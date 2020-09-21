Тест-драйв обновленного японского кроссовера оказался совсем не таким, каким ожидался

Сейчас, в послеизоляционную эпоху, многие тест-драйвы проводятся по индивидуальной схеме. Автомобиль подгоняют прямо к твоему дому и вечером отсюда же и забирают. Двигаться, правда, предлагают не абы как, а по определенному маршруту – с посещением интересных мест и заездом на обед, где, собственно, все и встречаются (конечно, с соблюдением безопасной дистанции). В этот раз первой точкой маршрута стала усадьба Абрамцево в Подмосковье, куда навигатор повел кратчайшим путем.

Ехал я спокойно по малому бетонному кольцу, как вдруг навигационная система голосом Гарика Харламова скомандовала свернуть налево, мотивируя это тем, что нашелся маршрут короче. Я послушался, пока еще не понимая, что юморист решил меня жестко разыграть. Поначалу дорога не предвещала ничего плохого: гладкий асфальт, живописные деревеньки и красивая природа...

Равнение на старших

Поводом для теста стало обновление кроссовера Mitsubishi ASX. Кто-то скажет: «Как, опять?» и будет прав. Дело в том, что даже профессиональный автомобильный журналист может сбиться со счета, сколько раз обновлялась эта модель за годы выпуска. Шутка ли – Mitsubishi ASX производится с 2010 года. За это время SUV периодически модернизировали и даже… превращали в Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross, но он и сейчас живее всех живых! Есть предположение, что он будет жить вечно. А значит, пришло время самого масштабного рестайлинга за всю историю его производства.

В первую очередь кроссовер решили привести к стилистике более крупных и современных моделей бренда, благодаря чему была полностью перекроена его передняя часть. Под замену пошло все – фары, бамперы, решетка радиатора, капот и крылья. Фары стали более узкими и обзавелись диодами в базовой комплектации, капот приподнялся, в брутальном бампере появились вертикальные блоки, совмещающие «противотуманки» и сигналы поворота, а в крыльях прорезались «жабры». Все это сделало облик кроссовера угловато-квадратным – в стиле «старших» моделей L200 и Pajero Sport.

Задняя часть получила диодную начинку фонарей и новый бампер, а также лишилась хромированной полоски между фонарями. Появилось три новых «металлических» цвета кузова: красный, оранжевый и коричневый. А 2-литровые модификации теперь оснащаются 18-дюймовыми колесами вместо 16-дюймовых. Они имеют больший диаметр и увеличивают дорожный просвет с 195 до 215 мм.

При этом техника не изменилась. То есть кроссовер, как и раньше, предлагается в варианте с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с., 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом, а также с вышеупомянутым агрегатом объемом 2 л, развивающим 150 л.с. и сочетающимся с бесступенчатым вариатором и полным приводом.

В салоне – обновленный интерфейс с более крупным сенсорным экраном, диагональ которого достигла 8 дюймов против 7 ранее. Яркость монитора увеличена на 54%, а время отклика на касание уменьшено. Кроме того, интерфейс теперь дружит со смартфонами благодаря Apple CarPlay и Android Auto. Регуляторы климат-контроля получили рельефную насечку.

В целом стало современнее и удобнее. Посадка за рулем , как и прежде, геометрически правильная, а водительское сиденье достаточно удобное, чтобы в нем без проб­лем можно было преодолеть несколько сотен километров пути. Именно это мне и предстояло сделать на 2-литровой модификации.

Параллельная реальность

Итак, Гарик Харламов повел меня живописными подмосковными дорожками в сторону Абрамцево, но идиллия длилась недолго. Вокруг сгустились деревья, и последовала команда повернуть направо – прямо в лес. Присматриваюсь и вижу заросшую просеку, которой когда-то пользовались. Самое интересное, что другой дороги нет, так как основная трасса метров через двести просто заканчивается перед стеной деревьев. Что делать? Довериться голосу разума, сделать большой крюк и опоздать? Или послушать другой голос, пробивающийся откуда-то из глубины души и подстрекающий рискнуть?

В общем, я решил послушать подстрекателя и «ступил» на заросшую дорогу. По мере углубления в лес заросли сошли на нет и моему взору предстала грязная грунтовка в жутких ямах. Что ж, самое время проверить подвеску, которая, к слову, на асфальте показала себя достаточно комфортной, при этом собранной и энергоемкой. На грунте, конечно, потряхивает, но, учитывая размер ям, стоит признать работу шасси отличной, к тому же пробоев не случилось ни разу.

Дальше – хуже (я о том, что под колесами). Оказывается, эта дорога раньше была бетонной. Острые куски плит с торчащими кусками арматуры оптимизма явно не внушают, но Mitsubishi ASX уверенно движется вперед, с хирургической точностью лавируя между осколками цивилизации. Кто же проложил эту дорогу, когда и для чего? Ответ на последний вопрос вскоре стал ясен – между деревьями показались дома заброшенного поселка. Ни одного целого окна! Перед воображением промелькнули кадры из фильмов о Чернобыле. Зрелище, надо сказать, жутковатое. А тут еще этот воробей…

Он пошел в лобовую и воткнулся прямо в решетку радиатора с глухим стуком. Мне показалось, что перед столкновением я увидел его взгляд, полный отчаяния и отсутствия желания жить. Сейчас придется выковыривать останки... Но каково же было мое удивление, когда ни на решетке радиатора, ни на других частях автомобиля никаких следов птицы не нашлось. Я даже капот открыл, но и там все было чисто. А ведь удар-то я слышал отчетливо! Опять стало не по себе. Пус­тые глазницы окон окружающих домов нагоняли животный страх. Надо быстрее уезжать отсюда…

Снова оказавшись за рулем, я почувствовал себя словно в крепости и помчал во весь опор… Подвеска по-прежнему отлично справляется с ухабами, тандем 150-сильного мотора и вариатора работает слаженно и четко, а информативный руль позволяет точно следовать намеченному курсу. Не знаю, сколько прошло времени, но в конце концов мы с Mitsubishi ASX целыми и невредимыми выскочили на асфальт. Более того, даже в Абрамцево я приехал вовремя. «О, да вы уже в карьере побывали?» – встретил меня представитель бренда, оглядывая грязнющие бока кроссовера.

Собственно, карьер по маршруту должен был быть позже, но я туда не поехал, так как в способностях Mitsubishi ASX сомнений у меня уже не осталось. Как оказалось, этот «японец» даже в параллельной реальности смотрится весьма органично, а на обычных дорогах и подавно. Правда, кроссовер все-таки подорожал после обновления. Цены на 1,6-литровую модификацию начинаются с 1 432 000 рублей, а на 2-литровую – с 1 738 000. Впрочем, автомобиль того стоит. У меня после этого тест-драйва вопросов к нему не осталось, кроме одного – куда подевался воробей?

Технические характеристики Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Габариты, мм 4365х1810х1640 Колесная база, мм 2670 Дорожный просвет, мм 215 Объем багажника, л 358 Снаряженная масса, кг 2515 Диаметр разворота, м 10,6 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 197/4200 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Макс. скорость, км/ч 191 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 60