль на тест, я дважды обошел стоянку дилерского центра — и не заметил обновленный ASX. С третьей попытки нашел, он просто спрятался за неправильно припаркованным фургоном. А ведь мог бы пройти и мимо — но не потому что модель опять почти не изменилась. Наоборот — изменилась настолько, что, не зная номерного знака, ее легко можно было бы и не узнать! Оформлением передка кроссовер от Mitsubishi стал напоминать Suzuki, но еще больше — пожалуй, могучие американские пикапы full size. То есть, он визуально стал больше, крупнее, массивнее.

Да не только визуально. Согласно паспортным данным, его кузов увеличился в длину на 6 см, в ширину на 4 см. Теперь это далеко не скромная «серая мышка», а солидный автомобиль. У него и клиренс стал не 195, а 215 мм, конечно, за счет новых колёс, имеющих размер 225/55R18.

В основном, изменился передок, в профиль мы имеем все тот же хорошо узнаваемый ASX, только с декоративными накладками на крыльях, имитирующими воздухозаборники какой-то системы. А сзади? Новые фонари и бамперы с эффектными деталями. Тоже своего рода украшения.

Но если приглядеться, то двери остались «плоскими», у современных моделей они, как правило, на вид более «объемные». Прежние у ASX и наружные ручки дверей. Всё это выдает возраст модели и говорит о том, что мы имеем всего лишь очередной ее рестайлинг, а не кардинальное обновление, на которое нам намекали три года назад. И все же, считаю, наружные изменения очень даже приятные.

А внутри? К сожалению — на грани разочарования. Панель приборов осталась той же, что и раньше, а ее обновления я ждал больше всего. Ну, борткомпьютер имел право остаться прежним, собственно, к его дизайну и функционалу нет претензий ни на Outlander, ни на Eclipse Cross. Но приборы в ASX точно следовало бы осовременить, может быть, просто заимствовать у «Эклипса». Потому что сейчас они не только в плане дизайна выглядят ретроградными, но и подсвечиваются неярко, как будто источники света позади шкал «ослабели» за время долгой эксплуатации.

Багажник у ASX для данного размерного класса очень неплох: 380 с небольшим литров. При пятиместном размещении пассажиров его длина по полу составляет 83 см, при двухместном — 165 см. Высота под шторкой — 45 см, от пола до потолка — почти 73 см

Но новый увеличенный дисплей мультимедиасистемы — это плюс. Правда, доступен он только в максимальной комплектации Instyle. А дальше «вниз» опять всё знакомое: и глубокая емкость в центре под торпедо, и кнопка переключения режимов полноприводной трансмиссии, и селектор вариатора. Вот только гнёзд USB теперь два, и оба рассчитаны на флэшки с музыкой. Проверил — оба носителя читаются без проблем.

Увы, разочаровало и сиденье водителя. Как в других Mitsubishi, оно не позволяет установить спинку ближе к вертикали. И дело не в том, что так больше нравится мне. Нынешняя посадка вынуждает придвигаться к рулю, даже несмотря на то, что он способен изменять положение не только по высоте, но и по вылету. Кнопки на руле остались прежними: с левой спицы управляем музыкой и подключенным телефоном, с правой — системой круиз-контроля.

Сзади — интересная, хотя и не аутентичная эргономика: пассажиры второго ряда располагаются на высоте аж 38 сантиметров от пола! То есть, способны смотреть вперед через ветровое стекло практически поверх голов сидящих впереди. Прямо по-лендроверовски. Части спинки складываются в одну плоскость с фальшполом багажника, а тот непривычно высок. При этом под ним не скрывается полноразмерная запаска — всего лишь докатка, хотя на вид и крупная. Но вокруг нее пенопластовые органайзеры, далеко не такие вместительные, как в «Аутлендере», однако все же обеспечивающие размещение мелочей. То есть, багажное отделение назовем продуманным.

Минус здесь — «люфтящая» ручка-вставка в пятой двери. И если бы «люфтила» только она одна… Шатается — в буквальном смысле — откидной перчаточный ящик, он же бардачок. Колотится об обивку кузова язычок правого заднего ремня безопасности. И вообще, на неровностях салон ASX не «беззвучен». При этом многие досужие критики ругают сборку корейских и уж тем более китайских кроссоверов — а ведь в них такого нет. И кросс-купе Kia XCeed, и Haval F7, и Geely Atlas «сбиты» очень плотно и тем искренне радуют.

«Я весь такой загадочный...»

Это — о моторе Mitsubishi ASX. На обновленном кроссовере сочетания силовых агрегатов с коробками передач не изменились. По-прежнему комплектации Inform и Invite оснащаются 1,6-литровым 117-сильным бензиновым двигателем и механической коробкой передач, а привод имеют только на передние колёса. Комплектация Intense может быть по «технике» такой же, а может — двухлитровой 150-сильной с вариатором и полным приводом. Наконец, версия Instyle — это только двухлитровый мотор, вариатор и трансмиссия 4х4.

В городском режиме 150-сильный агрегат сообщает кроссоверу определенную «бодрость духа». Но, как в случае с Lada Vesta, мотор ASX необходимо «пришпоривать». Ведь максимум момента он развивает при оборотах аж за 4000, на практике, конечно, хорошая тяга начинается ниже, но далеко не с «низов». Похоже, вариатор играет негативную роль, Ньютон-метры в нем словно вязнут. Но к его чести следует сказать, что работает он действительно тихо, а не подвывает, как на «Весте», и плавно. Легкий толчок ощущается разве что при смене первой и второй передачи, при этом движение на первой как бы «затягивается». Имитация понижающей? Здесь она бессмысленна, так как у трансмиссии и без того есть специальный режим L.

Разгон с места до сотни продолжается свыше 11-ти секунд. Близкий по мощности и цене Kia XCeed ускоряется на две секунды быстрее. И тут опять возникает вопрос выбора: что именно вам нравится, чего больше хочется? Бегать по утрам удобнее в легких кроссовках, а в тяжелых массивных бахилах — тропить стёжку в глубоком снегу, отправляясь на зимнюю рыбалку. XCeed в данном случае имитирует купе, а ASX – внедорожник. В плане управляемости — то же самое, вернее, та же разница. Псевдо-кроссовер от Kia значительно плотнее в плане подвески и лучше держится за асфальт в поворотах, а модель от Mitsubishi словно дарит предвкушение скорого расставания с асфальтом и встречи с грунтовками и пересеченной местностью. ASX намного мягче, «развалистей», ему не по душе резкие перестроения, у него и руль чуть не на оборот длиннее. И на курсе он стоит хуже.

Разгон на высоких скоростях тоже не вызывает большого энтузиазма. В режиме D ускорение с 80 до 120 км/ч происходит примерно за 9 с, в ручном режиме на пятой передаче оно ухудшается до 15 с, а на четвертой возвращается к девяти. Стало быть, в D незаметно для водителя задействуется третья? Да, но не во всем этом скоростном промежутке, поскольку при разгоне на четвертой обороты почти достигают красной зоны.

Во время предыдущего теста было отмечено, что ASX способен «питаться» 92-м бензином. Техническая характеристика в Интернете сейчас содержит упоминание только 95-го. Я проверил оба, и вот мои данные о расходе. На МКАД, двигаясь со средней скоростью 90 км/ч (это по БК, спидометр в то же время показывал и 100, и 110 км/ч), автомобиль расходовал примерно 7 л 95-го бензина на сотню. На автомагистрали при средней 110 и «приборной» 130 км/ч — 8,3 л, при «круизной» 110 км/ч (по БК 105) — 7,8 л. Если разогнаться свыше допустимых пределов, то расход возрастет минимум до 9 л, рыскание на прямой усилится, а погрешность спидометра увеличится с 5 до 8 км/ч.

Попытка заправиться 92-м бензином привела к странным результатам. В целом, характер автомобиля изменился не сильно, во всяком случае, динамика не ухудшилась. А вот бортовой компьютер откровенно запутался с расходом: при той же «круизной» скорости показывал то 8,2-литровый, то 7,2-литровый «аппетит». Не знаю, что с ним стряслось. На 95-м результаты замера были намного более стабильными, на них и рекомендую ориентироваться.

Но странность характера мотора была не в этом, а собственно в темпе разгона. При скоростях 110-120 км/ч, добавляя «газ», я ощущал то бодрый подхват, то настоящие «тормоза». И так в итоге не понял, от чего же это зависело. Точно не от бензина, основная часть теста прошла на 95-м. Замечено было только, что, если удавалось «раскочегарить» кроссовер, то последующие ускорения были бодрее. Силовой агрегат словно самообучался или подстраивался под мой характер и настроение.

Еще немного «геометрии» салона. Он кажется тесноватым, однако показания рулетки говорят о другом. Ширина спереди на уровне нижних краев окон — 147 см, сзади — 141 см. Расстояние от спинки переднего сиденья до подушки заднего при посадке «за мной» — 28 см

В целом, по шумности при движении ASX уступит кросс-купе от Kia и не сильно превзойдет «китайцев». Но, возвращаясь к качеству сборки, однозначно скажу: салон у него куда более «гремучий». Это отчетливо слышно на местных дорогах, состоящих в основном из асфальтовых заплат. А на зернистом покрытии дают о себе знать шины с дорожным рисунком — отчаянно гудят. Шум ветра начинает заметно прослушиваться в салоне при скоростях выше 120 км/ч. Возможно, его увеличение вызвано появлением на бамперах замысловатых декоративных деталей, а также большими наружными зеркалами.

Лучше «ползком», чем «бегом»

На грунтовках мягкая подвеска вдруг начинает демонстрировать жёсткость. Но не только это вызывает желание снизить скорость: вспомним про «бренчание» салона. Ну, чего стоило фирме предусмотреть фиксацию язычков ремней безопасности — хотя бы такую, как на «Ладах» и Renault: в виде примитивных прорезей в панелях обшивки салона. Уже на первом километре стук язычка справа-сзади начинает просто выводить из себя, а если необходимо проехать не один километр, а десяток?

Смутило и другое. Заправив автомобиль некоторым количеством 92-го бензина, я отметил, что БК пообещал пробег на данной дозе около 180 км. На деле, меньше чем через сотню километров цифры пробега на остатке топлива исчезли с приборной панели. При этом автомобиль не так уж и долго «молотил» на холостом ходу, что иногда случается по время фотосъемки. Похожей особенностью отличался, кстати, Jeep Renegade.

В данном случае на ASX я проехал по тем же местам, что и на американо-итальянском «Джипе». Конечно, ощущения принципиально разные, однако в некоторых вещах два автомобиля были схожи.

Во-первых, они достойно справились со всеми предложенными испытаниями. В одном месте я предложил ASX «взять» песчаный склон на развилке дорог, имитируя ситуацию вынужденного разворота. И что же? Передний привод мне не помог, автоматическое подключение заднего моста вкупе с отключением системы контроля тяги — тоже нет. А вот блокировка муфты привела к успеху. Но, надо сказать, Renegade справился с той же задачей легче, а вместе с ним и, как ни странно, такой кроссовер, как Hyundai Tucson. Правда, у последнего был более мощный мотор.

По грязевому участку ASX прополз тоже уверенно, аналогично «Ренегейду». Два кроссовера «родственны» тем, что у обоих в трансмиссии есть режим, имитирующий «понижайку», и у обоих он эффективно работал. На грунтовке, направленной под горку, японский кроссовер, используя режим L, активно тормозил мотором. Эта штука очень пригодилась бы, если бы дорога была скользкой.

Три года назад во время теста я вдоволь погонял ASX по грунтовой площадке, заставил поскользить, спровоцировал на сносы. Как-то поведет он себя сегодня? Удивительно, но, несмотря на сохранившиеся агрегаты, повадки автомобиля изменились. Или мне это только показалось? Теперь в моноприводном режиме он охотнее срывает в пробуксовку управляемые колеса, а при сбросе «газа» так активно «метет хвостом», что описывает на площадке не круг, а овал. «Газ» сбросить хочется, потому что система стабилизации не спешит помешать моим провокационным действиям, и кроссовер выходит из-под контроля. Значок системы мигает на панели приборов, однако ее воздействия на агрегаты я не ощущаю совершенно.

Примерный диаметр круга, описываемого автомобилем в переднеприводном режиме, при вывернутом до упора рулевом колесе и на полном «газе» — около 15 м. Что-то будет при полном приводе? Выбираю его кнопкой — характер кроссовера меняется до неузнаваемости. Теперь он легко вписывается в круг диаметром 10 м, а «сноситься» или скользить словно бы вовсе не собирается — катается по кругу, словно по рельсам. И вновь система стабилизации «помалкивает», но, кажется, в ней совершенно нет необходимости.

У меня есть хобби. Долгими зимними вечерами, а также в любые короткие промежутки свободного времени я люблю находить в Интернете и смотреть видеоролики о тестах различных надувных лодок, байдарок, каяков. Изучаю разные модели — и просто-таки облизываюсь: у одной лодки нравится посадка гребца, у другой лучше обводы, третья при компактных габаритах покоряет вместимостью, четвертая удивительно мало весит, пятая хороша всем, кроме системы самоотлива... Но, как ни странно, идеала-то в конечном счете не нахожу, а для моих мини-походиков и рыбалок вполне подходит простенькое и недорогое, всего лишь девятикилограммовое суденышко, вмещающее меня, собаку и небольшой набор полевого и рыбацкого снаряжения. Отчаливаю на нем от берега — и при всех недостатках, как-то отсутствие надувного дна, большая ширина для байдарочного весла, жесткая посадка на лавочке-«банке», я получаю несказанное удовольствие от проведения времени на природе. Не так уж много возможностей для этого у современного человека, чтобы до бесконечности выбирать идеальное снаряжение: лодку, палатку, спальный мешок, походную посуду, фонарь, нож, рыболовные удочки, катушки и приманки.

Не то же ли самое происходит с выбором автомобиля? Да, есть супер-навороченные модели, которые и на трассе быстры, как ветер, и с бездорожьем справляются на уровне легких танков, да плюс оснащены подобно представительским лимузинам. Но заработать/накопить на такую роскошь если и возможно, то это точно исключит какие-либо рыбалки и отдых на природе в течение многих лет. А заработаешь и купишь — так успеют поменяться представления о правильном отдыхе, палатки и костры уйдут далеко на задний план.

Я бы предпочел отдаться любимому увлечению. Компактные кроссоверы в этом плане очень соответствуют ему, позволяя проводить время на природе при вложении относительно небольших денег. Предпочтительнее те модели, которые имеют имитацию «понижайки», а это не только Jeep Renegade и Mitsubishi ASX, подобная программа автоматической трансмиссии неплохо работала, например, на Lifan X60, при том что он имел только передний привод. Да, на шоссе кроссоверы компромиссны, по управляемости и устойчивости, динамике они проиграют — при сопоставимой стоимости — начальным версиям седанов среднего класса, типа Kia Optima, универсалам или тому же «кроссовому» купе XCeed. Но последние подойдут только в том случае, если ваши «отдыхательные» маршруты пролегают строго по асфальту и тщательно разглаженным грунтовкам.

В своем классе ASX занимает прочные позиции, теперь к ним добавится, безусловно, ставшая очень яркой внешность, особенно если глядеть с передка. «Ретро»-элементы отделки экстерьера и интерьера, конечно, отсылают к прошлым годам, но, согласимся, эффектное новое часто вызывает подсознательное ощущение ненадежности, одноразовости, а слегка устаревшие детали, наоборот, убеждают в проверенности временем.

Hyundai Creta обойдется дешевле, будет выглядеть современнее, к тому же у нее есть 1,6-литровый вариант с «механикой» и полным приводом, однако имитации «понижайки» в трансмиссии нет. Как и у модификации Tucson с двухлитровым 150-сильным агрегатом под капотом и тоже с «механикой», но этот кроссовер более вместительный. Список можно продолжать и продолжать — но, уверяю вас, сколько ни ищите, идеальный автомобиль вы все равно не выберете. А время, отведенное нам на рыбалки и общение с природой будет безвозвратно упущено.

Обновленный в очередной раз японский кроссовер Mitsubishi ASX предлагается в четырех основных комплектациях: Inform, Invite, Intense и Instyle. Вариантов силового агрегата — два: это 1,6-литровый 117-сильный мотор в наборе с «механикой» и передним приводом и 2,0-литровый 150-сильный, «вооруженный» вариатором и полноприводной трансмиссией. Цены — от 1 492 000 до1 932 000 рублей

Технические характеристики Mitsubishi ASX 2.0 CVT ГАБАРИТЫ, ММ 4365х1810х1630 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 384 / 1219 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1515 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 197 / 4200 ТРАНСМИССИЯ вариатор, 6-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 191 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,7 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60