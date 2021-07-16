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Мицубиши Эклипс Кросс

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Mitsubishi Eclipse Cross (2022) вид спередиMitsubishi Eclipse Cross (2022) вид сбокуMitsubishi Eclipse Cross (2022) вид сзадиMitsubishi Eclipse Cross (2022) салонMitsubishi Eclipse Cross (2022) приборная панельMitsubishi Eclipse Cross (2022) мониторMitsubishi Eclipse Cross (2022) АКППMitsubishi Eclipse Cross (2022) передние креслаMitsubishi Eclipse Cross (2022) панорамная крышаMitsubishi Eclipse Cross (2022) задний диванMitsubishi Eclipse Cross (2022) багажное отделениеMitsubishi Eclipse Cross (2022) вид сзади

При первом же рестайлинге компактного кроссовера его довольно неожиданно избавили от ряда «фишек», зато обогатили тем, чего автомобилю не хватало

Что чаще всего делают в ходе фейслифтинга модели? Как правило, слегка подретушируют решетку радиатора, чуть освежат оптику, сменят дизайн колесных дисков. Ну разве что еще в салон добавят несколько штрихов, хотя скорее для проформы. Примерно этого все ждали и от Eclipse Cross, ведь в принципе модель новая, созданная недавно, – выпуск ее первой генерации начался только в конце 2017-го. Однако японцы удивили: они столь энергично взялись за модернизацию машины, что теперь только успевай перечислять новшества. Впрочем, некоторые из них вполне можно назвать… «старостями». Или возвращением к истокам.

Потери и находки

Прежде всего, кроссовер сильно изменился внешне. Его переднюю часть переработали чуть ли не кардинально – вся светотехника, капот, крылья, решетка радиатора отныне новые. Причем головной свет (включая «габариты» и ходовые огни) уже в начальной комплектации светодиодные. Нелишним стал и омыватель фар.

Задние фонари тоже поменяли, они теперь более элегантные и стильные. Однако ключевой новацией в «корме» машины стало избавление от спойлера, делившего окно пятой двери надвое, отныне там стоит цельное стекло. Кто-то из коллег такое решение не одобряет, дескать, SUV лишился своей главной «фишки». Может и так, но в том, что касается обзорности и, следовательно, безопасности, автомобиль вне всяких сомнений только приобрел, в этом я убедился в ходе теста.

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Еще один важный факт состоит в том, что «японец» несколько подрос: вытянулся в длину на добрых 140 мм и прибавил к дорожному просвету 16 мм (до199 мм). На мой взгляд, это сделало экстерьер гармоничнее, сбалансированнее, да и функциональность улучшило – длина багажного отсека выросла более чем на десяток сантиметров, к его объему добавился 21 л. Жаль только, что тем самым компоновщики сочли проблему скромного багажника решенной и «отключили» функцию продольного смещения дивана, которая была на дорестайлинговой версии. Ведь места для ног у задних седоков осталось чрезвычайно много (при своих 182 см я даже за водителем расположился попросту вольготно), в то время как чемоданам лишнее пространство точно бы не помешало. Тем более если сзади посадить детей – им там хоть в футбол гоняй.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
Eclipse Cross отлично оснащен функциями активной и пассивной безопасности. В частности, можно отметить адаптивный круиз-контроль, систему смягчения последствий лобового столкновения, систему мониторнига слепых зон, дополненную функцией помощи при смене полосы, автоматический дальний свет. Есть также надувные фронтальные и боковые подушки и шторки.

По просьбам зрителей

Есть в салоне и другие сюрпризы. К ним не отношу, конечно, иные обивочные материалы или окантовку дефлекторов – это из разряда ожидаемого и банального. А вот совершенно новые передние кресла впечатлили – удлиненная до полуметра подушка и ощутимые валики боковых поддержек сделали посадку куда более удобной, снизили нагрузку на плечи, спину, ноги. К тому же теперь не нужно тянуть руку к монитору на передней панели – его сдвинули ближе к водителю. Хотя это только первая половина новости о «мультимедийке». Вторая состоит в том, что это вообще новая система Mitsubishi Connect – теперь с 8-дюймовым тачскрином, увеличенной в полтора раза яркостью картинки и ускоренным откликом на касания пальцев.

Вместе с тем я не досчитался другой функции, ранее имевшейся у Eclipse Cross, – проекционного дисплея над козырьком приборки. Говорят, он оказался невостребованным, и гаджет было решено «оптимизировать». Зато были услышаны российские владельцы, просившие вернуть люк в крыше – такую опцию в нашей стране сначала предлагали, затем (видимо, желая снизить цену) от нее отказались, и вот сейчас опять восстановили в топовой комплектации Ultimate. Выглядит и впрямь богато – панорамная крыша над обоими рядами кресел с люком на электроприводе! Хотя по мне это приблуда на любителя, пользы от нее – ноль. В отличие, к примеру, от системы кругового обзора или, скажем, полного пакета «теплых» опций, которые (включая двухрежимный обогрев задних сидений) в этой машине есть.

Тест-драйв позволил оценить и ряд инженерных изменений. Главное – появление еще одного мотора. Прежде модель комплектовалась лишь турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Но многие клиенты почти требовали: дайте «атмосферник»! Им его и дали – 2-литровый, тоже на 150 «лошадок», проверенный на множестве моделей (в том числе на Mitsubishi Outlander и ASX). Оба агрегата «кушают» бензин Аи-92 и сочетаются с надежным вариатором от Jatco. При этом в поведении моторов я сильных различий не заметил, разве что у атмосферного (он лишь на моноприводных модификациях) чуточку живее отклик на педаль газа (возможно, за счет небольшой турбоямы у 1,5-литрового, теперь доступного только с полным приводом S-AWC). В остальном паритет, причем будь то быстрые обгоны на шоссе, медленная езда в пробках или преодоление зыбучих песков вне асфальта.

Наконец, японцам удалось улучшить ездовой комфорт. Свою роль сыграли изменения, внесенные в конструкцию: инженеры основательно поколдовали над подвесками, изменив жесткость амортизаторов и заднего подрамника, а также снизили вибрации, идущие на кузов. Увы, не по силам им оказалось только снизить цены – обновленный Mitsubishi Eclipse Cross в зависимости от комплектации предлагается от 2 413 000 до 2 753 000 рублей. Правда, нужно помнить, что автомобиль делают в Японии.

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