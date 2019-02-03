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Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид спередиMitsubishi Eclipse Cross 2018 салон
Mitsubishi Eclipse Cross 2018 управление трнсмиссией
Отлично работающая автоматика позволяет не нажимать лишний раз кнопку выбора режима трансмиссии
Такие листовки рекламировали павловопосадские платки в начале ХХ века
Такие листовки рекламировали павловопосадские платки в начале ХХ века
О подобных нарядах мечтали многие русские женщины позапрошлого столетия
О подобных нарядах мечтали многие русские женщины позапрошлого столетия
Фирменное клеймо на платке – повод для гордости его производителя
Фирменное клеймо на платке – повод для гордости его производителя
Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид сзади
Благодаря системе полного привода S-AWC автомобиль одинаково уверенно чувствует себя на любом покрытии

Классика и современность – могут ли они органично сочетаться? В поисках ответа на этот вопрос мы взяли Mitsubishi Eclipse Cross и отправились к оплоту отечественного промысла – Музею истории русского платка и шали, что в Павловском Посаде

Если сейчас мода допускает изрядные вольности в одежде, то в прежние времена к платью относились куда строже. К примеру, головной убор считался символом добропорядочности, и, если женщина появлялась на людях с непокрытой головой, это считалось крайне неприличным. Кстати, отсюда и пошло выражение «опростоволоситься», то есть публично опозориться. При этом сами головные уборы со временем менялись. Сначала были распространены венцы и кокошники, позднее их заменили разнообразные платки. Именно об их истории и можно узнать в подмосковном музее. Туда мы и направились.

Поколение Next

Привыкли привлекать к себе повышенное внимание? Тогда новый Mitsubishi Eclipse Cross станет вам отличным компаньоном! Он притягивает взгляды окружающих, словно мощный магнит. Да и на парковках к вам наверняка будут подходить любопытствующие: что за модель? какой мотор? как ездит? сколько стоит?

Такой интерес к японскому кроссоверу действительно заслужен. И дело не только в смелой, современной внешности или богато выглядящем цвете кузова. Начнем с того, что автомобиль отличается компактными размерами. При этом компоновка салона на редкость продуманная – жаловаться на тесноту не придется ни водителю, ни пассажирам. В частности, кресла второго ряда имеют регулировку наклона спинок в девяти (!) положениях, при этом диван можно сдвигать вперед или назад на 20 см, тем самым увеличивая или уменьшая объем багажника.

А уж оснащение и вовсе на высшем уровне. Здесь есть самые разные удобства – подогрев всех кресел, зеркал, руля и лобового стекла, камеры кругового обзора, современнейшие электронные помощники водителю, продвинутая мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым полноцветным монитором, поддерживающая Apple Car Play и Android Auto. Одним словом, автомобиль похож на настоящий высокотехнологичный гаджет. Да и с других точек зрения интерьер отменный: передняя панель с наплывом в центре выглядит оригинально, повсюду мягкий пластик, полочки и ниши для различной мелочевки. Салон собран отлично, зазоры минимальные. Нет никаких вопросов и к эргономике – каждый переключатель под рукой, любую функцию находишь сразу же.

Но главное, этот «японец» великолепно ездит! Под его капотом стоит 1,5-литровый 150-сильный турбомотор (адаптированный для заправки бензином Аи-92), который сочетается с бесступенчатым вариатором. И этот тандем по-настоящему хорош, в пробках автомобиль движется плавно, без толчков, в то время как тяги двигателя хватает и для рывков, необходимых при обгонах, и для уверенного набора скорости на загородном шоссе. Кстати, при резких ускорениях в салон будет пробиваться приятный басок, подзуживающий ехать чуть быстрее, хотя о шумоизоляции можно говорить лишь в превосходной степени – например, гула от шин, привычного для большинства японских машин, в этой модели практически не слышно.

Под стать настроена и подвеска. Пружины и амортизаторы весьма эффективно сглаживают различные неровности, будь то «лежачий полицейский» или припорошенная снежком выбоина в асфальте, не досаждает и раскачка. В принципе, Eclipse Cross – типичный городской кроссовер, и, как только освоишься за его рулем, начинаешь получать истинное удовольствие от четких реакций и понятного поведения машины.

А что за пределами асфальта? Признаюсь, сама мысль загнать этого красавца в буераки показалась мне кощунственной. Тем более что со всеми повседневными задачами автомобиль справляется отлично – ни скользкая дорога, ни дворовые заносы и сугробы не составляют никакой проблемы. Тут помогают и отлично настроенные электронные помощники, и фирменная система полного привода Super All Wheel Control (S-AWC). Используя тормозные механизмы колес для оптимального распределения крутящего момента, она оперативно «разбрасывает» его по осям – скажем, в «снежном» режиме на задние колеса может быть переброшено от 30 до 60% тяги. Благодаря этому, к примеру, на скользкой трассе вектор движения четко контролируется, и вы можете уверенно и предсказуемо управлять автомобилем. И, разумеется, «умный» полный привод обеспечивает этому кроссоверу отличную проходимость.

Вот и в постновогоднем Подмосковье снега на дорогах оказалось столько, что многие легковушки буксовали либо вообще стояли на приколе. А мне даже в глубокой колее или в сугробе достаточно было чуть энергичнее надавить на педаль «газа», чтобы Eclipse Cross, взметая белые вихри, выбрался из любой «ловушки». В иное время года и в других условиях вы можете задействовать режимы «авто» либо «гравий», где S-AWC будет работать чуть иначе – в соответствии с актуальной ситуацией (распределяя в первом случае на заднюю ось от 20 до 45% крутящего момента, а во втором уже до 55%).

N 55°46´15.4?, E 38°39´12.2?

Дорога до Павловского Посада не отнимает много времени. А вот сам город может показаться гостю запутанным лабиринтом. Но долго плутать нам не пришлось, и вот мы уже возле городского дворца культуры, где и находится искомый музей.

История появления музея необычна. Инициатором его создания стало не государство и не частная фирма, а местный житель Владимир Шишенин, член клуба коллекционеров произведений изобразительного искусства. Да и организация экскурсий здесь тоже интересна: каждый посетитель может самостоятельно установить на смартфон специальное приложение, в котором есть полноценный аудиогид, рассказывающий о наиболее важных и интересных экспонатах. Кстати, их тут немало, около четырех сотен! И многие поистине уникальны.

Любопытна прежде всего сама история промысла. Практически до середины XIX века все платки были безымянными, имена старых мастеров нигде не упоминались. В основном их делали на мануфактурах Воронежской губернии. Но в позапрошлом столетии в России сложился своеобразный центр производства платков в районе села Вохна Богородского уезда, позднее получившего имя Павловский Посад.

На первых порах в качестве основы для платков использовали шерсть и ситец, а красители применяли только натуральные. Но настоящее становление промысла произошло в конце все того же XIX века, когда ремесленники обратили внимание на более яркие химические красители – анилиновые, ализариновые. Именно с той поры павловопосадские платки получили широчайшую известность, сформировалась собственная школа, прославились местные художники.

Поначалу здешние головные уборы отличались «турецкими» узорами – орнаментами с использованием «боба» или «огурца». Со временем местные мастера стали все чаще обращаться к известному нам цветочному узору. Но этим дело не ограничивалось. В коллекции немало классических платков и шалей, но есть и изрядное количество уникальных памятных изделий. Причем изображения на них могут показаться неожиданными. Чего стоят, к примеру, платки с Лениным и Сталиным, с портретами советских актеров и космонавтов. Есть даже полотнище «Устав караульной службы». На нем представлена в картинках не только суть этой службы, но и подробное устройство винтовки Бердана! Оказывается, такой платок раньше считался более надежным носителем важной информации, чем бумага. Рядом приютились скромные, но не менее интересные изделия – перевязочные косынки для солдат, на которых в доступной форме изображена инструкция по их использованию.

Вообще местная коллекция поражает разнообразием. Тут нашлось место и для тяжелых, шитых золотом шалей, и для классических платков с «огурцами», и для привычных полотнищ с крупными цветами, и даже для редких памятных платков. Так что, если хотите полюбоваться на эту красоту, а заодно поближе познакомиться с историей известного промысла, не откладывайте это в долгий ящик, а просто соберитесь в небольшое путешествие, чтобы увидеть все собственными глазами. Ну а если в дороге вас будет сопровождать современный, элегантный, высокотехнологичный и удобный автомобиль – такой, скажем, как наш Mitsubishi Eclipse Cross, то максимум позитива от поездки вам точно обеспечено!

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Машина времени Eclipse Cross Подробности
Машина времени Eclipse Cross - Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид спереди Машина времени Eclipse Cross - Mitsubishi Eclipse Cross 2018 В своей колее Машина времени Eclipse Cross - Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид спереди Машина времени Eclipse CrossВсе фото

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