При первом же рестайлинге компактного кроссовера его довольно неожиданно избавили от ряда «фишек», зато обогатили тем, чего автомобилю не хватало

Что чаще всего делают в ходе фейслифтинга модели? Как правило, слегка подретушируют решетку радиатора, чуть освежат оптику, сменят дизайн колесных дисков. Ну разве что еще в салон добавят несколько штрихов, хотя скорее для проформы. Примерно этого все ждали и от Eclipse Cross, ведь в принципе модель новая, созданная недавно, – выпуск ее первой генерации начался только в конце 2017-го. Однако японцы удивили: они столь энергично взялись за модернизацию машины, что теперь только успевай перечислять новшества. Впрочем, некоторые из них вполне можно назвать… «старостями». Или возвращением к истокам.

Потери и находки

Прежде всего, кроссовер сильно изменился внешне. Его переднюю часть переработали чуть ли не кардинально – вся светотехника, капот, крылья, решетка радиатора отныне новые. Причем головной свет (включая «габариты» и ходовые огни) уже в начальной комплектации светодиодные. Нелишним стал и омыватель фар.

Задние фонари тоже поменяли, они теперь более элегантные и стильные. Однако ключевой новацией в «корме» машины стало избавление от спойлера, делившего окно пятой двери надвое, отныне там стоит цельное стекло. Кто-то из коллег такое решение не одобряет, дескать, SUV лишился своей главной «фишки». Может и так, но в том, что касается обзорности и, следовательно, безопасности, автомобиль вне всяких сомнений только приобрел, в этом я убедился в ходе теста.

Еще один важный факт состоит в том, что «японец» несколько подрос: вытянулся в длину на добрых 140 мм и прибавил к дорожному просвету 16 мм (до199 мм). На мой взгляд, это сделало экстерьер гармоничнее, сбалансированнее, да и функциональность улучшило – длина багажного отсека выросла более чем на десяток сантиметров, к его объему добавился 21 л. Жаль только, что тем самым компоновщики сочли проблему скромного багажника решенной и «отключили» функцию продольного смещения дивана, которая была на дорестайлинговой версии. Ведь места для ног у задних седоков осталось чрезвычайно много (при своих 182 см я даже за водителем расположился попросту вольготно), в то время как чемоданам лишнее пространство точно бы не помешало. Тем более если сзади посадить детей – им там хоть в футбол гоняй.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Eclipse Cross отлично оснащен функциями активной и пассивной безопасности. В частности, можно отметить адаптивный круиз-контроль, систему смягчения последствий лобового столкновения, систему мониторнига слепых зон, дополненную функцией помощи при смене полосы, автоматический дальний свет. Есть также надувные фронтальные и боковые подушки и шторки.

По просьбам зрителей

Есть в салоне и другие сюрпризы. К ним не отношу, конечно, иные обивочные материалы или окантовку дефлекторов – это из разряда ожидаемого и банального. А вот совершенно новые передние кресла впечатлили – удлиненная до полуметра подушка и ощутимые валики боковых поддержек сделали посадку куда более удобной, снизили нагрузку на плечи, спину, ноги. К тому же теперь не нужно тянуть руку к монитору на передней панели – его сдвинули ближе к водителю. Хотя это только первая половина новости о «мультимедийке». Вторая состоит в том, что это вообще новая система Mitsubishi Connect – теперь с 8-дюймовым тачскрином, увеличенной в полтора раза яркостью картинки и ускоренным откликом на касания пальцев.

Вместе с тем я не досчитался другой функции, ранее имевшейся у Eclipse Cross, – проекционного дисплея над козырьком приборки. Говорят, он оказался невостребованным, и гаджет было решено «оптимизировать». Зато были услышаны российские владельцы, просившие вернуть люк в крыше – такую опцию в нашей стране сначала предлагали, затем (видимо, желая снизить цену) от нее отказались, и вот сейчас опять восстановили в топовой комплектации Ultimate. Выглядит и впрямь богато – панорамная крыша над обоими рядами кресел с люком на электроприводе! Хотя по мне это приблуда на любителя, пользы от нее – ноль. В отличие, к примеру, от системы кругового обзора или, скажем, полного пакета «теплых» опций, которые (включая двухрежимный обогрев задних сидений) в этой машине есть.

Тест-драйв позволил оценить и ряд инженерных изменений. Главное – появление еще одного мотора. Прежде модель комплектовалась лишь турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Но многие клиенты почти требовали: дайте «атмосферник»! Им его и дали – 2-литровый, тоже на 150 «лошадок», проверенный на множестве моделей (в том числе на Mitsubishi Outlander и ASX). Оба агрегата «кушают» бензин Аи-92 и сочетаются с надежным вариатором от Jatco. При этом в поведении моторов я сильных различий не заметил, разве что у атмосферного (он лишь на моноприводных модификациях) чуточку живее отклик на педаль газа (возможно, за счет небольшой турбоямы у 1,5-литрового, теперь доступного только с полным приводом S-AWC). В остальном паритет, причем будь то быстрые обгоны на шоссе, медленная езда в пробках или преодоление зыбучих песков вне асфальта.

Наконец, японцам удалось улучшить ездовой комфорт. Свою роль сыграли изменения, внесенные в конструкцию: инженеры основательно поколдовали над подвесками, изменив жесткость амортизаторов и заднего подрамника, а также снизили вибрации, идущие на кузов. Увы, не по силам им оказалось только снизить цены – обновленный Mitsubishi Eclipse Cross в зависимости от комплектации предлагается от 2 413 000 до 2 753 000 рублей. Правда, нужно помнить, что автомобиль делают в Японии.