Обновленный компактный кроссовер Mitsubishi ASX был представлен на нью-йоркском автосалоне весной 2017 года. А уже осенью начались, вернее, возобновились его продажи в России. Модель претерпела едва заметные изменения... почему?

По большому счету, может быть, и не стоило в ней ничего менять. Как мы знаем из известного рекламного ролика, японская кухня – сбалансированная, вот и представитель японского автопрома с тремя алмазами на эмблеме тоже сбалансирован, лучше некуда. С одной стороны, он компактен, с другой – вместителен, как говорят, внутри больше, чем снаружи. Поставьте его рядом с российским LADA XRay, и вы увидите, что две модели очень близки по габаритам. Но насколько же просторнее в «японце»! Не буду сравнивать «цифирь», только приведу свои замеры. Ширина салона ASX сзади 137 см, спереди 146 см, расстояние «за мной» - 26 см. Салон XRay во всех измерениях явно меньше.

Но два автомобиля схожи теперь и по дизайну: у ASX на переднем бампере появились хромированные вставки-«бумеранги», очень напоминающие иксреевские. Также в передний бампер теперь встроены вертикальные полоски светодиодных ходовых огней. Светодиодными стали и фары головного света, слегка поменявшие форму. Изменился задний бампер, обновленный кроссовер легко отличить по своеобразной накладке в его нижней части.

В целом же, автомобиль сохранил хорошо сбалансированные пропорции, но, к сожалению, это выдает печальный факт: на обновлениях компания сэкономила. Модели явно не хватает яркости, «изюминок», благодаря которым она выделялась бы среди немалого количества похожих конкурентов. Одним хромом на бампере среди них не блеснешь, а псевдовентиляционные наклейки на крыльях только подчеркивают «возраст»: такие давно не в моде. Новый цвет кузова — Alloy Silver – на мой взгляд, только «старит» автомобиль. Гораздо больше ему подходил эксклюзивный бирюзовый цвет, разработанный специально для ASX первого поколения. Этот колер именовался «kawasemi», так по-японски зовут птицу зимородка, окрашенную природой именно в такой цвет.

Есть предположение, что фирма-производитель нарочно минимализировала обновления, чтобы с большей помпой представить в недалеком будущем полностью новый ASX. Но это лишь догадка.

На самом деле, компакт-кроссовер не такой уж и старый, концепт-кар относится к 2007-му году, серийный выпуск модели стартовал в 2010-м. Обновления затем происходили и не раз, но модель оставалась хорошо узнаваемой. Ладный, аккуратный кузовок японской фирме определенно удался внешне и при относительно небольших габаритах (длина – 4,3 м) оказался весьма просторным внутри. Сохранится ли в будущем этот узнаваемый силуэт? Похоже, вряд ли. Союз с Nissan, вероятно, приведет к тому, что дизайн ASX окажется ближе к антуражу Qashqai. В общем, это тоже неплохо, но самобытность модели пропадет.

Сейчас ее лишь попытались приукрасить, но насколько удачно? Хромированные накладки на наружные дверные ручки относят нас к 90-м годам прошлого века. Впрочем, максимальная комплектация Instyle (около 1,5 млн рублей) выделяется не только этим. На ее блестящих ручках заметны черные кнопки бесключевого доступа. А еще она «сияет» светодиодными фарами.

Но салон, как говорится, не блещет... Изменений в нем немного, хотя они заметны. Здесь появилась мультимедиасистема с 7-дюймовым цветным экраном и единственной рукояткой управления - дисплей выполнен полностью сенсорным. Функций у него немного (на фотографиях ASX для зарубежных рынков видно куда более продвинутое устройство). И все равно приятно. Вот и камера заднего вида есть, хотя ее «глазок» легко загрязняется до полной невидимости.

Слегка измененную форму центральной консоли и новое расположение подстаканников на центральном туннеле можно и не заметить. А вот кожаная рукоятка селектора вариатора видна хорошо. Материалы отделки стали лучше, благороднее. Правда, качественно собранный салон не освобождает от мысли о стиле ретро. Всё здесь уж слишком традиционно, без малейшего модернизма, который является не столько необходимостью в плане практичности, сколько требованием времени. Хотите быть успешным на рынке? Учитесь постоянно обновляться, хотя бы бутафорски. Сегодня в тренде яркость, необычность дизайна интерьера, если хотите – космические «мотивы». ASX в этом плане весьма «приземлен». А приборы совершенно нового тестового варианта напоминают сильно «побегавший» экземпляр. Неужели это так? Нет, просто кто-то убавил подсветку приборки до тусклой.

Бортовой компьютер – также привет из прошлого. Функций у него минимум. Графика логична до предела (прибор аналогичен «аутлендеровскому»), но хотелось бы читать на этом экранчике больше «новостей». Зато салон ASX не упрекнуть в скрипучести, даже при движении вне дорог. Единственного «сверчка» сюда подселили... в дилерском центре. Посторонний звук исходит из-под облицовки левой передней стойки кузова, на которой появился светодиод охранной системы.

Трехспицевый многофункциональный руль – безусловный плюс. Климат-контроль (тоже доступный лишь в максимальной версии Instyle) управляется стандартного вида круглыми рукоятками, здесь ничего нового. Передние кресла (в топе – кожаные), в целом, радуют и размерами, и ощущением боковой поддержки. 137-сантиметровая ширина заднего дивана может понравиться троим пассажирам. Части спинки дивана складываются, при этом образуется ровный пол, а объем багажника возрастает с номинальных 384 л до 1219 л, то есть, втрое. Погрузочная высота составляет 75 см, порога у багажника нет. Под фальшполом – запаска-докатка.

Распределение момента

Вариантов двигателя для обновленного Mitsubishi ASX предусмотрено два, оба с фирменной системой изменения фаз газораспределения MIVEC. 1,6-литровый бензиновый мотор развивает 117 л. с. мощности и 154 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. Второй бензиновый агрегат и "объёмнее" (2,0 л) и мощнее: 150 л. с. и 197 Нм. Дизельный кроссовер с двигателем модели 4N13 (Евро-5, DOHC, MIVEC, Common Rail, турбина с изменяемой геометрией) в нашу страну не поставляется: считается, что качество нашего топлива для него недостаточное.

С двухлитровым бензиновым мотором кроссовер разгоняется с места до сотни за 11,7 с, и, хотя этот показатель не впечатляет, на самом деле, в недостатке динамики этот автомобиль не упрекнешь. Он настоящий живчик! Причем, несмотря на то, что паспортный момент достигается при 4200 об/мин, мощное нарастание тяги можно ощутить уже при 2000 об/мин.

Обновленный Mitsubishi ASX построен на фирменной платформе GS. В передней подвеске применены стойки «МакФерсон», в задней – набор поперечных рычагов. Тормозные механизмы – дисковые спереди и сзади. Рулевой механизм – с электроусилителем. Руль, по современным меркам, «длинный»: почти три с половиной оборота от упора до упора.

Система управления двигателем и трансмиссией (здесь вариатор) чутко реагирует на настроение водителя. Если тот спешит и топит педаль «газа», отклик автомобиля ускоряется. При относительно спокойном темпе движения тяга в рабочем диапазоне оборотов развивается ровно, без подхвата.

Вариатор меняет передачи также ровно, без заметных толчков. Ручной режим становится доступным при нажатии любого из подрулевых лепестков в любой момент движения. Автоматика не допустит ошибочного переключения ни вверх, ни вниз. Имеет ли смысл использовать ручной режим для улучшения разгона? В случае со 150-сильным ASX – да. В режиме D автомобиль разгоняется с 80 до 120 км/ч примерно за 8 с. На пятой передаче это время увеличивается до 12 с, на четвертой же сокращается до 7 с. Ускорение налицо.

При разгоне двигатель не «рычит», и вообще, в салоне на высокой скорости царит относительная тишина. Встречный поток воздуха начинает шуметь лишь при 120-130 км/ч, и то не слишком навязчиво. Камешки по колесным аркам не колотят. По идее, ухудшать аэродинамику должны огромные наружные зеркала, но я бы не стал менять их на меньшие. Штатной системы слежения за «слепыми» зонами в арсенале ASX нет, но ею можно обзавестись за доплату.

Естественно, автомобиль не контролирует разметку, не подруливает в полосу. Это удел более дорогих моделей, хотя подобные функции дешевеют на глазах и становятся все более доступными. Возможно, таковая и появится на новейшем ASX (как стало известно, его премьера намечена на 2020-й год). Пока же кроссовер и без нее демонстрирует стабильность на прямых скоростных участках, не требует вцепляться в руль. А маневрирует в потоке с не такими уж заметными кренами. И оперативно, чего не ждешь от относительно «длинного» рулевого механизма.

К сожалению, боковые зеркала не способствуют сохранению чистоты стекол передних дверей от грязи в слякотную погоду. Та постепенно высыхает и образует серый непрозрачный слой по низу окон. А стекло пятой двери загрязняется до полной невидимости («дворник», естественно, есть), и спойлер, пожалуй, только усугубляет положение. «Достается» немало грязи и объективу камеры заднего вида.

Высокая экономичность – не «конек» двухлитрового японского кроссовера, но на разумный расход в размере 7,5 л бензина на 100 км при движении по трассе без нарушений скоростного режима вы можете рассчитывать. Городской показатель – около 11 л. Важное примечание: двигатель легко "переваривает" 92-й бензин. Это хороший козырь кроссоверов Mitsubishi.

На трех колесах мы не ездим

Так случилось, что инструкцию по эксплуатации модели ASX я прочитал после того, как вернулся из поездки по бездорожью. Да нет, в целом, со всеми системами удалось разобраться и без подсказок, собственно, в толстенном Руководстве меня интересовал всего один пункт: индикация полноприводных режимов. Нужного я не нашел. Необходимо было узнать, на какой скорости отключается символ 4WD LOCK на панели приборов. При 40 км/ч и даже чуть выше он по-прежнему горел, пришлось отключить его нажатием кнопки выбора режимов. Этот секрет Руководство мне не открыло.

А так – всё и без него ясно. Режимы фирменной полноприводной трансмиссии Multi-Select 4WD меняются нажатием кнопки «по кругу»: 2WD – 4WD AUTO – 4WD LOCK – 2WD и т. д. Инструкция рекомендует использовать позицию 4WD AUTO при движении по твердым покрытиям в сложных метеоусловиях (снег, слякоть), а режим 4WD LOCK задействовать вне дорог. И стараться при этом не буксовать, а также не спускаться по крутым склонам. В общем, постфактум я узнал, что действовал строго вопреки рекомендациям фирмы, потому что по горкам поползал просто-таки от души. Выбранное место съемки предоставило мне массу склонов различной степени крутизны, и, надо сказать, автомобиль со всеми препятствиями справился уверенно. А там, где он не справлялся, мы с ним вовремя «отступали», и испытания завершились без потерь.

Известный в России под названием ASX (расшифровка аббревиатуры – Active Sport X-over), компактный кроссовер от Mitsubishi за океаном именуется Outlander Sport. Не следует путать: приставку Sport на нашем рынке носит именно более крупный Outlander, оснащаемый трехлитровым бензиновым мотором мощностью 230 л. с. Американский вариант ASX, в отличие от российского, может иметь под капотом «аутлендеровский» 2,4-литровый мотор мощностью 170 л. с. в паре с вариатором.

Так, направив кроссовер на ряд крутых невысоких бугров, я с легкостью добился диагонального вывешивания. Но двинуться вперед помешало не оно, а то, что переднее правое колесо уперлось в углубление перед толстым древесным корнем. Эту ступеньку автомобиль не взял. Отключение системы стабилизации и контроля тяги не помогло: пробуксовав, кроссовер просто окатил себя по самую крышу веерами песка, но вперед не двинулся. Пришлось сдаться и объехать препятствие по менее крутому маршруту.

На очередном спуске он снова вывесился, и сильно, чего я совершенно не ожидал. Как и того, что двери автомобиля в таком положении стали закрываться чуть хуже, в отличие от горизонтальной плоскости. А ведь фирма заявляла, что жесткость кузова на кручение после рестайлинга возросла. Но вниз кроссовер скатился без труда, после чего легко вскарабкался на противоположный склон оврага. Здесь во время теста несколько месяцев назад забастовал переднеприводный кроссовер корейской компании. «Японец» ему не конкурент по дизайну, но близок по цене, и я бы, скорее, проголосовал рублем за полноприводную трансмиссию, даже если бы автомобили поменялись странами происхождения. В целом, понятно, что и при большой любви к рыбалкам и времяпровождению на природе на бездорожье попадаешь не так уж часто, к тому же обычно и планируешь его возможную «тяжесть» в зависимости от того, что за автомобиль под тобой. Но какое же это удовольствие – смело, уверенно карабкаться вот по таким склонам, относительно безобидным овражкам! Знал бы, что мне так повезет с погодой – захватил бы с собой горный велосипед. Правда, пожалуй, ему было бы тесновато в багажнике ASX даже при сложенном втором ряде сидений.

Что ж, если противоположный склон оврага – цветочки, то, может быть, взобраться наверх по тому же маршруту, по которому спустился? Первая попытка не удается: автомобиль останавливается, попав левым передним колесом в выемку, которая во время спуска спровоцировала диагональное вывешивание. Буксуем, но недолго, и сдаемся. Включаю блокировку межосевой муфты – не помогает. Осыпая себя песком, ASX вновь зависает на уровне этой выемки. При третьей попытке, с набором скорости, препятствие снова не взято, тут бы еще ускориться, но есть опасность соскользнуть вбок и поцарапать металл кузова о высокий край колеи.

В четвертый раз пытаюсь взобраться наверх правее, вне колеи, по траве. И тут не хватает скорости, а набор ее чреват опять же опасностью соскользнуть боком на большой твердый пень. Нет, всё, отступаем. В последний раз взглянув снизу на невзятый склон, я увидел, что сверху к нему подъехал Land Cruser Prado. Надо было махнуть водителю рукой, мол, спускайся, для тебя здесь нет ни малейшей опасности. Но я не успел – внедорожник повернул и объехал овраг по ровной дороге. Неужели тут было так круто? Вроде, не очень...

Прохватить с ветерком по ухабистой грунтовке – это, в общем-то, для ASX, но не для его пассажиров. Подвеска терпит, держит удары, не допуская пробоев. Задний мост не стремится в поворотах оторваться от земли и скакнуть в сторону. Но при этом внутри слишком уж жёстко, даже для водителя. Скорее вылетишь из сиденья, чем не справишься с управлением.

В качестве опции для Mitsubishi ASX предлагается набор Touring Package, включающий дополнительную шумо- и виброизоляцию кузова, панорамную крышу с люком, а также электронные системы предотвращения попутных столкновений, контроля полосы движения и автоматического переключения дальнего/ближнего света.

А с ним, на самом деле, очень легко и приятно справляться, если под колесами относительно ровный и немного рыхлый грунт. На песчаной площадке автомобиль, немного сдерживаемый системой стабилизации, прекрасно описывает ровные круги, независимо от выбора режима работы трансмиссии. Отключаю систему – практически то же самое. Радиус кругов почти не увеличивается, заднюю ось не так уж сильно сносит, хотя она явно подхватывает, и фонтаны песка из-под колес растут. Очень хорошо контролируемый автомобиль!

Разумеется, обновление модели, проведенное в 2017-м, призвано повысить интерес к ней на нашем рынке, да и на мировом тоже. Но, на мой взгляд, оно оказалось очень уж скромным, слишком экономным. Конкуренты – а их у ASX пруд пруди – давно уже щеголяют более яркими дизайнерскими решениями. Так что новшества в облике модели, скорее, рассчитаны на ее приверженцев, а также консерваторов. Это, по сути, сигнал: спешите приобрести кроссовер в нынешнем виде, таким – аккуратным, сбалансированным – он больше не будет. В будущем в его антураже непременно появится что-то чересчур выделяющееся, излишне броское. Это повысит узнаваемость модели, поскольку скромность на рынке давно не в цене. Но уникальный «баланс» уйдет, а с ним и прежние, весьма выгодные цены. Более яркие конкуренты стоят порой на четверть дороже, а полного привода не имеют. Здесь же трансмиссия 4х4 сосуществует в паре с отличной управляемостью, предсказуемостью поведения вне дорог. На мой взгляд, она стоит того, чтобы пожертвовать дизайном. А еще на стороне ASX – японская сборка.

Новый Mitsubishi ASX представлен на нашем рынке в четырех вариантах исполнения: Inform, Invite, Intense и Instyle. Две «старшие» комплектации оснащаются двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. в паре с вариатором. 1,6-литровый 117-сильный двигатель сопрягается с механической пятиступенчатой коробкой передач. Полный привод доступен только с 2,0-литровым мотором. В штатное оборудование базовой версии Inform (1 099 000 руб.) входят ABS, EBD, Brake Assist, центральный замок, иммобилайзер, фронтальные и боковые подушки безопасности и кондиционер. В комплектации Invite (1 139 000 руб.) предлагается подогрев передних сидений и аудиосистема. Вариант Intense (1 189 000 или 1 339 000 руб. в зависимости от мощности двигателя и типа привода) оснащается ассистентом при старте на подъеме, бортовым компьютером, 17-дюймовыми легкосплавными колесами, многофункциональным рулевым колесом и рейлингами на крыше. Максимальная комплектация Instyle (1 479 000 руб.) отличается наличием камеры заднего обзора, датчиков света и дождя, кнопки пуска/остановки двигателя, подрулевых лепестков ручного выбора передач, мультимедиасистемой с цветным сенсорным экраном, климат- и круиз-контроля.

Технические характеристики Mitsubishi ASX 2.0 CVT AWD ГАБАРИТЫ, ММ 4 295 х 1 770 х 1625 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 195 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 384 / 1219 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1515 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 150 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН 197 / 4200 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-ст., вариатор ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 191 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 11,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л /100 КМ 7,8 ОБЪЁМ БАКА, Л 63