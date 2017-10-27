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О Mitsubishi Outlander

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Мицубиси Аутлендер

Тест-драйвов
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Двигателей
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Комлектаций
8 (открыть)
Последнее поколение
III рестайлиг 2 (открыть)
Отзывов на сайте
4 (прочитать)
Цены
от 1 389 000
до 2 159 990
Mitsubishi Outlander 2016 вид спередиMitsubishi Outlander 2016 вид сбокуMitsubishi Outlander 2016 вид спередиMitsubishi Outlander 2016 вид спередиMitsubishi Outlander 2016 вид сбокуMitsubishi Outlander 2016 вид сзадиMitsubishi Outlander 2016 вид сбоку
Mitsubishi Outlander 2016 передняя фара
Передок автомобиля украшен хромированными элементами. Фары тоже новые, с отличным, ярким ближним светом
Mitsubishi Outlander 2016 боковое зеркало
Зеркала большие, но система контроля «слепых» зон не бывает лишней
Mitsubishi Outlander 2016 боковое зеркало
В зеркала встроены повторители сигналов поворота и камеры системы кругового обзора
Mitsubishi Outlander 2016 молдинги на дверях
Мощные молдинги на пассажирских дверях служат не только улучшению внешности автомобиля, но и «отсекают» растительность при движении вне дорог
Mitsubishi Outlander 2016 задний фонарь
Задние фонари Mitsubishi Outlander напоминают светотехнику BMW,…
Mitsubishi Outlander 2016 колесо
… как и 18-дюймовые легкосплавные колеса, которыми комплектуется топ-версия кроссовера
Mitsubishi Outlander 2016 салон
Передняя часть салона Outlander: сборка качественная, материалы приятны на ощупь, но дизайн несколько старомодный
Mitsubishi Outlander 2016 салон
Электропакет – полный, но из всех кнопок и клавиш подсветку имеет только клавиша стеклоподъемника водительской двери
Mitsubishi Outlander 2016 салон
Кнопка управления борткомпьютером спряталась от глаз водителя за рулевым колесом. Почему бы не перенести ее на место заглушки слева?
Mitsubishi Outlander 2016 руль
Голосовое управление, включение камер кругового обзора и контроллер аудиосистемы вынесены на левую спицу рулевого колеса,…
Mitsubishi Outlander 2016 руль
…а на правой спице размещена система управления круиз-контролем
Mitsubishi Outlander 2016 руль
Подрулевые лепестки ручного выбора передач большие и удобные. Для выключения ручного режима необходимо подержать правый лепесток нажатым в течение 1-2 с
Mitsubishi Outlander 2016 приборная панель
Комбинация приборов отлично читается при любом освещении. Но параметры движения выводятся на экран борткомпьютера по одному, что заставляет постоянно «листать» его
Mitsubishi Outlander 2016 приборная панель
Борткомпьютер постоянно сообщает вам, сколько километров осталось до очередного ТО
Mitsubishi Outlander 2016 кнопка "старт-стоп"
В топовой версии двигатель пускается кнопкой
Mitsubishi Outlander 2016 монитор
Мультимедиасистема получила новый высококачественный сенсорный дисплей
Mitsubishi Outlander 2016 монитор
При добавлении «газа» мгновенный расход топлива быстро взлетает до 18 л на 100 км. В то же время кроссовер нельзя назвать неэкономичным
Mitsubishi Outlander 2016 монитор
Экран мультимедиа имеет высокое разрешение, и пользоваться функциями системы удобно
Mitsubishi Outlander 2016 климат-контрол
Климат-контроль в тестовой версии автомобиля был двухзонным
Mitsubishi Outlander 2016 климат-контрол
Параметры настройки климатической установки можно вывести на центральный дисплей. Схема – более чем наглядная
Mitsubishi Outlander 2016 набор функциональных клавиш
Под центральной консолью – еще один набор функциональных клавиш. Автомобиль оснащен подогревом рулевого колеса и всей площади ветрового стекла
Mitsubishi Outlander 2016 вариатор
Вариатор при движении не досаждает гулом. В целом, его работа понравилась
Mitsubishi Outlander 2016 центральный туннель
На центральный туннель вынесены кнопка управления полноприводной трансмиссией и трехпозиционные клавиши включения подогрева передних кресел
Mitsubishi Outlander 2016 бокс-подлокотник
Между передними сиденьями размещен бокс-подлокотник, внутри которого спрятаны разъемы USB и AUX
Mitsubishi Outlander 2016 передние кресла
Водительское кресло обеспечивает высокий комфорт в дальних поездках
Mitsubishi Outlander 2016 передние кресла
Передние кресла можно разложить практически в «горизонт», получив два спальных места
Mitsubishi Outlander 2016 задний диван
На заднем диване с легкостью разместятся три пассажира. Пространство для коленей при посадке «за мной» - 30 см
Mitsubishi Outlander 2016 задний диван
Части спинки заднего дивана не только складываются, но и регулируются по наклону
Mitsubishi Outlander 2016 багажное отделение
Номинальный объем багажника Mitsubishi Outlander составляет 477 л, но это еще не все
Mitsubishi Outlander 2016 багажное отделение
Под фальшполом багажника скрывается бокс из нескольких отделений суммарным объемом 75 л
Mitsubishi Outlander 2016 багажное отделение
В багажнике есть дополнительная розетка на 12 В
Mitsubishi Outlander 2016 моторный отсек
Салон Mitsubishi Outlander хорошо защищен от пыли, о моторном отсеке этого не скажешь
Mitsubishi Outlander 2016 моторный отсек
Этот щуп предназначен для проверки уровня масла (специальной жидкости) в трансмиссии
Mitsubishi Outlander 2016 подвеска
Передняя подвеска Mitsubishi Outlander – со стойками «МакФерсон», задняя – независимая многорычажная
Mitsubishi Outlander 2016 защита моторного отсека
Оцените толщину алюминиевого листа, защищающего моторный отсек снизу!
Mitsubishi Outlander 2016 вид сзади
Автомобиль на уклоне вывесился по диагонали (заднее правое колесо висит в воздухе),…
Mitsubishi Outlander 2016
…передний бампер почти уперся в склон,…
Mitsubishi Outlander 2016 вид сзади
…но при отключении системы стабилизации и включении режима 4WD Lock можно двигаться вперед
Mitsubishi Outlander 2016 вид спереди
По сухому склону автомобиль забрался на насыпь сравнительно легко. Случись в регионе дождь, ситуация могла бы значительно осложниться

В одну реку не войдешь дважды, не говоря о большем количестве раз. В один автомобиль можно сесть дважды, но каждая новая поездка на нем, особенно дальняя, дает новые впечатления. Так случилось у меня с Mitsubishi Outlander, на котором мы совершили тестовый вояж длиной более трех тысяч километров

За последние месяцы среднеразмерный кроссовер от японских «трех бриллиантов» не изменился, то есть формального информационного повода для теста не было. Было просто желание отправиться в действительно длительный пробег, который обязательно расскажет что-то новое о широко распространенной и знакомой многим модели – к слову, бестселлеру Mitsubishi на нашем рынке.

Знаки отличия

Мы загружаем наш багаж в «среднюю» версию – автомобиль с 2,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 167 л. с. и вариатором с возможностью ручного выбора передач при помощи больших подрулевых лепестков. Это третье поколение «Аутлендера», недавно претерпевшее рестайлинг. В 2016-м году он получил новую внешность: общие пропорции кузова остались прежними, но множество декоративных элементов просто-таки преобразили его, придав энергичные, спортивные черты. Прежде кроссовер очень уж напоминал спокойный семейный минивэн, теперь он гораздо больше похож на автомобиль для активных людей. Так ли это на самом деле?

Новый фирменный стиль Dynamic Shield привнес во внешность кроссовера хромированные вставки на переднем бампере, сложные фары со светодиодами, оригинальные задние фонари, хромированную накладку на двери багажника. Задние фонари немного похожи на светотехнику BMW, к немецкому дизайну близки и новые «аутлендеровские» легкосплавные колеса 18-дюймового диаметра. Есть изменения и в интерьере: это кнопки управления «музыкой» и круиз-контролем на спицах рулевого колеса нового дизайна и с регулировкой угла наклона и вылета. Улучшилось разрешение центрального дисплея мультимедиасистемы. Здесь появилась функция Apps для работы с мобильными приложениями смартфонов. В моем смартфоне нужного приложения не оказалось, так что пришлось обойтись без этой возможности, ограничившись соединением по Bluetooth для телефонной связи.

Как и раньше, устроившись на водительском сиденье «Аутлендера», я посетовал на невозможность установить ее ближе к вертикали. Нынешний минимальный наклон лично мне кажется недостаточным, как и подъем рулевого колеса. Интересно, что переднее пассажирское кресло вполне способно «встать» именно так, как удобно мне – хоть переставляй сиденья местами. Вот вам и первая новая оценка давно знакомого автомобиля. Прежде мне не доводилось ездить в нем пассажиром. А вторая – несмотря на относительное неудобство посадки за рулем, я с легкостью высидел «смену» длиной около 1100 километров, с утра до поздней ночи и практически не устал. Во всяком случае, ни спина, ни поясница, ни руки не заныли.

Мой коллега по редакции, с которым мы отправились в этот вояж, по-прежнему считает, что здесь тесновато за рулем. Колено практически упирается в массивный выступ торпедо, а центральный туннель «отнимает» место у ног. Я с ним не согласен. И места для ног мне хватило, и в торпедо упираться не приходилось.

Эргономический минус только один: кнопка «перелистывания» страниц бортового компьютера спрятана слева за рулевым колесом, при посадке за рулем ее совершенно не видно. Конечно, спустя некоторое время привыкаешь находить ее на ощупь, но почему бы производителю не перенести ее на место заглушки в том же ряду, расположенной слева? Думаю, это была бы не слишком сложная и дорогая операция при сборке модели на конвейере. Интересно, можно ли выполнить ее своими силами?

Борткомпьютер небогат функциями, к тому же данные о поездке выводятся на экран по одному, поэтому «листать» их приходится нередко. А нам, в числе прочего, в ходе поездки было интересно следить за расходом топлива при разных режимах движения. Например, вести автомобиль со скоростью около 110 км/ч, что называется, «вручную», а затем задействовать круиз-контроль. Но одновременно вывести на экран суточный пробег и показания расходомера топлива нельзя.

Наружные камеры, устанавливаемые на новый Outlander, могут обеспечивать водителю в том числе и круговой обзор (как бы вид автомобиля сверху). Переключать режимы работы камер можно кнопкой на левой спице рулевого колеса. Ультразвуковые парковочные датчики на тестовом автомобиле также присутствовали – по четыре штуки спереди и сзади.

Правда, итоги поездки можно подвести с помощью медиасистемы, найдя в меню пункт «Об автомобиле». Данные о расходе топлива всплывут во всех подробностях. Да и не только итоги. В момент разгона можно увидеть, что стрелка расходомера подскакивает к 18-ти литрам на сотню! Пугаться этого не следует. Особо не церемонясь со скоростью, мы привезли из 3600-километровой поездки примерно 10-литровый расход бензина, к слову, 92-го.

Вернемся к обзору салона. Простор на втором ряду сидений никому из нас оценить не удалось, поскольку часть его была занята нашим объемистым багажом, а также собакой, которая сопровождала нас в этом путешествии. Судя по тому, что большую часть пути она спокойно проспала, комфорт сзади был достаточным. А если бы за мной сел кто-то из людей, то ему досталось бы почти 30-сантиметровое пространство для коленей. Это хороший показатель.

Также мне впервые удалось оценить в Outlander такую «опцию», как возможность разложить передние кресла в один уровень с подушкой заднего дивана. Действительно, здесь образуются практически ровные спальные места. Сегодня такой «расклад» встречается нечасто. А в дальней дороге это очень удобно: если возникла потребность отдохнуть, не приходится спать в скрюченном положении, от которого затекает всё тело.

Наши «ночлеги» на трассе были короткими, всего по два-три часа сна. В это время удалось также убедиться, что салон «Аутлендера» неплохо вентилируется, стекла изнутри запотевают не так уж сильно (а мы знаем, что эта «испарина» не полезна для электрики и электроники автомобиля). Но данный плюс плавно переходит в минус: в хорошо проветриваемом салоне в прохладную ночь быстро замерзаешь. Если не хотите подолгу гонять двигатель на холостом ходу для работы отопителя, заранее запасайтесь вещами, которыми можно укрыться, иначе отдых будет насмарку.

К счастью, с началом движения «печка» быстро протапливает салон, а влажная пленка исчезает со стекол практически мгновенно. Двухзонная система климат-контроля работает очень эффективно. Но в районе заднего дивана возможности управлять климатом нет, здесь отсутствуют даже центральные воздуховоды.

Теперь – об укладке вещей. Номинальный размер багажника Outlander – 477 л, это хороший показатель для его класса. Но это не всё: под фальшполом вы можете обнаружить глубокие отсеки общей ёмкостью еще 75 л! При двух седоках в салоне полезный объем для груза возрастает до 1640 л, пол при складывании частей спинки заднего дивана оказывается практически ровным. Но использовать всё это пространство мы не могли, так как требовалось место для третьего пассажира – собаки. А вещей было не так уж мало, в частности, нам пришлось везти с собой почти 30-литровый запас чистой воды. В тех местах, куда мы направлялись, воды было немало, но в чистоте ее были сомнения. В этом плане вместительный Outlander неплохо нам помог. Кстати, обратно мы привезли от силы пару литров, настолько точно удалось рассчитать запас.

До недавнего времени самым дешевым «Аутландером» был переднеприводный, с двухлитровым бензиновым мотором и вариатором, его цена составляла 1 499 000 рублей. 2,4-литровый вариант мощностью 167 л. с., с вариатором и полным приводом, обходился, в зависимости от комплектации, в 1 859 990 – 2 109 990 рублей. Но теперь цены на все модификации снижены на 200 тысяч рублей.

Рестайлинговый Mitsubishi Outlander отличается не только новыми деталями кузова, но и, в частности, повышенным акустическим комфортом. Он достигнут благодаря изменению креплений подрамников подвески и опор двигателя, а также улучшению шумоизоляции. Обратите внимание на мощные дополнительные резиновые уплотнители дверей. Они не только защищают салон от внешнего шума, но и препятствуют проникновению внутрь пыли. А места, куда мы отправились (астраханские степи) ею весьма изобиловали! Во всяком случае, при первых же выездах на грунтовки кузов быстро перекрасился из черного в серо-коричневый, на заднем бампере пыль образовала просто-таки плотный слой. Стопроцентно избежать попадания ее в салон, конечно, не удалось, но внутрь пыль попадала прежде всего из-за периодического открывания окон и дверей. Как ни крути, а полностью избавиться от пыли вам не удастся. Тем не менее, я уверен, что мощные двойные уплотнители дверей делают полезное дело.

Еще, пожалуй, стоит оценить практичность массивных декоративных молдингов на дверях. Они несут не только «украшательскую» функцию: выступая относительно металлических поверхностей дверей, эти молдинги служат своеобразными отсекателями и не дают жесткой растительности касаться окрашенного металла и оставлять царапины. Удивительноедело: не раз просто-таки продравшись сквозь кусты и «деревянный» астраханский тростник трех-четырехметровой высоты, мы не обнаружили повреждений кузовной эмали! За такое качество покраски Outlander стоит похвалить. За молдинги тоже.

Точка зрения пассажира

Вести этот автомобиль по трассе – одно удовольствие. На скорости радуют комфорт и тишина в салоне. Шум набегающего потока воздуха прослушивается, лишь начиная со скоростей 130-140 км/ч. Звук музыки вполне достойный. Свет диодов ближнего света отличный, дальний же свет, реализованный с помощью ламп накаливания, понравился меньше.

Интересное наблюдение касается подвески. При посадке на водительском кресле автомобиль кажется значительно более плотным и устойчивым на курсе, чем при нахождении в кресле переднего пассажира. Заняв это место, я ощутил и легкие рыскания, и поперечную раскачку как в поворотах, так и на прямой, особенно при наличии асфальтовой колеи. Списать это на стиль вождения моего напарника я не могу. У него не было ни малейших поводов «рыскать», потому что асфальт на протяжении практически всего маршрута был сравнительно гладким, состояние дорог в большинстве попутных областей можно оценить, как хорошее и даже очень хорошее. Хуже всего оказалось покрытие некоторых магистральных улиц города-героя Волгограда. Но и здесь, как выяснилось, за прошедший год произошло много положительных изменений.

В поездке из Москвы в Астрахань и далее желательно иметь навигатор, так как маршрут этот не прямой, местами дороги совершают неожиданные повороты, которые по незнанию легко проскочить. Нетрудно сбиться с пути и в Волгограде, это единственный крупный город, через который маршрут проходит насквозь, все остальные областные центры остаются в стороне, в том числе Астрахань. Контроль скорости активно ведется повсеместно, встречаются и стационарные камеры, и передвижные посты. Радар-детектор пищит очень часто.

Тем не менее, в «неподконтрольных» местах нам удавалось разгонять 2,4-литровый Outlander до скоростей свыше 140 км/ч. На прямой он при этом стоит неплохо, но чувствителен к асфальтовым колеям. Крупные выбоины лучше преодолевать либо максимально быстро, либо как можно более медленно, при среднем темпе автомобиль неприятно вздрагивает всем кузовом и его содержимым. Мелкие неровности и трещины асфальта скрадываются мощными шинами. И вообще, стоит повториться, комфорт при движении весьма высок.

Темп и возможности двигателя? Как говорится, «на свои деньги». Разгон с места до 100 км/ч у этого автомобиля происходит (по паспорту) примерно за 10 секунд. При интенсивных ускорениях обороты взлетают до отметок 4000 и даже 5000, но набор скорости слегка «отстает». Наиболее приятно вести Outlander со скоростями от 120 до 140 км/ч, если, конечно, тому не препятствуют камеры видеоконтроля.

Вариатор во время движения практически не «поёт», жаловаться на его гудение грех, хотя услышать его и можно. Сказать, что он «скрадывает» мощность двигателя, я тоже не могу. В конце концов, в любой момент вы можете прибегнуть к ручному режиму выбора передач. При движении по городам он помогает, на трассе же вы, скорее всего, вернетесь к автоматическому переключению. Возврат – нажатием и удержанием подрулевого лепестка с символом «+» – происходит за секунду-другую.

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К габаритам автомобиля привыкаешь быстро. Руль с электроусилителем, совершающий около трех оборотов от упора до упора, на скорости не особенно точен, хотя усилие на нем по сравнению с парковочным режимом возрастает. Известно, что при перенастройке усилителя трение в механизме было снижено, однако на практике это почти не ощутимо.

Полноприводная трансмиссия предлагает три режима: 4WD Eco, 4WD Auto и 4WD Lock. На трассе лучше использовать экономичный режим, по моим наблюдениям, при режиме Auto (который я забыл отключить) кроссовер расходовал немного больше топлива. Этот режим лучше оставить для сложных условий движения: по рыхлому песку или снегу.

Лазутчик

В приволжских степях нам не очень повезло в плане пыли, но местные жители сказали, что, случись во время нашей поездки дождливая погода, было бы куда хуже. Местная глина, в сухом состоянии не уступающая по прочности бетону (попробуйте загнать в нее колышки крепления палатки – убедитесь сами), во время дождя превращается в клейкое месиво. На грунтовках очень заметен микрорельеф, застывший после влажной погоды. Сырости под колесами врагу не пожелаешь: рисунок протектора мгновенно «замыливается», и даже тронуться с места на ровной поверхности может быть проблематично. Что уж говорить о подъемах и спусках, а таковые в этих ровных местах тоже встречаются.

Но нам, как я уже сказал, с погодой повезло. Днем она была в меру теплой и не слишком ветреной, ночи были прохладными, один раз случился даже заморозок, но в целом было сухо, единственный дождик выпал всего лишь в виде нескольких капель. Однако мне хотелось найти хоть какое-нибудь препятствие для приложения сил кроссовера – и в качестве такового я выбрал сравнительно крутой склон насыпи. Мы не раз взбирались на эту насыпь по накатанной пологой колее, но как насчет «дикого» места? Поехали?

Оно оказалось на грани геометрической проходимости «Аутлендера». Сначала автомобиль практически уперся передним бампером в склон. Одновременно повисло в воздухе правое заднее колесо. Заглянув под днище, можно было заметить, что ход задней подвески у кроссовера небольшой. Пройдет ли передний бампер над грунтом или закопается? Активирую переднюю камеру – она транслирует на экран пыльную почву с чахлой травой. Ничего, вроде бы, автомобиль ползет... Ан нет, вступает в действие антипробуксовочная система и «душит» мотор. Задний мост, вроде бы, подхватывает, но неплохо «подбросить» ему тяги. Включаю режим 4WD Lock и отключаю электронного «помощника». Поползли вверх! Да еще как уверенно! Честно говоря, не думал, что это удастся, а уж тем более так легко.

Теперь, когда препятствие преодолено, можно заняться фотосъемкой. Спускаюсь вниз задним ходом, и на этот раз задний бампер практически утыкается в землю. Есть контакт? Почти что есть, еще немного – и отступать придется только вперед. К чести кроссовера, он повторяет упражнение с прежней уверенностью.

В момент, когда передок автомобиля завис над насыпью, можно разглядеть, что моторный отсек снизу защищен мощным алюминиевым листом. Можете не стучать по нему кулаком, проверяя на прочность: на одном из фото видна толщина этого листа, более чем достаточная для надежной защиты агрегатов. Правду сказать, один раз, при движении по ухабам, мы «приложили» Outlander передком обо что-то твердое. Впоследствии выяснилось, что удар пришелся на буксировочную проушину. Клиренс в 215 мм позволяет кроссоверу не особенно церемониться с препятствиями. Интересно, что углы въезда, съезда и рампы у него одинаковы: каждый равен 21 градусу.

При использовании круиз-контроля показатель расхода колеблется в пределах плюс-минус 0,1 л, и заметного выигрыша в плане потребления топлива по сравнению с «ручным» режимом управления не получается. Важно отметить, что 2,0- и 2,4-литровые моторы «Аутлендера» способны питаться 92-м бензином, поэтому дальние путешествия на нем обходятся сравнительно недорого.

В низовьях Волга сильно разбивается на протоки, рукава и ерики, образуя многочисленные острова. Перебираться с одного острова на другой с автомобилем можно только на паромах, мостов здесь нет. Не раз использовав эти средства переправы различных конструкций и состояния, мы также положительно оценили возможности нашего «Аутлендера». Камеры кругового обзора позволяли легко расположить его среди других машин на самом тесном пароме, не было проблем и с заездом/выездом на берег, хотя нередко наблюдали картины, когда другие водители требовали перечалить паром, чтобы их легковушки не садились на днища. Все-таки кроссовер – наиболее подходящий автомобиль для подобных путешествий, не изобилующих тяжелым бездорожьем, но иногда требующих полноприводной трансмиссии и хорошей геометрической проходимости.

Как это часто бывает, во время тестов к нам обращаются другие водители с просьбами рассказать об опыте эксплуатации нашей машины. Mitsubishi Outlander тоже не остался без внимания, и основным вопросом был такой: как ведет себя вариатор? Этот узел считается наиболее проблемным у модели, а с другими трансмиссиями она на сегодняшний день в России не предлагается. Естественно, каких-либо гарантий его долговечной работы мы дать не могли, но при суммарном пробеге около 20 000 километров агрегат работал исправно. Вообще же механики независимых сервисов оценивают срок службы вариатора в 150-170 тысяч километров, но утверждают при этом, что состояние агрегата сильно зависит от стиля вождения. Это устройство не любит рывков, перегазовок, что же касается длительного равномерного движения даже с высокими скоростями, оно значительно менее вредно.

Также люди, рассматривающие Outlander как потенциальную покупку, сетуют на высокую цену модели. Шутка ли, тестовый экземпляр стоил два миллиона рублей с лишним! Но, когда материал готовился к выпуску, выяснилось, что в октябре компания снизила цены на все модификации кроссовера в среднем на 200 тысяч рублей. А вот это уже более чем привлекательно!

Технические характеристики Mitsubishi Outlander 2.4 CVT AWD:

ГАБАРИТЫ, ММ

4695 × 1800 × 1680

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2670

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

215

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС РАЗВОРОТА, М

5,3

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1505

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2360

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН

167 / 6000

МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН

222 / 4100

ТРАНСМИССИЯ

вариатор

ПРИВОД

полный

ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л 

63

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л

477 / 1640 

РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С

10,2 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

198

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА Л/100 КМ 

7,7

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