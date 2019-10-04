Автомобильный портал Motorpage
4 окт 2019

Nissan убирает свой «Кубик» в коробку

Nissan убирает свой «Кубик» в коробку
Автор фото: фирма-производитель

Производство Nissan Cube закончится в декабре, а нового поколения, к сожалению не предвидится

Да, автомобиль с одним из самых нетривиальных дизайнов подходит к окончанию своего жизненного цикла. В чем же может быть причина прекращения производства? Проблема оказалась в желании представить модель на мировом рынке. С поколения Z12, появившегося с 2008 году, Cube начали продавать за пределами Японии (два предшественника выпускались только с правым рулем). Тем не менее, ни в Европе, ни в США концептуальный дизайн не оценили. Продажи даже изначально были скромными, а позже они и вовсе упали до смешных значений.

Решение судьбы Куба происходит на фоне непростых для компании времен. Глобальные продажи марки падают, а в борьбе с расходами производитель собирается пойти на массовые увольнения и продажу собственных подразделений.  И может быть  в прежние времена компания могла бы сохранить продажи «Куба», по крайней мере,  в Японии, но на фоне общей ситуации это решение будет крайне невыгодным.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Cube

Nissan убирает свой «Кубик» в коробку

04 октября 2019
Nissan IMk concept 2019

Nissan готовит электрическую новинку с национальным колоритом

01 октября 2019
Nissan Titan

В Nissan обновили Titan

27 сентября 2019
Nissan Titan

Nissan готовит «горячий» пикап

20 сентября 2019

Ради выхода из кризиса Nissan продает себя

19 сентября 2019

Nissan объявил сервисную кампанию

27 июля 2010

 Новости Nissan Cube

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2020 вид спереди Тест драйв
04 октября 2019

Volvo XC90
"Куда можно забраться на обновленном Volvo XC90"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 вид спереди
Тест драйв
03 октября 2019

Lada Xray Cross
"Как новая трансмиссия изменила Lada XRAY Cross"
Changan CS35 Plus - changan cs35 plus 2019 вид спереди
Тест драйв
01 октября 2019

Changan CS35 Plus
"Что общего у Changan CS35 Plus с боксером-профессионалом"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 3 6 1