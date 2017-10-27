В одну реку не войдешь дважды, не говоря о большем количестве раз. В один автомобиль можно сесть дважды, но каждая новая поездка на нем, особенно дальняя, дает новые впечатления. Так случилось у меня с Mitsubishi Outlander, на котором мы совершили тестовый вояж длиной более трех тысяч километров

За последние месяцы среднеразмерный кроссовер от японских «трех бриллиантов» не изменился, то есть формального информационного повода для теста не было. Было просто желание отправиться в действительно длительный пробег, который обязательно расскажет что-то новое о широко распространенной и знакомой многим модели – к слову, бестселлеру Mitsubishi на нашем рынке.

Знаки отличия

Мы загружаем наш багаж в «среднюю» версию – автомобиль с 2,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 167 л. с. и вариатором с возможностью ручного выбора передач при помощи больших подрулевых лепестков. Это третье поколение «Аутлендера», недавно претерпевшее рестайлинг. В 2016-м году он получил новую внешность: общие пропорции кузова остались прежними, но множество декоративных элементов просто-таки преобразили его, придав энергичные, спортивные черты. Прежде кроссовер очень уж напоминал спокойный семейный минивэн, теперь он гораздо больше похож на автомобиль для активных людей. Так ли это на самом деле?

Новый фирменный стиль Dynamic Shield привнес во внешность кроссовера хромированные вставки на переднем бампере, сложные фары со светодиодами, оригинальные задние фонари, хромированную накладку на двери багажника. Задние фонари немного похожи на светотехнику BMW, к немецкому дизайну близки и новые «аутлендеровские» легкосплавные колеса 18-дюймового диаметра. Есть изменения и в интерьере: это кнопки управления «музыкой» и круиз-контролем на спицах рулевого колеса нового дизайна и с регулировкой угла наклона и вылета. Улучшилось разрешение центрального дисплея мультимедиасистемы. Здесь появилась функция Apps для работы с мобильными приложениями смартфонов. В моем смартфоне нужного приложения не оказалось, так что пришлось обойтись без этой возможности, ограничившись соединением по Bluetooth для телефонной связи.

Как и раньше, устроившись на водительском сиденье «Аутлендера», я посетовал на невозможность установить ее ближе к вертикали. Нынешний минимальный наклон лично мне кажется недостаточным, как и подъем рулевого колеса. Интересно, что переднее пассажирское кресло вполне способно «встать» именно так, как удобно мне – хоть переставляй сиденья местами. Вот вам и первая новая оценка давно знакомого автомобиля. Прежде мне не доводилось ездить в нем пассажиром. А вторая – несмотря на относительное неудобство посадки за рулем, я с легкостью высидел «смену» длиной около 1100 километров, с утра до поздней ночи и практически не устал. Во всяком случае, ни спина, ни поясница, ни руки не заныли.

Мой коллега по редакции, с которым мы отправились в этот вояж, по-прежнему считает, что здесь тесновато за рулем. Колено практически упирается в массивный выступ торпедо, а центральный туннель «отнимает» место у ног. Я с ним не согласен. И места для ног мне хватило, и в торпедо упираться не приходилось.

Эргономический минус только один: кнопка «перелистывания» страниц бортового компьютера спрятана слева за рулевым колесом, при посадке за рулем ее совершенно не видно. Конечно, спустя некоторое время привыкаешь находить ее на ощупь, но почему бы производителю не перенести ее на место заглушки в том же ряду, расположенной слева? Думаю, это была бы не слишком сложная и дорогая операция при сборке модели на конвейере. Интересно, можно ли выполнить ее своими силами?

Борткомпьютер небогат функциями, к тому же данные о поездке выводятся на экран по одному, поэтому «листать» их приходится нередко. А нам, в числе прочего, в ходе поездки было интересно следить за расходом топлива при разных режимах движения. Например, вести автомобиль со скоростью около 110 км/ч, что называется, «вручную», а затем задействовать круиз-контроль. Но одновременно вывести на экран суточный пробег и показания расходомера топлива нельзя.

Наружные камеры, устанавливаемые на новый Outlander , могут обеспечивать водителю в том числе и круговой обзор (как бы вид автомобиля сверху). Переключать режимы работы камер можно кнопкой на левой спице рулевого колеса. Ультразвуковые парковочные датчики на тестовом автомобиле также присутствовали – по четыре штуки спереди и сзади.

Правда, итоги поездки можно подвести с помощью медиасистемы, найдя в меню пункт «Об автомобиле». Данные о расходе топлива всплывут во всех подробностях. Да и не только итоги. В момент разгона можно увидеть, что стрелка расходомера подскакивает к 18-ти литрам на сотню! Пугаться этого не следует. Особо не церемонясь со скоростью, мы привезли из 3600-километровой поездки примерно 10-литровый расход бензина, к слову, 92-го.

Вернемся к обзору салона. Простор на втором ряду сидений никому из нас оценить не удалось, поскольку часть его была занята нашим объемистым багажом, а также собакой, которая сопровождала нас в этом путешествии. Судя по тому, что большую часть пути она спокойно проспала, комфорт сзади был достаточным. А если бы за мной сел кто-то из людей, то ему досталось бы почти 30-сантиметровое пространство для коленей. Это хороший показатель.

Также мне впервые удалось оценить в Outlander такую «опцию», как возможность разложить передние кресла в один уровень с подушкой заднего дивана. Действительно, здесь образуются практически ровные спальные места. Сегодня такой «расклад» встречается нечасто. А в дальней дороге это очень удобно: если возникла потребность отдохнуть, не приходится спать в скрюченном положении, от которого затекает всё тело.

Наши «ночлеги» на трассе были короткими, всего по два-три часа сна. В это время удалось также убедиться, что салон «Аутлендера» неплохо вентилируется, стекла изнутри запотевают не так уж сильно (а мы знаем, что эта «испарина» не полезна для электрики и электроники автомобиля). Но данный плюс плавно переходит в минус: в хорошо проветриваемом салоне в прохладную ночь быстро замерзаешь. Если не хотите подолгу гонять двигатель на холостом ходу для работы отопителя, заранее запасайтесь вещами, которыми можно укрыться, иначе отдых будет насмарку.

К счастью, с началом движения «печка» быстро протапливает салон, а влажная пленка исчезает со стекол практически мгновенно. Двухзонная система климат-контроля работает очень эффективно. Но в районе заднего дивана возможности управлять климатом нет, здесь отсутствуют даже центральные воздуховоды.

Теперь – об укладке вещей. Номинальный размер багажника Outlander – 477 л, это хороший показатель для его класса. Но это не всё: под фальшполом вы можете обнаружить глубокие отсеки общей ёмкостью еще 75 л! При двух седоках в салоне полезный объем для груза возрастает до 1640 л, пол при складывании частей спинки заднего дивана оказывается практически ровным. Но использовать всё это пространство мы не могли, так как требовалось место для третьего пассажира – собаки. А вещей было не так уж мало, в частности, нам пришлось везти с собой почти 30-литровый запас чистой воды. В тех местах, куда мы направлялись, воды было немало, но в чистоте ее были сомнения. В этом плане вместительный Outlander неплохо нам помог. Кстати, обратно мы привезли от силы пару литров, настолько точно удалось рассчитать запас.

До недавнего времени самым дешевым «Аутландером» был переднеприводный, с двухлитровым бензиновым мотором и вариатором, его цена составляла 1 499 000 рублей. 2,4-литровый вариант мощностью 167 л. с., с вариатором и полным приводом, обходился, в зависимости от комплектации, в 1 859 990 – 2 109 990 рублей. Но теперь цены на все модификации снижены на 200 тысяч рублей.

Рестайлинговый Mitsubishi Outlander отличается не только новыми деталями кузова, но и, в частности, повышенным акустическим комфортом. Он достигнут благодаря изменению креплений подрамников подвески и опор двигателя, а также улучшению шумоизоляции. Обратите внимание на мощные дополнительные резиновые уплотнители дверей. Они не только защищают салон от внешнего шума, но и препятствуют проникновению внутрь пыли. А места, куда мы отправились (астраханские степи) ею весьма изобиловали! Во всяком случае, при первых же выездах на грунтовки кузов быстро перекрасился из черного в серо-коричневый, на заднем бампере пыль образовала просто-таки плотный слой. Стопроцентно избежать попадания ее в салон, конечно, не удалось, но внутрь пыль попадала прежде всего из-за периодического открывания окон и дверей. Как ни крути, а полностью избавиться от пыли вам не удастся. Тем не менее, я уверен, что мощные двойные уплотнители дверей делают полезное дело.

Еще, пожалуй, стоит оценить практичность массивных декоративных молдингов на дверях. Они несут не только «украшательскую» функцию: выступая относительно металлических поверхностей дверей, эти молдинги служат своеобразными отсекателями и не дают жесткой растительности касаться окрашенного металла и оставлять царапины. Удивительноедело: не раз просто-таки продравшись сквозь кусты и «деревянный» астраханский тростник трех-четырехметровой высоты, мы не обнаружили повреждений кузовной эмали! За такое качество покраски Outlander стоит похвалить. За молдинги тоже.

Точка зрения пассажира

Вести этот автомобиль по трассе – одно удовольствие. На скорости радуют комфорт и тишина в салоне. Шум набегающего потока воздуха прослушивается, лишь начиная со скоростей 130-140 км/ч. Звук музыки вполне достойный. Свет диодов ближнего света отличный, дальний же свет, реализованный с помощью ламп накаливания, понравился меньше.

Интересное наблюдение касается подвески. При посадке на водительском кресле автомобиль кажется значительно более плотным и устойчивым на курсе, чем при нахождении в кресле переднего пассажира. Заняв это место, я ощутил и легкие рыскания, и поперечную раскачку как в поворотах, так и на прямой, особенно при наличии асфальтовой колеи. Списать это на стиль вождения моего напарника я не могу. У него не было ни малейших поводов «рыскать», потому что асфальт на протяжении практически всего маршрута был сравнительно гладким, состояние дорог в большинстве попутных областей можно оценить, как хорошее и даже очень хорошее. Хуже всего оказалось покрытие некоторых магистральных улиц города-героя Волгограда. Но и здесь, как выяснилось, за прошедший год произошло много положительных изменений.

В поездке из Москвы в Астрахань и далее желательно иметь навигатор, так как маршрут этот не прямой, местами дороги совершают неожиданные повороты, которые по незнанию легко проскочить. Нетрудно сбиться с пути и в Волгограде, это единственный крупный город, через который маршрут проходит насквозь, все остальные областные центры остаются в стороне, в том числе Астрахань. Контроль скорости активно ведется повсеместно, встречаются и стационарные камеры, и передвижные посты. Радар-детектор пищит очень часто.

Тем не менее, в «неподконтрольных» местах нам удавалось разгонять 2,4-литровый Outlander до скоростей свыше 140 км/ч. На прямой он при этом стоит неплохо, но чувствителен к асфальтовым колеям. Крупные выбоины лучше преодолевать либо максимально быстро, либо как можно более медленно, при среднем темпе автомобиль неприятно вздрагивает всем кузовом и его содержимым. Мелкие неровности и трещины асфальта скрадываются мощными шинами. И вообще, стоит повториться, комфорт при движении весьма высок.

Темп и возможности двигателя? Как говорится, «на свои деньги». Разгон с места до 100 км/ч у этого автомобиля происходит (по паспорту) примерно за 10 секунд. При интенсивных ускорениях обороты взлетают до отметок 4000 и даже 5000, но набор скорости слегка «отстает». Наиболее приятно вести Outlander со скоростями от 120 до 140 км/ч, если, конечно, тому не препятствуют камеры видеоконтроля.

Вариатор во время движения практически не «поёт», жаловаться на его гудение грех, хотя услышать его и можно. Сказать, что он «скрадывает» мощность двигателя, я тоже не могу. В конце концов, в любой момент вы можете прибегнуть к ручному режиму выбора передач. При движении по городам он помогает, на трассе же вы, скорее всего, вернетесь к автоматическому переключению. Возврат – нажатием и удержанием подрулевого лепестка с символом «+» – происходит за секунду-другую.

К габаритам автомобиля привыкаешь быстро. Руль с электроусилителем, совершающий около трех оборотов от упора до упора, на скорости не особенно точен, хотя усилие на нем по сравнению с парковочным режимом возрастает. Известно, что при перенастройке усилителя трение в механизме было снижено, однако на практике это почти не ощутимо.

Полноприводная трансмиссия предлагает три режима: 4WD Eco, 4WD Auto и 4WD Lock. На трассе лучше использовать экономичный режим, по моим наблюдениям, при режиме Auto (который я забыл отключить) кроссовер расходовал немного больше топлива. Этот режим лучше оставить для сложных условий движения: по рыхлому песку или снегу.

Лазутчик

В приволжских степях нам не очень повезло в плане пыли, но местные жители сказали, что, случись во время нашей поездки дождливая погода, было бы куда хуже. Местная глина, в сухом состоянии не уступающая по прочности бетону (попробуйте загнать в нее колышки крепления палатки – убедитесь сами), во время дождя превращается в клейкое месиво. На грунтовках очень заметен микрорельеф, застывший после влажной погоды. Сырости под колесами врагу не пожелаешь: рисунок протектора мгновенно «замыливается», и даже тронуться с места на ровной поверхности может быть проблематично. Что уж говорить о подъемах и спусках, а таковые в этих ровных местах тоже встречаются.

Но нам, как я уже сказал, с погодой повезло. Днем она была в меру теплой и не слишком ветреной, ночи были прохладными, один раз случился даже заморозок, но в целом было сухо, единственный дождик выпал всего лишь в виде нескольких капель. Однако мне хотелось найти хоть какое-нибудь препятствие для приложения сил кроссовера – и в качестве такового я выбрал сравнительно крутой склон насыпи. Мы не раз взбирались на эту насыпь по накатанной пологой колее, но как насчет «дикого» места? Поехали?

Оно оказалось на грани геометрической проходимости «Аутлендера». Сначала автомобиль практически уперся передним бампером в склон. Одновременно повисло в воздухе правое заднее колесо. Заглянув под днище, можно было заметить, что ход задней подвески у кроссовера небольшой. Пройдет ли передний бампер над грунтом или закопается? Активирую переднюю камеру – она транслирует на экран пыльную почву с чахлой травой. Ничего, вроде бы, автомобиль ползет... Ан нет, вступает в действие антипробуксовочная система и «душит» мотор. Задний мост, вроде бы, подхватывает, но неплохо «подбросить» ему тяги. Включаю режим 4WD Lock и отключаю электронного «помощника». Поползли вверх! Да еще как уверенно! Честно говоря, не думал, что это удастся, а уж тем более так легко.

Теперь, когда препятствие преодолено, можно заняться фотосъемкой. Спускаюсь вниз задним ходом, и на этот раз задний бампер практически утыкается в землю. Есть контакт? Почти что есть, еще немного – и отступать придется только вперед. К чести кроссовера, он повторяет упражнение с прежней уверенностью.

В момент, когда передок автомобиля завис над насыпью, можно разглядеть, что моторный отсек снизу защищен мощным алюминиевым листом. Можете не стучать по нему кулаком, проверяя на прочность: на одном из фото видна толщина этого листа, более чем достаточная для надежной защиты агрегатов. Правду сказать, один раз, при движении по ухабам, мы «приложили» Outlander передком обо что-то твердое. Впоследствии выяснилось, что удар пришелся на буксировочную проушину. Клиренс в 215 мм позволяет кроссоверу не особенно церемониться с препятствиями. Интересно, что углы въезда, съезда и рампы у него одинаковы: каждый равен 21 градусу.

При использовании круиз-контроля показатель расхода колеблется в пределах плюс-минус 0,1 л, и заметного выигрыша в плане потребления топлива по сравнению с «ручным» режимом управления не получается. Важно отметить, что 2,0- и 2,4-литровые моторы «Аутлендера» способны питаться 92-м бензином, поэтому дальние путешествия на нем обходятся сравнительно недорого.

В низовьях Волга сильно разбивается на протоки, рукава и ерики, образуя многочисленные острова. Перебираться с одного острова на другой с автомобилем можно только на паромах, мостов здесь нет. Не раз использовав эти средства переправы различных конструкций и состояния, мы также положительно оценили возможности нашего «Аутлендера». Камеры кругового обзора позволяли легко расположить его среди других машин на самом тесном пароме, не было проблем и с заездом/выездом на берег, хотя нередко наблюдали картины, когда другие водители требовали перечалить паром, чтобы их легковушки не садились на днища. Все-таки кроссовер – наиболее подходящий автомобиль для подобных путешествий, не изобилующих тяжелым бездорожьем, но иногда требующих полноприводной трансмиссии и хорошей геометрической проходимости.

Как это часто бывает, во время тестов к нам обращаются другие водители с просьбами рассказать об опыте эксплуатации нашей машины. Mitsubishi Outlander тоже не остался без внимания, и основным вопросом был такой: как ведет себя вариатор? Этот узел считается наиболее проблемным у модели, а с другими трансмиссиями она на сегодняшний день в России не предлагается. Естественно, каких-либо гарантий его долговечной работы мы дать не могли, но при суммарном пробеге около 20 000 километров агрегат работал исправно. Вообще же механики независимых сервисов оценивают срок службы вариатора в 150-170 тысяч километров, но утверждают при этом, что состояние агрегата сильно зависит от стиля вождения. Это устройство не любит рывков, перегазовок, что же касается длительного равномерного движения даже с высокими скоростями, оно значительно менее вредно.

Также люди, рассматривающие Outlander как потенциальную покупку, сетуют на высокую цену модели. Шутка ли, тестовый экземпляр стоил два миллиона рублей с лишним! Но, когда материал готовился к выпуску, выяснилось, что в октябре компания снизила цены на все модификации кроссовера в среднем на 200 тысяч рублей. А вот это уже более чем привлекательно!

Технические характеристики Mitsubishi Outlander 2.4 CVT AWD: ГАБАРИТЫ, ММ 4695 × 1800 × 1680 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215 МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС РАЗВОРОТА, М 5,3 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1505 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2360 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 167 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН 222 / 4100 ТРАНСМИССИЯ вариатор ПРИВОД полный ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л 63 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 477 / 1640 РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С 10,2 МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 198 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА Л/100 КМ 7,7