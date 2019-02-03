Классика и современность – могут ли они органично сочетаться? В поисках ответа на этот вопрос мы взяли Mitsubishi Eclipse Cross и отправились к оплоту отечественного промысла – Музею истории русского платка и шали, что в Павловском Посаде

Если сейчас мода допускает изрядные вольности в одежде, то в прежние времена к платью относились куда строже. К примеру, головной убор считался символом добропорядочности, и, если женщина появлялась на людях с непокрытой головой, это считалось крайне неприличным. Кстати, отсюда и пошло выражение «опростоволоситься», то есть публично опозориться. При этом сами головные уборы со временем менялись. Сначала были распространены венцы и кокошники, позднее их заменили разнообразные платки. Именно об их истории и можно узнать в подмосковном музее. Туда мы и направились.

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Привыкли привлекать к себе повышенное внимание? Тогда новый Mitsubishi Eclipse Cross станет вам отличным компаньоном! Он притягивает взгляды окружающих, словно мощный магнит. Да и на парковках к вам наверняка будут подходить любопытствующие: что за модель? какой мотор? как ездит? сколько стоит?

Такой интерес к японскому кроссоверу действительно заслужен. И дело не только в смелой, современной внешности или богато выглядящем цвете кузова. Начнем с того, что автомобиль отличается компактными размерами. При этом компоновка салона на редкость продуманная – жаловаться на тесноту не придется ни водителю, ни пассажирам. В частности, кресла второго ряда имеют регулировку наклона спинок в девяти (!) положениях, при этом диван можно сдвигать вперед или назад на 20 см, тем самым увеличивая или уменьшая объем багажника.

А уж оснащение и вовсе на высшем уровне. Здесь есть самые разные удобства – подогрев всех кресел, зеркал, руля и лобового стекла, камеры кругового обзора, современнейшие электронные помощники водителю, продвинутая мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым полноцветным монитором, поддерживающая Apple Car Play и Android Auto. Одним словом, автомобиль похож на настоящий высокотехнологичный гаджет. Да и с других точек зрения интерьер отменный: передняя панель с наплывом в центре выглядит оригинально, повсюду мягкий пластик, полочки и ниши для различной мелочевки. Салон собран отлично, зазоры минимальные. Нет никаких вопросов и к эргономике – каждый переключатель под рукой, любую функцию находишь сразу же.

Но главное, этот «японец» великолепно ездит! Под его капотом стоит 1,5-литровый 150-сильный турбомотор (адаптированный для заправки бензином Аи-92), который сочетается с бесступенчатым вариатором. И этот тандем по-настоящему хорош, в пробках автомобиль движется плавно, без толчков, в то время как тяги двигателя хватает и для рывков, необходимых при обгонах, и для уверенного набора скорости на загородном шоссе. Кстати, при резких ускорениях в салон будет пробиваться приятный басок, подзуживающий ехать чуть быстрее, хотя о шумоизоляции можно говорить лишь в превосходной степени – например, гула от шин, привычного для большинства японских машин, в этой модели практически не слышно.

Под стать настроена и подвеска. Пружины и амортизаторы весьма эффективно сглаживают различные неровности, будь то «лежачий полицейский» или припорошенная снежком выбоина в асфальте, не досаждает и раскачка. В принципе, Eclipse Cross – типичный городской кроссовер, и, как только освоишься за его рулем, начинаешь получать истинное удовольствие от четких реакций и понятного поведения машины.

А что за пределами асфальта? Признаюсь, сама мысль загнать этого красавца в буераки показалась мне кощунственной. Тем более что со всеми повседневными задачами автомобиль справляется отлично – ни скользкая дорога, ни дворовые заносы и сугробы не составляют никакой проблемы. Тут помогают и отлично настроенные электронные помощники, и фирменная система полного привода Super All Wheel Control (S-AWC). Используя тормозные механизмы колес для оптимального распределения крутящего момента, она оперативно «разбрасывает» его по осям – скажем, в «снежном» режиме на задние колеса может быть переброшено от 30 до 60% тяги. Благодаря этому, к примеру, на скользкой трассе вектор движения четко контролируется, и вы можете уверенно и предсказуемо управлять автомобилем. И, разумеется, «умный» полный привод обеспечивает этому кроссоверу отличную проходимость.

Вот и в постновогоднем Подмосковье снега на дорогах оказалось столько, что многие легковушки буксовали либо вообще стояли на приколе. А мне даже в глубокой колее или в сугробе достаточно было чуть энергичнее надавить на педаль «газа», чтобы Eclipse Cross, взметая белые вихри, выбрался из любой «ловушки». В иное время года и в других условиях вы можете задействовать режимы «авто» либо «гравий», где S-AWC будет работать чуть иначе – в соответствии с актуальной ситуацией (распределяя в первом случае на заднюю ось от 20 до 45% крутящего момента, а во втором уже до 55%).

N 55°46´15.4?, E 38°39´12.2?

Дорога до Павловского Посада не отнимает много времени. А вот сам город может показаться гостю запутанным лабиринтом. Но долго плутать нам не пришлось, и вот мы уже возле городского дворца культуры, где и находится искомый музей.

История появления музея необычна. Инициатором его создания стало не государство и не частная фирма, а местный житель Владимир Шишенин, член клуба коллекционеров произведений изобразительного искусства. Да и организация экскурсий здесь тоже интересна: каждый посетитель может самостоятельно установить на смартфон специальное приложение, в котором есть полноценный аудиогид, рассказывающий о наиболее важных и интересных экспонатах. Кстати, их тут немало, около четырех сотен! И многие поистине уникальны.

Любопытна прежде всего сама история промысла. Практически до середины XIX века все платки были безымянными, имена старых мастеров нигде не упоминались. В основном их делали на мануфактурах Воронежской губернии. Но в позапрошлом столетии в России сложился своеобразный центр производства платков в районе села Вохна Богородского уезда, позднее получившего имя Павловский Посад.

На первых порах в качестве основы для платков использовали шерсть и ситец, а красители применяли только натуральные. Но настоящее становление промысла произошло в конце все того же XIX века, когда ремесленники обратили внимание на более яркие химические красители – анилиновые, ализариновые. Именно с той поры павловопосадские платки получили широчайшую известность, сформировалась собственная школа, прославились местные художники.

Поначалу здешние головные уборы отличались «турецкими» узорами – орнаментами с использованием «боба» или «огурца». Со временем местные мастера стали все чаще обращаться к известному нам цветочному узору. Но этим дело не ограничивалось. В коллекции немало классических платков и шалей, но есть и изрядное количество уникальных памятных изделий. Причем изображения на них могут показаться неожиданными. Чего стоят, к примеру, платки с Лениным и Сталиным, с портретами советских актеров и космонавтов. Есть даже полотнище «Устав караульной службы». На нем представлена в картинках не только суть этой службы, но и подробное устройство винтовки Бердана! Оказывается, такой платок раньше считался более надежным носителем важной информации, чем бумага. Рядом приютились скромные, но не менее интересные изделия – перевязочные косынки для солдат, на которых в доступной форме изображена инструкция по их использованию.

Вообще местная коллекция поражает разнообразием. Тут нашлось место и для тяжелых, шитых золотом шалей, и для классических платков с «огурцами», и для привычных полотнищ с крупными цветами, и даже для редких памятных платков. Так что, если хотите полюбоваться на эту красоту, а заодно поближе познакомиться с историей известного промысла, не откладывайте это в долгий ящик, а просто соберитесь в небольшое путешествие, чтобы увидеть все собственными глазами. Ну а если в дороге вас будет сопровождать современный, элегантный, высокотехнологичный и удобный автомобиль – такой, скажем, как наш Mitsubishi Eclipse Cross, то максимум позитива от поездки вам точно обеспечено!