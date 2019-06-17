Все знают термин «лошадиная сила», а вот о самих скакунах – статных, красивых, быстрых – стали потихоньку забывать. Поэтому мы, взяв Mitsubishi ASX, отправились на конеферму с необычными обитателями

Неудивительно, что современный человек привык к разнообразной облегчающей жизнь технике. Вместе с тем увлечение плодами технического прогресса подчас вынуждает нас забывать о прошлом. К примеру, не так давно лошади были не только верными спутниками, но и настоящей опорой для человека в его работе – попробуйте-ка представить без них хоть одно крестьянское хозяйство. И хорошо, что есть места, где можно вдоволь пообщаться с этими животными.

Одним из таких мест является ферма «Костин двор» на юге Подмосковья. Причем там возможно не только узнать немало нового и интересного, но и вплотную познакомиться с чрезвычайно редкими мини-лошадьми, которых не нужно путать с пони.

Дело – в деталях

Хотя бренд Mitsubishi прославился в первую очередь благодаря своим полноразмерным вседорожникам, его «младший» кроссовер ASX уже успел завоевать симпатии многих покупателей. Причин тому немало.

Начнем с дизайна. Современный, сбалансированный, элегантный экстерьер выделяет автомобиль в потоке, в какой бы из семи возможных цветов он ни был окрашен. Тем более что компания не оставляет свой компактный SUV без внимания, периодически освежая его внешность.

Внутри же царят комфорт и просчитанная до миллиметра эргономика – к удобству не придерешься даже при желании. Посадка за рулем, органы управления, места для пассажиров – во всем чувствуется японское внимание к мелочам. При этом инженерам удалось сделать относительно небольшой салон максимально вместительным, так что на ASX можно смело отправляться в дальнее путешествие даже впятером, не слишком обращая внимание на рост и комплекцию седоков. Что же касается багажника, то его 384-литрового объема для повседневных нужд более чем достаточно, а для решения нестандартных задач – возможности трансформации, к примеру, спинка дивана складывается целиком или частично.

Похвалы заслуживает и уровень оснащения «японца». У Mitsubishi ASX весомый пакет функций, повышающих уровень комфорта и безопасности. Есть, в частности, климат-контроль (или кондиционер в зависимости от комплектации), подогрев сидений, розетка на 12 В и USB-разъем, мультимедийная система с сенсорным экраном, обшитый кожей мультифункциональный руль, камера заднего вида…

В движении автомобиль полностью оправдывает заложенную создателями концепцию городского кроссовера: на нем удобно парковаться в тесноте (радиус разворота 5,3 м), легко маневрировать в потоке. А по динамике ASX даст фору многим конкурентам. По крайней мере, 2-литровый 150-сильный двигатель с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC в нашем путешествии на конеферму вел себя выше всяких похвал – мотор эластичный, тяговитый во всем диапазоне оборотов, обгон или набор скорости с таким агрегатом не проблема (разгон до 100 км/ч займет немногим более 11 с). При этом у него скромный аппетит, и если активно не давить на педаль «газа», то даже в мегаполисе можно удерживать расход на уровне 9 л/100 км (причем используя бензин Аи-92). А уж на загородном шоссе топлива тратится и того меньше – от силы литров семь на «сотню». Впрочем, тут есть заслуга и бесступенчатого вариатора, который обеспечивает не только плавный и мощный разгон, но и отличный комфорт.

Кроме того, кроссовер в полном соответствии со своим статусом готов предложить потенциал фирменного полного привода. В зависимости от типа покрытия и условий движения предусмотрены режимы «моно», «авто» или же 4WD Lock, последний из которых в состоянии справиться с достаточно серьезным бездорожьем. Тут, кстати, следует сказать и о весьма приличном клиренсе (195 мм), и неплохих углах въезда/съезда (19,5 и 31°). Так что автомобиль действительно универсальный – уверенно ведет себя как на асфальте, так и за его пределами.

N 55°25´39.9?, E 37°08´21.9?

Недолгое маневрирование на столичных улицах, забег по глади Киевского шоссе, поворот на бетонку и… В самом конце пути мы все-таки заплутали в деревенских лабиринтах, так что пришлось срезать путь по грунтовке. Зато получили удовольствие от плавности хода и энергоемкости подвески Mitsubishi ASX.

Наконец, достигаем цели путешествия и, оставив на время «железного коня», идем общаться с лошадьми живыми. Местная конеферма предоставляет самые разные услуги: проводят тут и верховые прогулки, и занятия с тренером, и сеансы иппотерапии (реабилитация посредством контакта с животными). А если приехать в выходные дни около полудня, то можно попасть на экскурсию, в ходе которой всего за 300 рублей с человека получите массу любопытных знаний.

Правда, следует усвоить два важных правила: к лошадям сзади не подходить и не совершать резких движений. После чего начнется самое интересное. Вот к группе посетителей выводят маленькую, словно игрушечную, лошадку. И спрашивают: «Кто перед вами?» Народ уверенно отвечает, что это пони. И ошибается! Оказывается, для специалиста отличить пони от мини-лошади довольно просто. Пони крупнее – около метра в холке. А вот мини-лошади изящнее – они не столь коренастые и по стати похожи на уменьшенную копию обычного коня. Таких «малышей» начали разводить в нашей стране около 15 лет назад. Впрочем, есть на ферме и пони.

Их история тоже необычна. Мало кто знает, что появились они не ради забавы, а как серьезные работники. К примеру, очень распространенный шетлендский пони, славящийся огромной силой, работал на рудниках и в тесных угольных шахтах. Обычный конь в такой тесноте бесполезен, а вот «недоросли» за год могли перевезти до 3000 т породы, преодолев до 5000 км! Многие животные работали исключительно под землей, почти не поднимаясь на поверхность. Согласитесь, незавидная судьба. Тем более отрадно, что в наше время их уже не эксплуатируют столь нещадно.

В отличие от пони мини-лошадей изначально использовали в качестве декоративных животных. Что неудивительно, они действительно очень симпатичные! Встречаются разные породы (наиболее известные фалабелла и мини-аппалуза), но все покладистого нрава, благодаря чему неплохо ладят с детьми. Здешние же обитатели еще и демонстрируют актерский талант. Так, одна из лошадок самостоятельно (по крайней мере, так утверждают сотрудники) научилась вставать на задние ноги, приветствуя гостей. А ветеран конефермы миниатюрный Макс любит подрабатывать фотомоделью – позирует он и впрямь грациозно. Но больше всего нас впечатлило даже не это: в семействе мини-лошадок недавно случилось прибавление, и мы получили редкую возможность полюбоваться на крошечных жеребят. Одному исполнился месяц, другому – лишь неделя. Устоять перед очарованием этих малышей невозможно, рот сам расплывается в улыбке, а руки так и тянутся погладить еще не успевшую загрубеть шерстку.

Впрочем, на ферме живут не только низкорослые обитатели. Из одного стойла вывели рослого скакуна редкой красоты, о его породе слышал, наверное, каждый – орловский рысак. Кличка по документам длинная и сложная, так что на ферме его зовут Красавчиком (на это имя конь и откликается). Глядя на него, нельзя не восхититься статью, пропорциями.

Неподалеку – стойло кобылы по кличке Гвадалахара. Раньше ее стихией были скачки с препятствиями, сегодня же работа попроще – участвовать в уроках верховой езды. И она прекрасно справляется с ней не в последнюю очередь благодаря кроткому и чуткому нраву. Наш гид с улыбкой рассказывает, как однажды Гвадалахара поставила конюхов в тупик: из ее стойла исчез недавно родившийся жеребенок. После долгих поисков выяснилось, что заботливая мама, решив, что ее детеныш замерз, попыталась согреть его... укрыв копнами сена.

Трудно сказать, кто из представителей местной «тройки удалой» произвел наибольшее впечатление – пони, мини-лошади или обычные кони. Да это и не столь важно. Главное, что они ведут комфортную жизнь на конеферме и радуют гостей любого возраста. Так что от души советуем: если вы все еще раздумываете, как приятно и с пользой провести свободный день, смело отправляйтесь в «Костин двор» – теплые воспоминания о поездке гарантированы! Но, разумеется, ехать лучше на современном, комфортабельном, практичном и подготовленном к любым дорогам автомобиле. Таком, как Mitsubishi ASX.