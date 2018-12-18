Обновленный кроссовер калужской сборки стал еще ближе российскому покупателю, а его новые таланты сполна раскрылись на дорогах и в лесах Сибири

Колот, кедротряс, когти – от этих слов веет северной экзотикой, неведомой жителям средней полосы. Однако для сибиряков такой вокабуляр привычен, а упомянутые инструменты хорошо знакомы. Шутка ли, в Томске при средней зарплате на производстве 20 тыс. рублей опытный сборщик кедровых шишек может заработать за месяц как минимум в пять раз больше. Правда, необходимо иметь правильные инструменты и транспорт, чтобы доехать до самых урожайных кедровых делянок.

Пожалуй, обновленный Mitsubishi Outlander справится с такой задачей как нельзя лучше. Мы убедились в этом, побывав на месте сбора кедровых шишек в местечке Малое Протопопово, а потом и на экофабрике «Сибирский кедр», продукция которой популярна не только в близлежащем Томске, но и в удаленных от него российских городах.

Друг семьи

После обновления локомотив продаж бренда Mitsubishi ощутимо прибавил в практичности. Новая оптика с красивыми диодными «скобками» лучше освещает дорогу, увеличенный задний спойлер работает на аэродинамику и обзор (заднее стекло чище в дождь и слякоть). В салоне появились кресла с более жесткими валиками боковой поддержки, а слот USB переместился из бокса-подлокотника на основание центральной консоли, так что подключать и заряжать гаджеты стало удобнее. Сзади прописался еще один USB-разъем и отдельные воздуховоды, а все без исключения стеклоподъемники получили подсветку и автоматический режим. Разумеется, сохранились и прежние плюсы в виде просторного заднего ряда, огромного багажника, регулируемого наклона спинки дивана и опционального электропривода пятой двери.

Инженеры при калибровке подвески применили амортизаторы увеличенного рабочего объема, переписали софт рулевого управления и усилили изоляцию колесных арок и моторного щита. В результате Outlander стал управляться азартнее, ничуть не потеряв в комфорте. Дорожные повадки, конечно, не спорткаровские (дают о себе знать высокий центр масс и по-прежнему мягкие, но не в ущерб энергоемкости, настройки шасси), однако требовать от кроссовера гоночных талантов тоже было бы неправильно. Впрочем, в связке быстрых поворотов этот среднеразмерный SUV ведет себя предсказуемо, информации на легком и «длинном» руле в избытке, крены невелики. А еще в машине стало тише. Несмотря на то что тестовый автомобиль был оснащен 18-дюймовой шипованной резиной, в салоне и на шоссе, и на проселке можно было разговаривать вполголоса.

Искусство… шишковать

Собирать кедровые шишки в больших объемах, или, как говорят в Сибири, шишковать можно тремя эффективными способами. Первый и самый распространенный – забраться на кедр и трясти крону. О таких «кедролазах», обутых в «когти» (спецобувь с шипами) в Интернете выложено немало видеороликов. Залезают быстро, трясут умело, но случается – падают и разбиваются. Второй способ – с применением так называемого колота – откровенно варварский: сборщик разбегается, подобно прыгуну с шестом, упирает в землю ручку огромного (иногда весом до 70 кг) молота и, не прекращая бежать, ударяет огромной колотушкой по стволу. Как и в случае со «стряхиванием», получаем дождь из шишек, однако от ударов страдает кора деревьев. Третий же прием – самый технологичный и безвредный для кедров. Речь об использовании кедротряса – вибрирующего устройства, сконструированного на основе бензопилы, объединенной с крепежными ремнями, маховиками и грузом. Эта «чудо-машина» создает сильные колебания у ствола дерева, и уже через пару минут работы кедротряса шишек под кедром – пруд пруди.

Но вот урожай собран, теперь его и громоздкий инструмент нужно увезти, и здесь отлично подойдет SUV типа Outlander. После складывания задних сидений в нем образуется настоящий склад с ровным полом. Если же вас охватил ажиотаж и вы решили переночевать прямо на месте сбора, «японец» обеспечит наилучшие условия. Благодаря продуманной системе трансформации кресел в салоне можно обустроить два широких спальных места (в передней и задней части). Немногие автомобили в состоянии похвастаться подобным.

В распутье же сборщикам подсобит фирменный полный привод. Особенно – трансмиссия S-AWC топовой 3-литровой 227-сильной модификации, которая умеет на бездорожье чуть больше, чем привод версий с 2-литровым 146-сильным и 2,4-литровым 167-сильным моторами. Электроника здесь перераспределяет тягу как между осями, так и между колесами передней оси (при помощи отдельной муфты). «Старшая» модификация также заметно динамичнее остальных версий, что провоцирует на езду «с огоньком». Кстати, в отличие от начальных Outlander с вариатором ей положен 6-диапазонный «автомат».

Мне тем не менее больше понравилось «среднее» – 167-сильное – исполнение. На мой взгляд, оно сбалансированнее по динамике, управляемости и экономичности. Осталось лишь добавить, что цены на обновленный кроссовер, вставший на конвейер завода в Калуге, начинаются с 1 639 000 руб­лей, и это одно из лучших предложений в классе.