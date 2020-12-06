Mitsubishi Outlander - едва ли не лучший шаттл для путешествий?

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Цены
от 1 639 000
до 2 400 000
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Рестайлинг и новая спецверсия дали японскому SUV то, что в равной мере понравится и джиперам, и эстетам

Пойма Оки в Ступинском районе Подмосковья удивительным образом напоминает прибалтийский приморский пейзаж – массивы песка, высокие сосны и даже характерный запах водорослей. А еще песок здесь повсеместно исполосован следами от шин внедорожников: сюда тянутся рыбаки, любители позагорать, джиперы. Если вглядываться в узоры на песке, можно восстановить, кто и зачем приезжал, это как гадать по линиям ладони. Вот эта узкая колея – явно от УАЗ Hunter, вот тут «натоптал» какой-то тяжелый грузовик, а здесь, похоже, дрифтили после дождя на мощных кроссоверах. Mitsubishi Outlander, на которых мы изучали песочную хиромантию, тоже оставили на ступинском берегу свои характерные следы. Теперь это почерк машин с обязательной для всех «полноприводников» передовой системой S-AWC. Хотите узнать подробнее, что это за почерк?

Ознобишенский дрифт

С тем, как обновленный Outlander рисует «по мокрому», мы разбирались вблизи уже другой реки – Нары, в поселке Ознобишино на раллийной трассе. Коварно петляющую грунтовку предварительно пролили водой, чтобы японские SUV наверняка «поскользнулись». После этого на «соревнования» вызвали дорестайлинговые Outlander и кроссоверы уже 2021 модельного года, которые в исполнении 4х4 оснащаются системой S-AWC. В ходе модернизации фирменную трансмиссию научили точнее перераспределять момент между колесами правого и левого бортов при помощи тормозных механизмов. На вираже электроника превентивно притормаживает колеса, внутренние по отношению к повороту, создавая дополнительный разворачивающий момент. При этом, разумеется, сохранена и схема перераспределения тяги между осями с возможностью блокировки электромагнитной муфты.

Как это работает на практике? После нескольких кругов по скользкому суглинку полигона стало очевидно – там, где дорестайлинговые машины без технологии S-AWC срывались в снос и затяжную пробуксовку, доработанные кроссоверы держатся за траекторию несравнимо настырнее и куда охотнее заныривают на вираж. Шасси между тем осталось отлично сбалансированным. «Японец», как и прежде, уверенно держит траекторию на скоростных прямиках, на бездорожье же он вообще в своей тарелке. Чуть большие в сравнении с «одноклассниками» ходы подвесок, выносливые упругие элементы подвески, умеющие сглаживать неровности разного калибра, – все это трудно переоценить, когда нужно намотать десятки километров по «пересеченке».

Черный всегда в моде

Кстати, у подмосковной презентации Outlander был и еще один информационный повод – старт продаж новой спецверсии Black Edition, которая привлекает внимание оригинальными цветами кузова (белый перламутр и интенсивный черный), «смоляным» декором салона и затемненными элементами экстерьера. Другие «фишки» таких машин – эксклюзивная отделка сидений влагостойкой замшей и экокожей, а также расширенный пакет подушек безопасности (фронтальные, боковые, для коленей водителя).

Напомним и о новшествах, которые «японцу» подарил недавний рестайлинг. К слову, обновленные машины появились у дилеров еще в марте, однако их реализацию поставила на паузу пандемия. Как бы то ни было, в водительской зоне «подарки» от Mitsubishi видишь сразу – это 8-дюймовый тачскрин свежей мультимедиа Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, меньшим количеством физических кнопок и информативной системой кругового обзора. Неплохая альтернатива топовому дисплею – 7-дюймовый аналог, с которым «подружили» систему «Яндекс.Авто».

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Отлично и то, что модернизированный блок климат-контроля обзавелся ухватистыми «крутилками». А еще японцы добавили электрорегулировку поясничной опоры сиденья водителя и перепрофилировали диван. Его спинка, как и раньше, регулируется, но дополнительно появилась усиленная боковая поддержка, а наполнитель для пущего комфорта сделан более мягким.

Три брата

Для Outlander по-прежнему предлагается моторная линейка, включающая три бензиновых «атмосферника». Помимо топового 3-литрового двигателя это начальный 2-литровый 146-сильный и 2,4-литровый 167-сильный агрегаты. Коробка передач двух «младших братьев» вариаторная. Для базового мотора штатно предлагается передний привод, опционально – трансмиссия 4х4, остальные версии исключительно полноприводные.

Чтобы освежить воспоминания, я испытал все модификации. Машина со «средним» 167-сильным мотором показалась мне наиболее сбалансированной, 146-сильный вариант привлечет практичных владельцев, не ставящих во главу угла динамику. Ну а флагманская 230-сильная версия – это и азартнейшее ускорение, и запас тяги на бездорожье. При этом во всех случаях имеем высокую плавность хода и пусть не самые спортивные, но вполне точные реакции на руление.

Вилка цен – от 1 777 000 до 2 600 000 рублей. Доплата за спецверсию Black Edition – 65 000. Ну, а что дальше? А дальше – совершенно новый Outlander на одной платформе с Nissan X-Trail и Renault Koleos. Как нам удалось выяснить, эта машина по сути уже готова к презентации. И вовсе не нужно быть предсказателем или хиромантом, чтобы заключить, что она доберется до России в 2021 году.

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