В конкурентах у кроссоверов Mitsubishi — как минимум, два десятка «европейцев», «корейцев», «японцев», а теперь ещё и «китайцев», отношение к которым среди российских покупателей становится всё лучше и лучше. И немудрено: многие модели совершили настоящие рывки вперёд в плане оснащения и дизайна. Те же, что несут на эмблеме три алмаза, сохраняют определённый консерватизм. В чём же их преимущества?

Первый плюс «Аутлендера» — его размер, как внешний, так и внутренний. Внешность модели менялась неоднократно, третье поколение с 2012-го года претерпело в общей сложности четыре рестайдинга. Фирма словно бы нащупывала наиболее выигрышный дизайн. И если первые образцы выглядели скучноватыми, то в конце концов антураж кроссовера стал вполне современным — стремительным и агрессивным, но в то же время — не вычурным или аляповатым. В фирменном стиле Dynamic Shield. Техническая сторона этой красоты — «заостренные» фары образца 2018-го года. У модификаций с 2,4-литровым мотором ближний и дальний свет реализован при «участии» диодов.

Организаторские «способности» багажника

Почти 4,7-метровый кузов предлагает очень просторный салон и вместительный багажник. Редкая особенность салона данной модели — возможность трансформировать передние сиденья в спальные места. Прежде такая функция была на советских автомобилях, впоследствии от неё отказались. Зря или нет? С одной стороны, гораздо удобнее ночевать в гостинице или хотя бы в палатке. Но что делать в экстренной ситуации, когда гостиниц нет или они чем-то не устраивают, а плохая погода или неподходящая местность не позволяет поставить палатку?

Правда, если у вас в путешествии всё пространство позади передних кресел занято вещами, спальные места организовать не получится. Тем не менее, считаю эту функцию на «Аутлендере» полезной и, возможно, даже исключительной. Поскольку другого автомобиля, предлагающего аналогичное, назвать не могу.

470 с гаком литров полезного объёма багажника — хороший показатель. Однако не рекордный. Недавно на тесте Motorpage побывал кроссовер, обладавший аж 580-литровым «трюмом». Это при том, что в нём было семь посадочных мест (конечно, такой объём багажника достигается не при семи, а при пяти седоках в салоне), и запасное колесо не висело под днищем, а было уложено под третий ряд кресел. Но «видимый» объём багажника Mitsubishi — это ещё не весь багажник. Под фальшполом расположены три ряда очень вместительных боксов-органайзеров. Удобно не только располагать вещи, но и делить их по функционалу или очерёдности использования.

Если измерить длину багажника при сложенных частях спинки второго ряда сидений, получится 170 см. Вроде, тоже не так уж много, но как-то удивительно грамотно организовано пространство. Один из плюсов этой организации — возможность спрятать перекладину с рулонной шторкой под фальшпол. Там есть для неё специальное место.

«Раскладка» сидений в спальные места — это, конечно, плюс. Вообще, Mitsubishi отличаются предложением очень широких и комфортных передних кресел, с оптимальной плотностью набивки и более развитой — после последнего рестайлинга — боковой поддержкой. Только установить спинку водительского сиденья ближе к вертикали, как мне нравится, возможности по-прежнему нет, механизмы регулировки не изменились.

Время разгона 2,4-литрового Outlander с места до 100 км/ч — 10,5 с. С 80 до 120 км/ч ог ускоряется чуть больше, чем за 8 с. Двухлитровый автомобиль при 146-сильной мощности набирает сотню с места за 12 с небольшим секунд.

Оптимальную посадку водителя обеспечивает рулевое колесо с регулировкой углов наклона и вылета. На нём расположены удобные кнопки управления аудиосистемой и круиз-контролем. Но если водителю сидеть свободно, то переднему пассажиру — не очень. Ему мешает выступ торпедо, а центральный туннель «ссокращает» площадь пола в ногах седока.

На втором ряду — простор во всех направлениях. Расстояние для ног при посадке «за мной» почти 30 сантиметров. По вместимости второго ряда Outlander — на одном из первых мест. Здесь совсем не тесно даже втроём, даже в зимней одежде — проверено мной лично. Благодаря плоской конструкции подушки средний пассажир не подпирает головой потолок. Крайние места заднего дивана теперь можно подогреть.

Мультимедиасистема японского кроссовера не выглядит ультрасовременной, однако имеет чёткий и яркий дисплей с насыщенными цветами. Есть возможность вывести на него графики мгновенного и среднего расхода топлива, а также подключить смартфон через интерфейс Apple Carplay.

С каждым рестайлингом — а на тесты Motorpage так или иначе попадал каждый обновлённый автомобиль — модель становилась комфортнее в акустическом плане. Изменения кузова вели к снижению аэродинамического сопротивления, плюс к тому, производитель улучшал шумоизоляцию салона. Этому улучшению, думаю, немало поспособствовали и мощные резиновые уплотнители дверей, на которые нельзя не обратить внимание при посадке за руль. Свою основную функцию они также выполняют исправно: даже на грунтовых дорогах в южных областях России в салон практически не проникала пыль.

При двух «танкистах» и собаке...

Наиболее распространённый 2,4-литровый мотор «Аутлендера» развивает 167 л. с. мощности и максимальный крутящий момент 222 Нм. В паре с ним предлагается бесступенчатый вариатор. С этой комбинацией агрегатов кроссовер способен развить без малого 200 км/ч «максималки», 100 км/ч с места достигает за 10,2 с, а при обгонах ускоряется с 80 до 120 км/ч примерно за 8-9 с.

Считается, что этот мотор для массивного кроссовера слабоват. Особенно, если усадить в салон пятерых. Загрузка вещами, например, для длительного и дальнего путешествия, такого эффекта не имеет, с этим автомобиль справляется. Подтверждаю это, так как участвовал в поездке Москва — Астрахань и обратно в компании одного человека и собаки (плюс полный багажник вещей). На трассе недостатка динамики не ощущалось совершенно.

В плане расхода топлива 2,4-литровый «Аутлендер» — середняк. В загородном режиме, если поддерживать скорость в пределах 120 км/ч, аппетит автомобиля составит около 8,6 л на сотню. Если же прибавить, до 130-140 км/ч, то расход возрастёт, как минимум, до 11 л. Если же удерживать себя и автомобиль и двигаться со скоростями до 90 км/ч, то можно уложиться даже в 7 л, а это почти что рекордный показатель. В городском режиме, особенно при наличии пробок, расход возрастает до 11-13 литров на сотню.

Двухлитровый двигатель кроссовера развивает мощность 146 л. с. и крутящий момент 196 Нм. С данным мотором автомобиль ускоряется до сотни примерно за 11 с, а её максимальная скорость составляет 193 км/ч. В качестве трансмиссии двухлитровый кроссовер может оснащаться «механикой», либо тем же вариатором, а привод может быть передним или полным.

От данной модификации, независимо от типа привода, рекордов скорости тем более ждать не приходится. Однако она сохраняет все остальные преимущества модели, а плюсом её является дополнительная экономичность: литр «горючки» она у 2,4-литровой отыграет точно. Напомним, что и 2,0-, и 2,4-литровые моторы «Аутлендера» способны питаться 92-м бензином.

Модель вариатора у обоих версий кроссовера — Jatco CVT8. У неё восемь виртуальных передач и возможность выбора их вручную, при помощи больших подрулевых «лепестков». Производитель заявляет об уменьшении веса и размеров агрегата, снижении коэффициента трения деталей, а также о стойкости устройства к перегреву. Тем не менее, случаи перегрева известны. Они могут происходить на трассе при движении с большой скоростью в жаркую погоду. При этом коробка как бы «зависает» на высшей передаче, и автомобиль перестаёт реагировать на добавление «газа». Короткая остановка не помогает от данной напасти, приходится прерывать движение надолго, желательно — припарковав автомобиль в тени.

Объём багажника Outlander – 477 л, максимальный — 1640 л. Пол при складывании частей спинки заднего дивана ровный, а под его панелями скрываются дополнительные глубокие отсеки ёмкостью 75 л.

С «возрастом» кроссовер приобретает всё более мягкую подвеску, инженеры настраивают его на комфорт. Передняя подвеска здесь независимая, в ней используются стойки "МакФерсон", задняя — независимая многорычажная. Интересно, что широкие нижние рычаги задней независимой подвески служат как бы защитой чехлам ШРУСов приводов задней оси. В плане комфорта подвесок Outlander выигрывает у моделей со спортивными «задатками», но при этом отточенной управляемости от него ждать не приходится. Руль с электроусилителем здесь «длинный»: чуть меньше трёх оборотов от упора до упора, точность у него невысокая. Стоит порезче повернуть или перестроиться из ряда в ряд, как не замедлят появиться крены. Странно, но при этом подвеска «неравнодушна» к мелким неровностям, тщательно пересчитывает их.

На грунтовых дорогах желание поиграть в раллиста сразу пропадает. Автомобиль здесь «расслабляется» в плане курсовой устойчивости, а главное, начинает шуметь. Под деталями отделки салона тут и там появляются «сверчки». Это не очень приятно, учитывая, что фирма пытается применять в интерьере всё больше мягких пластиков.

Полноприводные модификации Mitsubishi Outlander оснащаются межосевой электронноуправляемой муфтой. Трансмиссия имеет три позиции: полностью передний привод, автоматическая и принудительная, то есть, полная блокировка муфты. Переключения между режимами осуществляются удобным регулятором в виде шайбы.

В процессе наших тестов автомобиль преодолевал внедорожные препятствия самых различных типов. Так, например, при поездке в Астраханскую область выяснилось, что Outlander мастерски справляется с песчаными преградами, ползёт по сыпучему грунту очень уверенно. Также «тройки» одинаковых углов въезда, съезда и рампы (21 градус), а также 215-миллиметрового клиренса. хватило для форсирования твёрдых склонов дорожных насыпей. (По совпадению, ширина передней и задней колеи у кроссовера также одинакова: 1540 мм).

Весеннее же испытание на местности в Подмосковье показало, что геометрическая проходимость — это ещё не всё, что может потребоваться кроссоверу. Если встретился влажный и скользкий грунт, да к тому же настолько мягкий, что «фрезеруется» даже слегка буксующими колёсами, «геометрия» отступает на второй план, более важными становятся шины, а также возможность отключения ESP, которая активно препятствует повышению оборотов мотора в момент пробуксовки колёс. В качестве плюса «Аутлендера» отметим также значительные ходы передней и задней независимых подвесок и… прочное лакокрасочное покрытие кузова: колючие и жёсткие растения южных степей не сумели нанести кузову сколь-нибудь значительных «травм», кроме того, часть их «атак» приняли на себя широкие пластмассовые молдинги дверей, сохранившиеся с прежних модификаций кроссовера.

Mitsubishi Outlander образца 2018 — 2021 года продаётся в России в девяти варианта с двумя бензиновыми атмосферными моторами: 2,0-литровым (146 л. с.) и 2,4-литровым (167 л. с.). Трансмиссия — клиноременный вариатор CVT с возможностью ручного выбора передач. Привод – передний, либо полный. Стоимость двухлитровых машин от 3 289 000 до 3 679 000 рублей, 2,4-литровых — от 3 829 000 до 4 139 000 рублей.

Технические характеристики Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 4WD ГАБАРИТЫ, ММ 4695 х 1810 х 1703 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 477 / 1640 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1585 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, атмосферный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2360 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 167 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Нм, ПРИ ОБ/МИН 222 / 4100 ТРАНСМИССИЯ вариатор, 6-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 198 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 10,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,8 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 60