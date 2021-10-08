Обновленный Mitsubishi Outlander выглядит, безусловно, лучше, чем когда-либо прежде. Дизайнеры «нащупали» наконец стиль этой модели и теперь в ходе нескольких рестайлингов только совершенствуют облик кроссовера, добавляя незначительные — а на самом деле значительные, заметные — детали и штрихи. А что с технической «начинкой», как с оснащением модели? В этом плане изменения тоже есть

Какие именно детали изменились во внешности — судите сами. Потому что на этот раз новшеств немного, и отличить предыдущую версию от актуальной сможет только ценитель, да и то вблизи. А тот, кто впервые приблизится к автомобилю, даже пока не с целью покупки, а просто для первого знакомства, может новизну и не оценить. Но придраться к внешности «Аутлендера» он не сможет. Современный, стремительный, но без выраженной агрессии облик, значительные размеры, красивая «оптика», теперь в значительной степени светодиодная. Может быть, только наружные дверные ручки выглядят старомодными, они едва выступают над поверхностями, так было принято много лет назад, когда автопроизводители возвращались к ручкам с естественным хватом. Кто помнит те времена, тот заметит, кто не помнит — нет.

Интерьер не изменился, но качество возросло

То же самое внутри. Сам я путешествую на Outlander, наверное, в шестой или седьмой раз, на тестах Motorpage эта модель бывала неоднократно. Производитель искусственно пытается поддержать к ней интерес? Ну так есть, что поддерживать: это — значительный игрок рынка, заметный в своей «команде», то есть, в ценовой и технической нише. Поэтому, на мой взгляд, с чересчур резкими и броскими обновлениями спешить не стоит, на стороне модели играют традиционные, привычные покупателям элементы. И нет ничего удивительного в том, что владелец меняет свой старый «Аут» на новый, не спеша куда-то вверх.

Яркость и броскость просятся в другой Mitsubishi – молодежную модель Eclipse Sport. У нее и антураж другой, более смелый и решительный. Когда-то, увидев в этом кроссовере хорошо знакомый по другим моделям фирмы бортовой компьютер, я был немного разочарован: ну не к месту здесь это функциональное, но неброское на вид устройство. А в «Аутлендере» его изменения особо и не ждешь. Пусть на дисплее не так много «цветомузыки», некоторые производители настолько заигрываются в нее, что такой примитивный параметр, как расход топлива, находишь с немалым трудом. А что важнее водителю — знать расход или согреваться чувством, что он отображается в стиле модерн?

Но всё же — чем порадовал Outlander при очередном обновлении? Авторежимом всех электростеклоподъемников. Электроприводом двери багажника. Подогревом рулевого колеса. Обогревом ветрового стекла по всей площади. Обновлением мультимедиасистемы. Достаточно? Или маловото?

А, еще профиль передних кресел немного изменился. Всё-таки теперь спинку водительского сиденья можно установить ближе к вертикали — как я люблю, а раньше, если не мучился, то удивлялся: ну когда же наконец об этом задумаются? Видимо, я не один такой привереда, никто бы не стал менять степень наклона ради меня одного, при том, что в каждом тесте я об этом упоминал. Что еще касается сиденья? Ваша спина и бедра. Теперь они зафиксированы чуть лучше, валики боковой поддержки подросли, однако спортивными не стали, для активного руления фиксация тела недостаточная. Правда, не волнуйтесь — не выскользнете. Теперь есть возможность заказать обивку с добавлением элементов из алькантары — как на нашем фото.

Подогрев руля — плюс. Правда, греется баранка только в областях, где вы в основном располагаете руки, а не по всей окружности. Зато нити обогрева пронизывают всё ветровое стекло. Это огромный плюс зимой.

Электропривод двери багажника — вещь на любителя. Наверное, поэтому производитель предусмотрел его отключение: нажмешь кнопку — и захлопывай дверь рукой, хоть от всей души. Примечательно: если функция не отключается, захлопывание двери в противодействие электроприводу для механизма вредно. Здесь постарались этого избежать.

Ну и, наконец, мультимедиасистема. Вот ее осовременили, что называется, от души. Экран значительно вырос в размерах и теперь способен демонстрировать много разных и очень красочных «сведений». Например, отображать настройки «климата». Он здесь двухзонный. Плюс к тому, можно «законнектить» смартфон и вывести на дисплей карту местности с заданным направлением движения. Эта функция все больше входит в моду, и теперь, что ни тест, мы сталкиваемся с ней, иногда в прямом смысле слова. Так вот, в Mitsubishi она работала с меньшим количеством сбоев и причуд, чем во многих других моделях, в частности, «Фольксвагенах», «Киа» и «Субару».

Новый Outlander: устойчив на скорости — комфортен на бездорожье

Тестовый маршрут в этот раз был проложен по Башкирии. Начался он с роскошного асфальта в окрестностях столицы уральской республики, впрочем, тот быстро кончился. И пошло полотно, характерное для глубинки: вроде, без особых дефектов, но очень волнистое, как будто либо грунт при строительстве не слишком выровняли, либо не очень толстый слой покрытия постепенно изогнулся, повторяя контуры рельефа. Внезапные поперечные «волны» настолько велики, что заставляют седоков вздрагивать от вертикальных ускорений. Но автомобиль по традиции мягкий, настроенный на комфорт, причем, такая подвеска (типа Макферсон по кругу) и сильную раскачку не провоцирует, и в целом управляемости способствует. На моих глазах коллеги разгоняли кроссовер до 150 км/ч, в редких местах и ненадолго, но этого хватило, чтобы убедиться в отличной курсовой устойчивости.

На ходу в салоне обновленного кроссовера стало тише. Над шумоизоляцией японские инженеры поработали. Да, двигатель при разгоне слышен, да, вариатор неизбежно «подвывает». Однако претензии блогеров в этом плане к автомобилю избыточны.

По поводу седоков: их в «Аутлендере» заметно прибавилось, поскольку появились семиместные версии. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, сказал поэт, пожалуй, уже сотню лет назад. Наверное, прожив столько же, я тоже поверю, что семь мест в автомобиле такого формата есть плюс. Пока вижу в этом если не минус, то некий «ноль». То есть, предпочту ездить с третьим рядом, убранным в пол, для меня большое багажное пространство важнее. А при занятых людьми семи местах куда девать их вещи? Для групповых туров есть просто идеально подходящие автомобили, и об одном из них мы вскорости расскажем — это новый Kia Carnival. В нем и восемь сидушек логичны и органичны. Правда, о бездорожье можно забыть. А в «Аутлендере», наоборот, вспомнить. И загрузить его палатками, спальными мешками, кемпинговой мебелью для двоих, максимум для четверых. Двум седокам на заднем сиденье места хватит с солидным запасом.

Для освобождения проходов на третий ряд части второго уезжают вперед аж до упора в передние кресла. Проходите, пожалуйста! Только не обессудьте: «третьи» места — детские, даже не «тёщины». Подушки низковаты, даже несмотря на это, потолок близок, для коленей места немного, теснить сидящих на втором ряду тоже особо некуда. Паллиатив, как ни крути. Нет, все-таки я за пятиместный «Аут».

В Сети встретилось мнение, что 2,4-литровый Outlander не очень-то экономичен. Якобы, в городе расход достигает 15-ти литров на сотню, а на трассе не опускается ниже 11-ти. В нашем случае на город пришлась очень малая часть маршрута, так что достоверно оценить аппетит автомобиля не удалось. Но загородный расход оказался в районе 8 л, может быть, незначительно больше. Правда, скорость движения на гравийных и грунтовых горных дорогах была невысокой. Важно отметить: моторы Mitsubishi можно «питать» 92-м бензином.

Кстати, а вы задумывались о том, сколько весят ваши пассажиры? Да не воспримут они это как намек на приведение себя в форму. Даже самая субтильная девушка, да что там, даже ребенок весит в разы больше, чем дорожная сумка или рюкзак. Так что при групповых турах, да еще по пересеченной местности, надо учитывать: подвеска подвергнется гораздо большим нагрузкам. При том, что для семиместных версий ее никто специально не усиливает.

Тяжесть будет ощутима и на шоссе. В гамме «Аутлендера» теперь только два мотора, оба хорошо знакомые владельцам и оба бензиновые, атмосферной конструкции. Это двухлитровый агрегат, развивающий 146 л. с., и 2,4-литровый, прибавляющий к этому около 20 «лошадок». Трехлитровый мотор V6 из гаммы исчез, как не пользовавшийся большим спросом, а дизель к нам не везут априори по той же причине. Ох, напрасно! Ну да что сделаешь, маркетологам виднее.

Теперь немного «цифири». Всем известно, что замер динамики и максимальной скорости производится при незагруженном автомобиле. Так вот, все три доступных на нашем рынке «Аута» не так чтобы очень динамичны даже «порожняком». Варианты: двухлитровый мотор в сочетании с переднеприводной трансмиссией (11,4 с с места до сотни), он же с полным приводом (12 с) и 2,4-литровый агрегат тоже с полным приводом (10,5 с). Даже в десятку ни один не «вписался». А теперь пригласим в салон семь пассажиров и затолкаем в багажник семь рюкзачков…

Почему я не упомянул тип трансмиссии? Потому что он теперь единственный: это вариатор. Никакой «механики», что вы, господа, это же прошлый век! Все знают, что бедные «лошадки» отчаянно вязнут в технической жидкости клиноременной трансмиссии, но что поделать — тренд есть тренд, господам негоже работать «мешалкой». Даже в плане ручного выбора передач на данных моделях: селектор трансмиссии не при делах, выбор нужной ступени производится исключительно подрулевыми лепестками. Тоже традиционными, большими и удобными. А селектором можно «подрубить» только режим L, своеобразную «понижайку».

Почему кроссоверу важен полный привод

В ходе летнего теста эта настройка нам не понадобилась, в Башкирии стояли сушь и жара, горные речки обмелели, броды стали не такими эффектными. Хотя в некоторых местах нам рекомендовали все же ориентироваться на конных проводников: в руслах сохранились глубокие ямы. Благо, воздухозаборники у японских кроссоверов расположены высоко — под срезом капота.

Неприятность бродов — обросшие тиной и потому очень скользкие камни в руслах речушек. По ним легко соскользнуть туда, куда не хотелось бы, но забуксовать — вряд ли. Практически в любом из доступных режимов полноприводной трансмисии Outlander «берёт» броды штурмом. У него хороший клиренс: 215 мм. Но стоит снова оговориться: это паспортный показатель. Нас в салоне было трое, нам такого просвета хватало. Но что будет, опять же, если в машину загрузятся семеро?

Задняя ось здесь подхватывает при сигнале о пробуксовке передних колес. Происходит это довольно оперативно и ощутимо, а снаружи выглядит еще и эффектно. Вот мы на косогоре, дорога бугристая, абсолютно сухая, но местный грунт под колесами легче легкого превращается в пыль цвета молотого кофе. Так что добиться пробуксовки несложно — и вот я вижу со стороны, как практически вывешенное (а часто и реально вывешенное) заднее колесо проворачивается, под действием колеса с верхней стороны склона подается вперед, цепляется за грунт — и очередной бугор преодолен. Тем, кто заявляет, что без проблем прошел бы здесь на моноприводе, я бы посоветовал не бравировать. Если ваши отпускные маршруты пролегают по таким местам, лучше доплатить за вариант «4х4». Если эти маршруты не отпускные, а рабочие, каждодневные, лучше доплатить за Pajero Sport с мощной рамой и более крепкой подвеской.

Помимо грунтовок, в ходе данного теста наши «Аутлендеры» немало пропутешествовали по гравию. Тщательно отсыпанные дорожки пронизывают эту часть Башкирии, лежащую в предгорьях Южного Урала, так что крутые подъемы и спуски на них не редкость. И вот на одном из спусков, в повороте, наш «Аут» вдруг лихо скользнул задней осью в сторону… Находившийся за рулем коллега мгновенным движением парировал неприятность, но «осадок» остался надолго: система стабилизации не поспешила прийти на помощь. Так что привод приводом, но основной мозг должен быть в голове водителя, а не в маленькой коробочке под капотом. Ну, теперь-то мы знаем: к таким местам следует относиться с большей осторожностью и вниманием, чем к бродам, глубоким колеям, косогорам с сухим рыхлым грунтом.

Мне показалось уместным в этих местах оперировать лепестками, выбирая низкие передачи. Четвертую, чаще третью, иногда вторую. Торможение двигателем добавляет уверенности. Вообще, Outlander, как мне всегда казалось, рассчитан на владение спокойными людьми, обстоятельными, осторожными. Вы скажете, что у него в «жилах» раллийные элементы прославленных спортивных Miysubishi? Да, несомненно. Но не следует забывать, что, во-первых, гонщики выступают на соревнованиях поодиночке, а значит, никем не рискуют (это в плане отсутствия пассажиров). Кроме того, они не берегут машины. Несмотря на «родство», Outlander имеет далеко не «вечную» подвеску в плане нагрузок, а тем более перегрузок при эксплуатации. А его межосевая муфта не любит длительной «тяги» по раскисшим, заснеженным и другим участкам с повышенным сопротивлением качению. Не показаны такие условия и вариатору.

Если для вас важнее не дорога, не маршрут с его красотами и интересностями, если вам важнее показать себя, свою удаль и лидерские задатки, покорить природу, возможно, вы скептически отнесетесь к «Аутлендеру». Он может показаться слишком консервативным, неярким, чересчур спокойным. Но есть вариант, что вы, опробовав эту модель, подпадете под ее влияние, проникнетесь ее характером и сами, что называется, остепенитесь. Да, так кончается молодость. Но наступает не менее интересная зрелость.

Рестайлинговые «Аутлендеры» заметно подорожали. Теперь стоимость трех переднеприводных версий, доступных только с двухлитровым 146-сильным мотором, составляет от 1 919 000 до 2 199 000 рублей. Полноприводные машины с моторами рабочим объемом 2,0 и 2,4 л, оцениваются в 2 179 000 — 2 719 000 рублей. Напомним, что коробка передач для всех вврсий единственная: клиноременный бесступенчатый вариатор. За окраску «металлик» придется доплатить 21 000 рублей.

Технические характеристики Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 4x4 ГАБАРИТЫ, ММ 4695 х 1810 х 1703 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 477 / 1754 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1785 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2360 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 167 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 222 / 4100 ТИП ТРАНСМИССИИ вариатор ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 198 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,8 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60