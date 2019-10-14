После модернизации популярный SUV стал еще привлекательнее для поклонниц марки – они могут рассчитывать на улучшенную защиту, электронные новшества и драйверское удовольствие

Обновленный Nissan Qashqai вышел на российский рынок весной и сразу же стал желанным для тысяч россиянок. Дело в том, что ниссановцы приготовили множество сюрпризов – от перенастроенной на более мягкий лад подвески до модернизированной электроники. К примеру, практически одновременно с запуском производства рестайлинговой модификации на заводе в Санкт-Петербурге автомобиль получил опциональную медиаплатформу «Яндекс.Авто», а это и голосовое взаимодействие с «Алисой», и управление любимыми треками в «Яндекс.Музыке», и «Яндекс.Навигатор» на центральном 7-дюймовом экране. А какой женщине не понравятся такие приятные мелочи, как автопарковщик, панорамная крыша или, скажем, подогрев руля и лобового стекла?

Наряд и экипировка

Впрочем, кто сказал, что Nissan Qashqai – женская машина? Эта модель выполнена в стиле «унисекс». Однако женщины могут легко подстроить кроссовер под себя, будто бы выбирая наряд из личного гардероба. Достаточно заказать, например, окраску новых ультрамодных оттенков – бронзового или, как в нашем случае, интенсивно-голубого – и градус экзотичности повысится. Ну и, разумеется, имеет смысл смотреть в сторону щедро оснащенных версий с адаптивной светодиодной оптикой, 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и системой бесключевого доступа, с которой можно вообще не вынимать ключ из сумочки.

Эргономика и компоновка тоже работают на дам. Приятно, что конструкторы сохранили солидный дорожный просвет (200 мм) и защитный обвес, оберегающий кузов от контактов с бордюрами. Двери здесь полностью прикрывают пороги, а значит, шансы испачкать брюки или юбку при высадке или посадке сведены к минимуму. И даже из нового рулевого колеса с усеченным нижним сектором женщина извлечет выгоду – с таким проще пробираться на водительское место, скажем, в шубе.

Экзотика плюс практичность

Вообще, в оформлении салона уделили больше внимания деталям, и это неплохая приманка для представительниц слабого пола. Так, внутренние ручки дверей выполнены таким образом, что вы не испортите маникюр при их открывании. Мягких отделочных материалов стало больше, и они выглядят симпатичнее. К примеру, пространство над перчаточным ящиком прикрыто износостойкой экокожей с благородной фактурой. В тестовой машине похожим материалом, но уже с перфорацией обшиты также кресла. Последние, кстати, спрофилированы с акцентом на комфорт: валики боковой поддержки расставлены широко, а подголовники мягкие и крупные – шея не затечет в дальних поездках. И, разумеется, уже привычные солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами и подсветкой – стиль и внимание к мелочам в одном флаконе!

Задний ряд точно оценят мамы. Через широкие дверные проемы удобно заносить и вынимать детские кресла, диван в «старших» комплектациях имеет функцию подогрева, а дефлекторы вентиляции здесь не для проформы – благодаря им по «галерке» эффективно перераспределяются воздушные потоки. Опционально доступны также USB-разъемы в торце центрального бокса-подлокотника. Их трудно переоценить, когда путешествуешь в компании. Багажник на 430 л тоже достоин комплимента, сюда без проблем входит детская коляска, а если сложить задние сиденья, то и большой велосипед.

Под опекой

Однако главным сюрпризом, который приготовили дамам ниссановские инженеры, стала перекалибровка подвески. Если в двух словах, то шасси стало более мягким, но при этом даже собраннее, чем прежде. Инженерам не пришлось жертвовать управляемостью, а по плавности хода Qashqai теперь можно сравнивать с «одноклассниками» Renault. При этом прибавилось информации на руле, а в связке быстрых поворотов вы получите больше драйверского удовольствия.

Тестовый Qashqai с 2-литровым 144-сильным бензиновым мотором и бесступенчатым вариатором не стремится поразить вас прытью спорткара. Но реакции на «газ» живые, коробка мастерски имитирует кикдаун: при резком нажатии на «газ» машина делает то, чего ты от нее ждешь, – начинает уверенно ускоряться. Словом, любительницы «зажечь» в претензии не останутся. Еще один важный момент – автомобиль стал намного тише, ни шинный, ни аэродинамический гул в салон практически не проникают. Что ж, не зря над этим кроссовером так тщательно колдовали специалисты по звукоизоляции.

Важное оружие в борьбе с легким бездорожьем – хорошая геометрическая проходимость и возможность заблокировать электромагнитную муфту, как минимум до загородной дачи доберешься без проблем. О защите же жизни и здоровья радеют фирменные системы контроля слепых зон (с информативными индикаторами на корпусах зеркал), уведомления о пересечении разметки, предотвращения фронтальных столкновений и помощи при движении задним ходом. А еще сразу шесть подушек безопасности, включенных в базовое оснащение!

Наконец, цены. В принципе, модель дос­тупна от 1 110 000 рублей, но в этом случае вы получаете 1,2-литровый 115-сильный двигатель, «механику» и не слишком большой пакет благ. Топовая же комплектация, включающая двигатель объемом 2 л и мощностью 144 л.с., вариатор, полный привод, панорамную крышу и целый сонм электронных ассистентов (в том числе автопарковщик) оценена в 1 730 000 руб­лей. У модели на российском рынке широкий выбор и средних комплектаций, причем весьма сбалансированных и продуманных. Таким образом, можно подобрать оптимальный вариант как с точки зрения стоимости, так и оснащенности.