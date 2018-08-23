Белая пена облаков, синяя гладь Плещеева озера, на волнах которого вздымаются разноцветные паруса виндсерфов и кайтов, буйная зелень придорожных лесов и новенький ярко-красный Mitsubishi Eclipse Cross – наша экспедиция за адреналином в глубь Центральной России окрасилась в по-настоящему летние цвета

Что приходит на ум, когда речь заходит о Переславле-Залесском? Память немедленно рисует образ сонного городка, в котором найдется парочка домонгольских построек, течет размеренная провинциальная жизнь, отмеряемая звоном монастырских колоколов, и где когда-то царь Петр своими руками построил первое русское судно. Словом, на первый взгляд город хорош лишь для того, чтобы приехать сюда однажды на автобусную экскурсию, осмотреть достопримечательности и выкинуть все это навсегда из головы. Но…

Я приезжаю в Переславль каждое лето (а то и не раз) в погоне за... адреналином. Казалось бы, ничто в патриархальном образе этого населенного пункта, вставленного в оправу Золотого кольца (благодаря чему его население удивительным образом росло все 90-е), не наводит на мысли о чем-то экстремальном. Однако в середине года именно этот старинный город превращается в «русскую Калифорнию»: загорелые серферы ждут высокой волны, а кайтеры ловят парусами попутный ветер – и те и другие стекаются сюда не только из Ярославля и его окрестностей, но и из столицы. Плещеево озеро, конечно, отнюдь не океан, однако именно к нему перебрались первопроходцы отечественного серфинга после распада Советского Союза, когда эстонские и латвийские волны перестали быть столь досягаемыми.

Царское дело

Невольно напрашивается параллель с Петром I и ботиком «Фортуна», единственным дожившим до наших дней судном «потешной флотилии» (его можно увидеть своими глазами здесь же, в одноименном музее, который помимо прочего считается первым российским провинциальным музеем). Надо сказать, царь знал, что делал: не имея в своем распоряжении морских просторов, из всех водоемов Центральной России он выбрал именно тот, у которого самый «морской» характер. Не смотрите, что Плещеево – озеро: и волны, и ветер здесь далеко не «пресные». Причем ветер, как говорят профи водного спорта, – ровный, позволяющий насладиться скольжением по волнам и не тратить лишних усилий. Такие ветры в наших широтах редкость, но Плещеево – счастливое исключение. Нет, бывает, конечно, и «рванина», куда тут денешься. Тогда приходится сидеть на берегу и ждать, пока расклад небесных сил не переменится.

Зато в хорошую – с ровным ветром – погоду в небе над озером можно увидеть сотни кайтов. Серферов чуть меньше: сегодня любители седлать волны все чаще предаются этому занятию на заморских океанских спотах, причем и я сам в этом смысле не исключение. Однако пару раз в год обязательно выбираюсь на «Плещейку». В конце концов, это единственное место, куда можно отправиться, не планируя загодя: загрузить снаряжение в багажник, сесть за руль и, потолкавшись в пробках на выезде из Москвы, взять курс по Ярославке, чтобы уже через несколько часов быть на месте.

А в этот раз у меня еще один весомый довод отправиться в путь – испытать в деле новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Достаточно одного взгляда на этот автомобиль, чтобы понять: он идеально впишется в такое приключение. Его атлетичный профиль вызывает в памяти образ спортсмена, застывшего в стартовых колодках, – он остается динамичным даже на парковке, а что уж говорить о том, когда автомобиль движется по трассе. Выполненный в модном ныне формате «кроссовер-купе» SUV смотрится очень стильно и агрессивно благодаря ниспадающей крыше, сердитому «взгляду» фар, огромным «противотуманкам», хромированным «клыкам» переднего бампера, а также оригинальному двойному заднему стеклу, рассеченному полосой оптики. Словом, на таком не стыдно и на природу съездить, и людям показаться. Кстати, при поездках вне асфальта (да и вообще в грязную погоду) пороги всегда остаются чистыми благодаря тому, что двери их полностью закрывают. Словом, то, что нужно, чтобы покорить «русскую Калифорнию».

Посадка за рулем достаточно высокая для автомобиля со спортивными амбициями и в то же время вполне спортивная для кроссовера. Сиденье довольно мягкое, при этом хорошо держит в поворотах. Словом, и сидеть удобно, и обзорность хорошая. А если даже больших зеркал будет недостаточно, можно воспользоваться системой кругового обзора, позволяющей рассмотреть всю окружающую обстановку: чтобы включить камеры, нужно лишь нажать клавишу на рулевом колесе. А прямо перед глазами – проекционный дисплей, отображающий разнообразную полезную информацию. Впрочем, обычные приборы тоже отлично читаются.

И в целом салон «японца» выглядит отлично. Чего только стоит необычного вида передняя панель с наплывом в центре – к ней не нужно тянуться. Причем выполнена она из мягкого пластика (как, впрочем, и другие элементы интерьера). Собрано все качественно – зазоры между панелями минимальные и ровные. Расположенный в центре передней панели экран интерфейса Mitsubishi Connect имеет качественную картинку и интуитивно понятный алгоритм пользования. Дисплей сенсорный – удобно пользоваться на стоянке, в то время как в движении водителю проще воспользоваться тачпадом на центральном тоннеле, чтобы меньше отвлекаться от дороги. К интерфейсу легко подключаются любые мобильные устройства с помощью Bluetooth либо двух USB-портов, расположенных в подлокотнике, что особенно удобно при дальних поездках. С комфортом устроиться поможет и множество отделений для мелких вещей, в число которых входят вместительные дверные карманы и объемный бардачок.

На втором ряду – настоящее раздолье! Такого большого пространства для ног просто не ожидаешь от компактного автомобиля. Диван очень удобен, к тому же имеет регулировку наклона спинок аж в девяти положениях! Причем в крайнем «откинутом» располагаешься практически полулежа.

Для серферов же есть дополнительный и очень весомый плюс – солидный объем багажника. Если пассажиров сзади нет, а есть много поклажи, то задний диван можно сдвинуть на 20 см вперед, увеличив тем самым отсек. Если же и этого недостаточно, спинки дивана складываются в пропорции 2:3, при этом получается ровный пол без ступенек. Для удобства размещения багажа предусмотрены крючки и шторка, а под полом прячется полноценное запасное колесо. Словом, автомобиль отлично приспособлен для путешествий.

Даешь бездорожье!

Как выяснилось, ездить на «японце» – сплошное удовольствие. Под капотом здесь расположен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., совмещенный с бесступенчатым вариатором. Привод полный. Кстати, двигатель без проблем «переваривает» 92-й бензин, что за пределами крупных городов будет весьма кстати.

По Ярославскому шоссе кроссовер летит стрелой, не реагируя на колейность и порывы ветра. Двигатель мягко отвечает на нажатие педали «газа», вариатор успешно имитирует переключение передач, и автомобиль бодро ускоряется в разрешенном диапазоне скоростей. А за скоростью следить надо, так как отличная шумоизоляция успешно скрадывает ее ощущение, в то время как камер по пути предостаточно.

Признаться, на участке от столицы до Переславля-Залесского управляемость кроссовера оценить сложновато: дорога практически прямая. Зато в окрестностях Плещеева озера извилистые шоссе имеются. И там автомобиль показал себя очень покладистым, своевременно откликаясь на повороты информативного руля и живо «заныривая» в повороты. Но сухой асфальт не может в полной мере раскрыть преимущества полноприводного шасси, а вот мокрая, раскисшая грунтовка – вполне.

На центральном тоннеле кроссовера находится селектор выбора режимов полноприводной трансмиссии. Можно варьировать между «авто», «гравий» или «снег». Инструкция гласит, что в режиме «авто» на заднюю ось перебрасывается от 20 до 45% тяги, в «гравии» – от 20 до 55%, а при «снежных» настройках – от 30 до 60%. Включаю самый экстремальный – «снег». С помощью функции AYC Brake, подтормаживающей в повороте внутреннее колесо и тем самым создающей поворачивающий момент в нужном направлении, кроссовер лихо влетает в виражи и метет «хвос-том», как заправский раллийный болид! Словом, именно на скользких дорогах проявляется его спортивная сущность.

Дополнительный эффект таких настроек – отличная работа полного привода на бездорожье. Электроника успешно имитирует блокировку дифференциалов и перераспределяет тягу между осями и колесами, благодаря чему Eclipse Cross уверенно забирается в такие дебри, куда большинство других кроссоверов просто не доедет.

В числе иных бонусов – панорамная крыша, а также передняя панель, позволяющая совершенно не напрягаться в пути. Все дело в принципиально новой архитектуре: дизайнеры Mitsubishi избавили нас от головной боли за рулем, разделив все приборы на кокпите ровно по горизонтали. Все, что ниже осевой линии руля, – зона управления, выше – зона информации. Ее, кстати, можно расширить, выведя самые важные показатели приборов на прозрачную панель, расположенную прямо перед глазами. В дальней дороге – как раз то, что нужно.

В погоне за ветром

Замечу, где именно завершится это путешествие, я не знал до последнего момента: все зависело от настроения в небесной канцелярии. Кайтеры, а вместе с ними и серферы мигрируют по берегу озера, словно перелетные птицы. Я то и дело заглядывал в приложение с прогнозом погоды, пытаясь определить, где же мне финишировать. Если ветер северный или северо-западный, лучше припарковаться неподалеку от музея с петровским ботиком: именно там в этом случае можно поймать попутное дуновение. Если же ветер дует с востока или северо-востока, то имеет смысл ехать дальше, до базы отдыха «Урев».

И вновь невольно оцениваю автомобиль. Одно из главных качеств машины в путешествии – умение подвески справляться с неровностями. Так вот, Eclipse Cross по этому параметру является одним из лучших в своем классе. Совершенно неважно, едет японский кроссовер по асфальту, разбитой грунтовке или по бездорожью – трещины, выбоины и кочки успешно растворяются в недрах его шасси. Более того, и крупные ямы не вызывают дискомфорта, потому что мягкость подвески прекрасно сочетается с ее энергоемкостью. При этом на волнистой дороге практически нет раскачки.

И шумоизоляция, как я уже отмечал, отменная. Шин практически не слышно, как и камешков в колесных арках, подвеска работает тихо, а двигатель не напрягает слух даже на высоких оборотах. Так что на Mitsubishi Eclipse Cross можно ездить далеко и быстро, не жертвуя при этом ни практичностью, ни комфортом.

Мне же повезло еще и с ветром: он оказался южным. А потому я взял курс на так называемую Поляну, или «кайтерское место». Кайтеров здесь и правда множество: если смотреть не на воду, а поверх нее, в небо, можно подумать, что попал на фестиваль воздушных змеев.

Сюда приезжают как опытные кайтеры, так и те, кто только мечтает пополнить их ряды. Чтобы научиться ловить ветер, лучшего места, чем Плещеево, придумать трудно: во-первых, несмотря на вполне «взрослые» волны и ветер, здесь довольно мелко, во-вторых, на берегах озера можно отыскать впечатляющее количество кайтерских школ. Самая известная из них (и уже почти легендарная) – Surf Point, работающая с 2009 года. Это семейный проект, основанный четой Черкашиных – чемпионами России по кайтсерфингу и сноукайтингу. Впрочем, учат здесь и виндсерфингу: всего за время работы школы ловить ветер и держаться на гребне волны научилось более тысячи человек, многие из которых продолжают приезжать на Плещеево каждое лето. Пообщавшись с инструкторами, и я решил, что именно сюда привезу в следующем году свою дочь-подростка, которая давно мечтает приобщиться к кайтингу.

С прицелом на… зиму

Впрочем, инструктор рассказал, что кайтингу можно учиться не только летом, но и зимой. Более того, сноукайтинг освоить гораздо проще, чем обуздать обычный водный кайт, ведь пилотировать кайт нужно не в воде, а по снежной целине, где начинающего кайтера не будет сносить течением. В феврале на Плещеевом, кстати, разыгрывают кубок озера по этому виду спорта – отличный повод увидеть своими глазами, что такое настоящий сноукайтинг.

Что ж, заметано – зимой тоже непременно приеду на Плещеево: и сам попробую снежный кайтинг, и дочери покажу, а заодно посмотрю, на что способен Mitsubishi Eclipse Cross в зимних условиях. Тут уже и «снежный» режим будет по сезону, и весь набор «теплых» опций (у «японца» подогреваются не только стекла, сиденья, включая задние, и зеркала, но и рабочие зоны рулевого колеса), да и системы безопасности наверняка не подведут.

О них надо сказать отдельно: одно только перечисление функций безопасности, которыми нашпигован Eclipse Cross, займет целый лист. Тут и полный спектр современных систем пассивной безопасности, включая травмобезопасные рулевую колонку и педальный узел, и система смягчения последствий лобового столкновения, и мониторинг слепых зон, и ультразвуковая система предотвращения столкновений и резких ускорений на малых скоростях, и индикатор пересечения дорожной разметки, который точно не даст уснуть за рулем, и многое другое. Словом, это автомобиль, которому без раздумий доверишь свою жизнь.

А еще новый Eclipse Cross – бесконечный источник удовольствия. Врубив новый альбом любимой группы (мультимедиасистема Mitsubishi Connect мгновенно находит общий язык со смартфоном), я выдвигаюсь в обратный путь. Из штатных колонок премиальной аудиосистемы Rockford Fosgate льются гитарные риффы, над панорамным люком полыхает закат, а я строю планы, куда отправлюсь в следующий раз. Потому что Eclipse Cross определенно создан для активного отдыха и спорта.