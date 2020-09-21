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Сумасшедший навигатор и воробей-самоубийца
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Мицубиши асх

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Mitsubishi ASX 2020 вид спередиMitsubishi ASX 2020 вид сбокуMitsubishi ASX 2020 салон
Mitsubishi ASX 2020 приборная панель
Приборы, спрятанные в глубокие «колодцы», отлично читаются
Mitsubishi ASX 2020 монитор
Интерфейс теперь дружит со смартфонами
Mitsubishi ASX 2020 передние креслаMitsubishi ASX 2020 задний диван
Mitsubishi ASX 2020 багажное отделение
Объем багажника по меркам класса довольно скромный...
Mitsubishi ASX 2020 багажное отделение
... но его можно легко увеличить, сложив задние сиденья
Mitsubishi ASX 2020 моторный отсек
Проверенный 2-литровый силовой агрегат отлично уживается с бесступенчатым вариатором
Mitsubishi ASX 2020 передняя фара
Диодный головной свет предлагается уже в базовой комплектации
Mitsubishi ASX 2020 вид сзади

Тест-драйв обновленного японского кроссовера оказался совсем не таким, каким ожидался

Сейчас, в послеизоляционную эпоху, многие тест-драйвы проводятся по индивидуальной схеме. Автомобиль подгоняют прямо к твоему дому и вечером отсюда же и забирают. Двигаться, правда, предлагают не абы как, а по определенному маршруту – с посещением интересных мест и заездом на обед, где, собственно, все и встречаются (конечно, с соблюдением безопасной дистанции). В этот раз первой точкой маршрута стала усадьба Абрамцево в Подмосковье, куда навигатор повел кратчайшим путем.

Ехал я спокойно по малому бетонному кольцу, как вдруг навигационная система голосом Гарика Харламова скомандовала свернуть налево, мотивируя это тем, что нашелся маршрут короче. Я послушался, пока еще не понимая, что юморист решил меня жестко разыграть. Поначалу дорога не предвещала ничего плохого: гладкий асфальт, живописные деревеньки и красивая природа...

Равнение на старших

Поводом для теста стало обновление кроссовера Mitsubishi ASX. Кто-то скажет: «Как, опять?» и будет прав. Дело в том, что даже профессиональный автомобильный журналист может сбиться со счета, сколько раз обновлялась эта модель за годы выпуска. Шутка ли – Mitsubishi ASX производится с 2010 года. За это время SUV периодически модернизировали и даже… превращали в Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross, но он и сейчас живее всех живых! Есть предположение, что он будет жить вечно. А значит, пришло время самого масштабного рестайлинга за всю историю его производства.

В первую очередь кроссовер решили привести к стилистике более крупных и современных моделей бренда, благодаря чему была полностью перекроена его передняя часть. Под замену пошло все – фары, бамперы, решетка радиатора, капот и крылья. Фары стали более узкими и обзавелись диодами в базовой комплектации, капот приподнялся, в брутальном бампере появились вертикальные блоки, совмещающие «противотуманки» и сигналы поворота, а в крыльях прорезались «жабры». Все это сделало облик кроссовера угловато-квадратным – в стиле «старших» моделей L200 и Pajero Sport.

Задняя часть получила диодную начинку фонарей и новый бампер, а также лишилась хромированной полоски между фонарями. Появилось три новых «металлических» цвета кузова: красный, оранжевый и коричневый. А 2-литровые модификации теперь оснащаются 18-дюймовыми колесами вместо 16-дюймовых. Они имеют больший диаметр и увеличивают дорожный просвет с 195 до 215 мм.

При этом техника не изменилась. То есть кроссовер, как и раньше, предлагается в варианте с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с., 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом, а также с вышеупомянутым агрегатом объемом 2 л, развивающим 150 л.с. и сочетающимся с бесступенчатым вариатором и полным приводом.

В салоне – обновленный интерфейс с более крупным сенсорным экраном, диагональ которого достигла 8 дюймов против 7 ранее. Яркость монитора увеличена на 54%, а время отклика на касание уменьшено. Кроме того, интерфейс теперь дружит со смартфонами благодаря Apple CarPlay и Android Auto. Регуляторы климат-контроля получили рельефную насечку.

В целом стало современнее и удобнее. Посадка за рулем , как и прежде, геометрически правильная, а водительское сиденье достаточно удобное, чтобы в нем без проб­лем можно было преодолеть несколько сотен километров пути. Именно это мне и предстояло сделать на 2-литровой модификации.

Параллельная реальность

Итак, Гарик Харламов повел меня живописными подмосковными дорожками в сторону Абрамцево, но идиллия длилась недолго. Вокруг сгустились деревья, и последовала команда повернуть направо – прямо в лес. Присматриваюсь и вижу заросшую просеку, которой когда-то пользовались. Самое интересное, что другой дороги нет, так как основная трасса метров через двести просто заканчивается перед стеной деревьев. Что делать? Довериться голосу разума, сделать большой крюк и опоздать? Или послушать другой голос, пробивающийся откуда-то из глубины души и подстрекающий рискнуть?

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В общем, я решил послушать подстрекателя и «ступил» на заросшую дорогу. По мере углубления в лес заросли сошли на нет и моему взору предстала грязная грунтовка в жутких ямах. Что ж, самое время проверить подвеску, которая, к слову, на асфальте показала себя достаточно комфортной, при этом собранной и энергоемкой. На грунте, конечно, потряхивает, но, учитывая размер ям, стоит признать работу шасси отличной, к тому же пробоев не случилось ни разу.

Дальше – хуже (я о том, что под колесами). Оказывается, эта дорога раньше была бетонной. Острые куски плит с торчащими кусками арматуры оптимизма явно не внушают, но Mitsubishi ASX уверенно движется вперед, с хирургической точностью лавируя между осколками цивилизации. Кто же проложил эту дорогу, когда и для чего? Ответ на последний вопрос вскоре стал ясен – между деревьями показались дома заброшенного поселка. Ни одного целого окна! Перед воображением промелькнули кадры из фильмов о Чернобыле. Зрелище, надо сказать, жутковатое. А тут еще этот воробей…

Он пошел в лобовую и воткнулся прямо в решетку радиатора с глухим стуком. Мне показалось, что перед столкновением я увидел его взгляд, полный отчаяния и отсутствия желания жить. Сейчас придется выковыривать останки... Но каково же было мое удивление, когда ни на решетке радиатора, ни на других частях автомобиля никаких следов птицы не нашлось. Я даже капот открыл, но и там все было чисто. А ведь удар-то я слышал отчетливо! Опять стало не по себе. Пус­тые глазницы окон окружающих домов нагоняли животный страх. Надо быстрее уезжать отсюда…

Снова оказавшись за рулем, я почувствовал себя словно в крепости и помчал во весь опор… Подвеска по-прежнему отлично справляется с ухабами, тандем 150-сильного мотора и вариатора работает слаженно и четко, а информативный руль позволяет точно следовать намеченному курсу. Не знаю, сколько прошло времени, но в конце концов мы с Mitsubishi ASX целыми и невредимыми выскочили на асфальт. Более того, даже в Абрамцево я приехал вовремя. «О, да вы уже в карьере побывали?» – встретил меня представитель бренда, оглядывая грязнющие бока кроссовера.

Собственно, карьер по маршруту должен был быть позже, но я туда не поехал, так как в способностях Mitsubishi ASX сомнений у меня уже не осталось. Как оказалось, этот «японец» даже в параллельной реальности смотрится весьма органично, а на обычных дорогах и подавно. Правда, кроссовер все-таки подорожал после обновления. Цены на 1,6-литровую модификацию начинаются с 1 432 000 рублей, а на 2-литровую – с 1 738 000. Впрочем, автомобиль того стоит. У меня после этого тест-драйва вопросов к нему не осталось, кроме одного – куда подевался воробей?

     

Технические характеристики Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD

Габариты, мм

4365х1810х1640

Колесная база, мм

2670

Дорожный просвет, мм

215

Объем багажника, л

358

Снаряженная масса, кг

2515

Диаметр разворота, м

10,6

Тип двигателя

L4, бензин

Рабочий объем, см³

1998

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

197/4200

Привод

полный

Трансмиссия

бесступенчатый вариатор

Макс. скорость, км/ч

191

Время разгона 0–100 км/ч, с

11,7

Расход топлива (средний), л/100 км

7,7

Объем бака, л

60

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