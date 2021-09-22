Третий год подряд в топ-10 самых популярных тревел-трендов в мире входит «Успеть всё»: путешественники стремятся получить максимум впечатлений даже в непродолжительной поездке. Мы проверили, насколько это реально в ближайшем Подмосковье, взяв в компаньоны обновленный внедорожник Mitsubishi Outlander 2021 модельного года

Кто хоть раз в жизни не мечтал о телепортации? Человечество с давних пор грезит о максимально быстрых перемещениях, и одним из воплощений этой мечты стал в свое время советский сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный в 1960-х, – легенда советской авиации Ту-144. Сейчас его можно увидеть на въезде в подмосковный Жуковский, и именно с этого города мы начали путешествие на юго-восток от столицы. На фоне узкого вытянутого лайнера Mitsubishi Outlander выглядит собранным, компактным, «мускулистым» и готовым к самым невероятным приключениям.

Outlander в переводе с английского означает «чужестранец», но в России этот внедорожник давно стал своим. В версии 2021 модельного года сразу отмечаешь такие интересные дизайнерские решения, как, например, декоративную решетку радиатора в цвете «черный хром», а в комплектациях начиная с Intense+ появились двухцветные колесные диски нового дизайна, спойлер на крышке багажного отделения и черные матовые рейлинги (также доступные в версии 4WD Invite). В топовой же комплектации Ultimate предусмотрены специальные накладки на противотуманные фары, не только выглядящие стильно, но и выполняющие вполне практическую роль, защищая оптику от грязи (в чем мы убедились во время нашей поездки). Впрочем, обо всем по порядку.

Карьерный рост

Несколько лет назад столичные блогеры были без ума от Воскресенских, или Лопатинских карьеров – тогда соцсети заполонили фотографии с антропогенным рельефом, над которым возвышались гигантские стальные конструкции абзетцеров – шагающих экскаваторов, стоящих без дела с 1990-х. Однако к 2021 году тяжелую технику полностью демонтировали, разобрали даже узкоколейную дорогу, по которой когда-то порода вывозилась на переработку. Место растеряло существенную долю очарования. Поэтому мы решили выбрать менее «заезженную» и «засвеченную» в Инстаграме точку – Егановский карьер, идеальный в качестве полигона для любителей офф-роуда.

Дороги, ведущие из столицы, с каждым годом становятся лучше, и это не сарказм. Вырвавшись из пробочного ада Волгоградского проспекта за МКАД, на трассе М5 мы дали разогреться нашему полноприводному Mitsubishi Outlander в комплектации Ultimate. Прекрасно зарекомендовавший себя атмосферный мотор 2.4 MIVEC мощностью 167 л.с., может, и не способен на гоночные подвиги, но всегда дарит чувство надежности на дороге. Автомобиль идет уверенно, без труда разгоняясь до разрешенных здесь 110 км/ч и поддерживая скоростной режим благодаря круиз-контролю. Педаль газа, вначале показавшаяся не очень чувствительной, быстро становится феноменально отзывчивой – внедорожник адекватно реагирует на малейшие усилия водителя.

Однако ближе к карьеру дорога уже далеко не идеальна. Тем не менее постоянное маневрирование, несмотря на высокий центр тяжести Mitsubishi Outlander, не вызывало никакого дискомфорта ни у водителя, ни у сидящих на втором ряду пассажиров. Подвеска автомобиля с улучшенными во время предыдущего рестайлинга амортизаторами нас порадовала, а система курсовой устойчивости сгладила поперечную раскачку кузова.

Карьер, принадлежащий Раменскому горно-обогатительному комбинату, состоит из двух частей – старой, заброшенной, и новой, где активно ведутся разработки. Первая быстро зарастает деревьями, кустарником и мхом, а во второй добывают кварцевый песок, который используется в стекольной промышленности. На самом дне – в дренажных канавах – любители палеонтологии обнаружили доисторических моллюсков, а также позвонки и другие кости ихтиозавров и плезиозавров.

Mitsubishi Outlander и бездорожье – хотя и не синонимы, но слова, достойные стоять рядом друг с другом. На этом автомобиле действительно можно смело съезжать с асфальта даже в раскисшие после дождей поля, а уж по пересушенной августовским солнцем грунтовке или просеке ехать и вовсе одно удовольствие. Главное – правильно выбрать режим движения, а все остальное интеллектуальная система подключаемого полного привода S-AWC сделает сама.

Грунт под ногами (простите, под колесами) на территории карьера в основном песчаный, и тут уже полагаться только на автомобильную электронику нельзя. Помните, как лихо герои Тома Харди и Шарлиз Терон разъезжали по пустыне в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»? Наверняка многие хотели так же прокатиться по дюнам. Оранжевый песок Егановского карьера в сочетании со свинцовыми облаками чем-то напоминает картинку из того фильма. Однако это удовольствие не для всех: песок, пожалуй, самое коварное покрытие, и для теста внедорожных возможностей любого автомобиля важен именно опыт водителя, так как новички одним неверным движением способны закопать в песок не только полноприводный внедорожник, но и гусеничный трактор.

При соответствующей квалификации водителя нетрудно убедиться, насколько Outlander хорош на бездорожье. Клиренс, составляющий 215 мм, и геометрически правильные свесы позволяют машине передвигаться по изрядно крутым подъемам как вперед, так и задним ходом. Причем настолько крутым, что система снижения опасности столкновения при парковке (UMS) несколько раз подавала сигналы, принимая неровности рельефа за препятствия. А без системы помощи старта при подъеме (HSA) мы бы не рискнули сделать несколько эффектных снимков: электроника удерживает тормозное усилие на колодках две секунды, предотвращая откатывание автомобиля, пока водитель переносит ногу с педали тормоза на педаль акселератора. В нашем случае «откатиться» можно было бы на дно искусственного оврага, заполненного водой, откуда выбраться без посторонней помощи не получилось бы.

С удочками на плече

Новый день – совершенно новые «декорации», впечатления, условия на дороге. На сегодня назначен очень ранний подъем, ведь летом везет именно тем рыбакам, которые готовы выехать к водоему на рассвете: в жаркую погоду днем рыба предпочитает находиться в глубине, прячась от прямых солнечных лучей. На всякий случай мы взяли снаряжение с запасом, чтобы попробовать разные виды лова. Хорошо, что наш Mitsubishi Outlander в двухрядном исполнении, а значит, у него огромный багажник, куда можно сложить весь необходимый для комфортного путешествия багаж. Две палатки, мангал и запас угля, удочки для рыбалки и повседневные вещи – все уместилось с легкостью, и еще осталось достаточно свободного пространства. Кстати, начиная с комплектации Invite багажник оснащается органайзером с тремя отсеками и шторкой, они помогут зафиксировать и разложить вещи более эргономично.

Наш путь лежит в коломенский рыбхоз «Осенка» – наслаждаться красотой природы, чистым воздухом, умиротворяющей тишиной, а если повезет, то и обзавестись историей о том, как сначала не клевало, потом рыба чуть не откусила леску и ее пришлось вылавливать сачком – такая она была огромная. «Осенка» работает давно: строить ее начали еще в 1940-м, затем пришлось сделать перерыв на время войны, но в 1950-х строительство завершили, и с тех пор хозяйство постоянно развивается. Здесь выращивают самые разные виды рыб – карпа, щуку, белого амура, толстолобика, линя и даже осетра. Всего на территории рыбхоза три участка для ловли, есть собственный небольшой пляж, беседки.

Наибольшей популярностью среди тех, кто приезжает на рыбалку, пользуется карп. Его ловля, или карпфишинг – одна из наиболее востребованных дисциплин спортивного рыболовства. Карпы предпочитают держаться на относительно неглубоких участках от 1,5 до 3 м, желательно илистых, и здесь для них созданы идеальные условия. Опытные карпфишеры говорят, что ловить их лучше на червя или картофель и кукурузу. Существует весьма небанальный лайфхак: перед рыбалкой наживку иногда замачивают в… губной помаде, причем желательно ярко-красной и ароматизированной. Благодаря этому она становится для карпа намного привлекательнее обычной. Жаль, мы не знали этого до выезда.

Но даже без помады улов получился неплохой. Хорошо, что багажная дверь обновленного Mitsubishi Outlander оснащена электроприводом, – это особенно удобно, если одновременно пытаешься сложить в багажник спиннинги и ящики с рыбой. Пока управление кнопочное – с ключевого пульта ДУ, из салона или на самой двери. Зато уже реализована такая полезная функция, как защита от защемления, что наверняка оценят семьи с детьми (малыши любят просовывать руки в самые неожиданные места в самый неподходящий момент).

Купеческие радости

Главное изменение в салоне Outlander – мультимедийная система. Теперь в комплектациях Intense+ и Instyle она поддерживает полный ассортимент сервисов от российского IT гиганта «Яндекс» и избранный – от отечественного оператора сотовой связи МТС. Вся информация отображается на 8-дюймовом сенсорном экране высокого разрешения с антибликовым покрытием.

Это очень пригодилось по пути в Коломну – один из самых известных городов подмосковного юго востока, любимый город Дмитрия Донского. К Коломне удивительно подходит шутка из «Бриллиан­товой руки» про «город контрастов», она и в самом деле такая. Купеческая застройка причудливо перемешивается с советской, а древний кремль, который никому не удавалось взять штурмом более пяти веков, соседствует с современным Ледовым дворцом, построенным в стиле хай-тек.

В августе в знаменитых коломенских садах начинают созревать первые яблоки, из которых уже совсем скоро будут делать знаменитую пастилу, – ее готовят еще по дореволюционным рецептам. Без этого лакомства уехать из города невозможно, особенно если заглянуть в магазин пастилы при фабрике. Впрочем, не менее сложно пройти мимо прилавков с пышными ароматными калачами, медом с душицей, зверобоем и липой, травяным чаем и многочисленными сувенирами – мы еще не раз поблагодарили инженеров Mitsubishi за вместительный багажник.

Солнце, воздух и вода

Из маленького купеческого городка берем курс на поместье La Ferme de Reve, словно перенесенное в Подмосковье из долины Луары. К третьему дню охоты за впечатлениями становится ясно, что салон Mitsubishi Outlander 2021 модельного года отвечает всем запросам путешественников, решившихся посетить максимум интересных мест за минимум времени. Кресла – с удобной боковой поддержкой, электрорегулировкой поясничного отдела спины (начиная с версии Intense+) и комбинированной обивкой: центральная часть из синтетического материала с фактурой замши с водоотталкивающими свойствами, боковины – из экокожи. В водительской зоне ничего лишнего (любители автомобильного хай-тека назовут такой интерьер аскетичным), зато все необходимое под рукой, а для пассажиров в том числе индивидуальные разъемы под гаджеты и дефлекторы климат-контроля. Последний, к слову, работает отлично – эффективно, быстро и бесшумно охлаж­дая салон.

Время в пути пролетело незаметно, и вот мы уже въезжаем на территорию La Ferme de Reve: 50 га лесов и полей, фермерское хозяйство, сафари-парк и, конечно, сам «замок» – отель, дизайн которого был вдохновлен французским искусством разных эпох. Здание и правда напоминает знаменитые замки на Луаре, вошедшие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из залов на стене можно увидеть роспись в стиле гобелена из Байё, на котором изображены сцены подготовки нормандского завоевания Анг­лии и битвы при Гастингсе. Считается, что гобелен вышили по приказу королевы Матильды, жены Вильгельма Завоевателя, ее придворные ткачихи. Номера и общие зоны обставлены антикварной мебелью, заказанной и привезенной из Европы (возраст некоторых предметов насчитывает более ста лет). При этом в комнатах есть все, что нужно для комфорта человеку в XXI веке.

Как и в любом уважающем себя французском имении, на полях La Ferme de Reve пасутся олени, маралы и лани. Впечатление удивительное: вечером посидеть у камина, удалиться в свои покои, а утром из окна рассматривать благородных животных, спокойно разгуливающих в совершенно естественной среде. Согласитесь, в этом есть что-то аристократичное. Кстати, и готовят здесь в лучших дворянских традициях: с утра подают экологически чистое молоко и творог, а на обед и ужин – блюда, приготовленные из утки, лося, кабана, оленя.

Уезжать из этого царства покоя и умиротворения не хочется, но свою задачу мы выполнили «на все сто»: программа, стартовавшая с постапокалиптических пейзажей песчаных карьеров и продолженная в тишине и идиллии окрестностей уютной Коломны, завершилась à la française. Подышав хотя бы пару дней свежим незагазованным воздухом, поневоле задумываешься о защите окружающей среды. К слову, важное преимущество Mitsubishi Outlander перед конкурентами состоит в том, что его можно заправлять 92-м бензином, при этом автомобиль отвечает самым строгим экологическим стандартам, а на динамических характеристиках низкое октановое число топлива никак не отражается.

Шумо- и виброизоляцию японские инженеры улучшили во время предыдущего рестайлинга, поэтому заострять внимание на акустическом комфорте мы не будем, хотя это и еще один «плюс в карму», ведь человечество сейчас страдает и от шумового загрязнения, особенно в крупных городах. Скажем лишь, что на длительных перегонах автомобиль легко убаюкивает тех, кто едет на втором ряду, – проверено всеми членами нашей экспедиционной команды. Когда этот Mitsubishi выезжает на ровную трассу и набирает скорость, ты, сам того не замечая, проваливаешься в царство Морфея. А проснувшись, понимаешь: обновленный Outlander, может, и не богат на откровения, но это все тот же незаменимый в путешествиях товарищ и компаньон. Необязательно первое является синонимом второго, зато, как известно, старый друг – лучше новых двух.