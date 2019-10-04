Nissan убирает свой «Кубик» в коробку

Производство Nissan Cube закончится в декабре, а нового поколения, к сожалению не предвидится

Да, автомобиль с одним из самых нетривиальных дизайнов подходит к окончанию своего жизненного цикла. В чем же может быть причина прекращения производства? Проблема оказалась в желании представить модель на мировом рынке. С поколения Z12, появившегося с 2008 году, Cube начали продавать за пределами Японии (два предшественника выпускались только с правым рулем). Тем не менее, ни в Европе, ни в США концептуальный дизайн не оценили. Продажи даже изначально были скромными, а позже они и вовсе упали до смешных значений.

Решение судьбы Куба происходит на фоне непростых для компании времен. Глобальные продажи марки падают, а в борьбе с расходами производитель собирается пойти на массовые увольнения и продажу собственных подразделений. И может быть в прежние времена компания могла бы сохранить продажи «Куба», по крайней мере, в Японии, но на фоне общей ситуации это решение будет крайне невыгодным.