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Гендерное равенство: дамские штучки от Nissan Qashqai
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Ниссан Кашкай

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Комлектаций
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Последнее поколение
II рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
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Цены
от 1 290 000
до 1 970 000
Nissan Qashqai 2018 вид спередиNissan Qashqai 2018 вид спередиNissan Qashqai 2018 вид сзадиNissan Qashqai 2018 салонNissan Qashqai 2018 приборная панель
Nissan Qashqai 2018 центральный тоннель
Клавиши подогрева сидений переднего и заднего рядов выведены на центральный тоннель
Nissan Qashqai 2018 центральный тоннель
В нише центрального подлокотника предусмотрена розетка на 12 В
Nissan Qashqai 2018 задний диван
Сзади достаточно места для троих взрослых
Nissan Qashqai 2018 багажное отделение
Диван складывается в пропорции 60:40 в ровный пол

После модернизации популярный SUV стал еще привлекательнее для поклонниц марки – они могут рассчитывать на улучшенную защиту, электронные новшества и драйверское удовольствие

Обновленный Nissan Qashqai вышел на российский рынок весной и сразу же стал желанным для тысяч россиянок. Дело в том, что ниссановцы приготовили множество сюрпризов – от перенастроенной на более мягкий лад подвески до модернизированной электроники. К примеру, практически одновременно с запуском производства рестайлинговой модификации на заводе в Санкт-Петербурге автомобиль получил опциональную медиаплатформу «Яндекс.Авто», а это и голосовое взаимодействие с «Алисой», и управление любимыми треками в «Яндекс.Музыке», и «Яндекс.Навигатор» на центральном 7-дюймовом экране. А какой женщине не понравятся такие приятные мелочи, как автопарковщик, панорамная крыша или, скажем, подогрев руля и лобового стекла?

Наряд и экипировка

Впрочем, кто сказал, что Nissan Qashqai – женская машина? Эта модель выполнена в стиле «унисекс». Однако женщины могут легко подстроить кроссовер под себя, будто бы выбирая наряд из личного гардероба. Достаточно заказать, например, окраску новых ультрамодных оттенков – бронзового или, как в нашем случае, интенсивно-голубого – и градус экзотичности повысится. Ну и, разумеется, имеет смысл смотреть в сторону щедро оснащенных версий с адаптивной светодиодной оптикой, 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и системой бесключевого доступа, с которой можно вообще не вынимать ключ из сумочки.

Эргономика и компоновка тоже работают на дам. Приятно, что конструкторы сохранили солидный дорожный просвет (200 мм) и защитный обвес, оберегающий кузов от контактов с бордюрами. Двери здесь полностью прикрывают пороги, а значит, шансы испачкать брюки или юбку при высадке или посадке сведены к минимуму. И даже из нового рулевого колеса с усеченным нижним сектором женщина извлечет выгоду – с таким проще пробираться на водительское место, скажем, в шубе.

Экзотика плюс практичность

Вообще, в оформлении салона уделили больше внимания деталям, и это неплохая приманка для представительниц слабого пола. Так, внутренние ручки дверей выполнены таким образом, что вы не испортите маникюр при их открывании. Мягких отделочных материалов стало больше, и они выглядят симпатичнее. К примеру, пространство над перчаточным ящиком прикрыто износостойкой экокожей с благородной фактурой. В тестовой машине похожим материалом, но уже с перфорацией обшиты также кресла. Последние, кстати, спрофилированы с акцентом на комфорт: валики боковой поддержки расставлены широко, а подголовники мягкие и крупные – шея не затечет в дальних поездках. И, разумеется, уже привычные солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами и подсветкой – стиль и внимание к мелочам в одном флаконе!

Задний ряд точно оценят мамы. Через широкие дверные проемы удобно заносить и вынимать детские кресла, диван в «старших» комплектациях имеет функцию подогрева, а дефлекторы вентиляции здесь не для проформы – благодаря им по «галерке» эффективно перераспределяются воздушные потоки. Опционально доступны также USB-разъемы в торце центрального бокса-подлокотника. Их трудно переоценить, когда путешествуешь в компании. Багажник на 430 л тоже достоин комплимента, сюда без проблем входит детская коляска, а если сложить задние сиденья, то и большой велосипед.

Под опекой

Однако главным сюрпризом, который приготовили дамам ниссановские инженеры, стала перекалибровка подвески. Если в двух словах, то шасси стало более мягким, но при этом даже собраннее, чем прежде. Инженерам не пришлось жертвовать управляемостью, а по плавности хода Qashqai теперь можно сравнивать с «одноклассниками» Renault. При этом прибавилось информации на руле, а в связке быстрых поворотов вы получите больше драйверского удовольствия.

Тестовый Qashqai с 2-литровым 144-сильным бензиновым мотором и бесступенчатым вариатором не стремится поразить вас прытью спорткара. Но реакции на «газ» живые, коробка мастерски имитирует кикдаун: при резком нажатии на «газ» машина  делает то, чего ты от нее ждешь, – начинает уверенно ускоряться. Словом, любительницы «зажечь» в претензии не останутся. Еще один важный момент – автомобиль стал намного тише, ни шинный, ни аэродинамический гул в салон практически не проникают. Что ж, не зря над этим кроссовером так тщательно колдовали специалисты по звукоизоляции.

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Наконец, цены. В принципе, модель дос­тупна от 1 110 000 рублей, но в этом случае вы получаете 1,2-литровый 115-сильный двигатель, «механику» и не слишком большой пакет благ. Топовая же комплектация, включающая двигатель объемом 2 л и мощностью 144 л.с., вариатор, полный привод, панорамную крышу и целый сонм электронных ассистентов (в том числе автопарковщик) оценена в 1 730 000 руб­лей. У модели на российском рынке широкий выбор и средних комплектаций, причем весьма сбалансированных и продуманных. Таким образом, можно подобрать оптимальный вариант как с точки зрения стоимости, так и оснащенности.

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