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Nissan Qashqai: торжество здравого смысла
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О Nissan Qashqai

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Ниссан Кашкай

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Двигателей
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Комлектаций
24 (открыть)
Последнее поколение
II рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
3 (прочитать)
Цены
от 1 290 000
до 1 970 000
Nissan Qashqai 2018 вид спереди
C нынешней линией дизайна все кроссоверы Nissan стали немного на одно лицо
Nissan Qashqai 2018 вид сбоку
Хотя профиль нынешнего Qashqai, конечно, гораздо энергичнее, чем у предка
Nissan Qashqai 2018 вид сбоку сзади
И вид в три четверти сзади – тоже выигрышный
Nissan Qashqai 2018 вид сзади
А вот сзади Qashqai смотрится скучновато
Nissan Qashqai 2018 передняя фара
Рестайлинг подарил Qashqai фары новой формы с интегрированными светодиодными поворотниками
Nissan Qashqai 2018 вид сбоку
Такие «полевые испытания» Qashqai проходит без труда
Nissan Qashqai 2018 передние кресла
Интерьер выглядит бюджетно, но не дешево
Nissan Qashqai 2018 передние кресла
К рычагам, по-другому не скажешь, ручной регулировки водительского кресла, надо привыкать
Nissan Qashqai 2018 руль
Мультируль спортивного дизайна всем хорош, но ему бы быть чуть потолще
Nissan Qashqai 2018 руль
На левой спице собраны клавиши управления медиасистемой и маршрутным компьютером…
Nissan Qashqai 2018 руль
…на правой – круиз-контролем и телефоном
Nissan Qashqai 2018 кнопки
Свободные позиции в кнопках слева под рулем намекают, что бывают, видимо, и более богатые комплектации
Nissan Qashqai 2018 монитор
Тачскрин, помимо всех функций Яндекс-Навигатора, позволяет управлять, например, выбором радиостанции
Nissan Qashqai 2018 отделка салона
Матовый жесткий пластик на центральном тоннеле «разбавлен» и глянцевым под рояльный лак, и кожей с прострочкой...
Nissan Qashqai 2018 АКПП
… и даже вставками под алюминий
Nissan Qashqai 2018 селектор выбора режимов
Селектор выбора режимов имеет два фиксируемых положения и одно «пружинящее», для режима Lock
Nissan Qashqai 2018 бокс подлокотника
Вместительный бокс подлокотника снабжен еще одной розеткой
Nissan Qashqai 2018 приборная панель
Приборная панель наглядно информирует и о включении полного привода, и о выбранном режиме Eco
Nissan Qashqai 2018 монитор
Качество картинки, которую транслирует камера заднего вида, далеко от стандартов HD
Nissan Qashqai 2018 переднее кресло
В передних креслах, пусть даже символически, но все-таки регулируется поясничный подпор
Nissan Qashqai 2018 передние кресла
Широкая кожаная вставка на передней панели намекает переднему пассажиру если не на премиум, то как минимум на комфорт
Nissan Qashqai 2018 задний диван
На заднем диване можно было бы устроиться троим взрослым – если бы не внушительный выступ задней части подлокотника. Так что в центр – только если подростка
Nissan Qashqai 2018 воздуховод
Сзади все по-честному бюджетно
Nissan Qashqai 2018 второй ряд
И места для ног при посадке «сам за собой» – буквально несколько сантиметров, причем, это при максимальном смещении назад
Nissan Qashqai 2018 багажное отделение
Багажник имеет довольно высокую нижнюю кромку, что погрузку, конечно, не облегчает
Nissan Qashqai 2018 багажное отделение
Пространство, «съеденное» по бокам внушительными колесными нишами, можно увеличить, сложив спинку
Nissan Qashqai 2018 багажное отделение
Судя по следам, оставленным запаской на виброизоляционных наклейках, и она добавляет свой голос в салонные «разговоры»
Nissan Qashqai 2018 дверь
Дополнительная резиновая прокладка на нижней кромке двери выглядит как признание: «кое-что пришлось дорабатывать»
Nissan Qashqai 2018 колесо
Рестайлинг затронул и дизайн колесных дисков, максимальный размер – R19
Nissan Qashqai 2018 дорожный просвет
"Паспортные" 200 мм дорожного просвета, похоже, замеряли не по самой нижней точке
Nissan Qashqai 2018 передний свес
Передний свес не зовет к внедорожным подвигам
Nissan Qashqai 2018 задний свес
Задний тоже призывает не забывать, что Qashqai – городской кросовер
Nissan Qashqai 2018 моторный отсек
Чтобы автомобиль просто ехал, этого двигателя вполне достаточно. Чтобы «ехал» – не вполне
Nissan Qashqai 2018 пластиковые заглушки
Пластиковые заглушки на головках болтов – приятный пример перфекционизма. Так сегодня даже не всякий немецкий премиум делает
Nissan Qashqai 2018 приборная панель
Картинка в центре комбинации приборов наглядно показывает, что в режиме 2WD 100 % крутящего момента передается на переднюю ось…
Nissan Qashqai 2018 приборная панель
…а в режиме Lock – делится между осями поровну

Знаю человека, который в 2000-х таким автомобилем давал взятку: в первые годы после выхода компактный кроссовер Nissan Qashqai первого поколения J10 был абсолютным хитом и бестселлером. Нынешний J11, переживший в 2017 году рестайлинг, бестселлером и остается: в мае этот Qashqai стал самой продаваемой моделью бренда в России, сохранив прошлогоднюю планку при общем падении продаж Nissan на 31%.

Кроссовер, который выбирают умом

«О, этот запах! Запах Nissan», – произносит коллега, сев на пассажирское место ярко-синего тестового Qashqai в комплектации QE Yandex, двухлитровый двигатель, 144 силы, вариатор, от 1 718 000 рублей. Мой опыт общения с этим японским брендом невелик, но человек знающий уверяет, что аромат ни с чем не спутаешь, так пахнут внутри автомобили альянса Renault – Nissan – Mitsubishi.

Рестайлинг подарил нынешнему Qashqai чуть иначе оформленные решетку радиатора и фары, внутри – кожаную вставку вместо пластика на приборной панели. В целом экстерьер – современный и молодежный, теперь внешность всех кроссоверов Nissan – и Qashqai, и его ближайшего старшего брата X-Trail, и флагмана Murano, – приведена к единому корпоративному дизайн-макету. Некоторые владельцы прежних «кирпичей» X-Trail с досадой крякнули и отошли в сторону, но поклонники прежних Qashqai остались в команде.

Лучшее враг хорошего, а я только что отъездил неделю на премиальном немецком купе, поэтому впечатления от бюджетного японского кроссовера получаются в нечестном контрасте – но уж как есть.

Яндекс как комплимент

Да, класс машины другой в принципе – но что при этом замечаешь сразу? Что, например, удобно устроиться за рулем Qashqai мне, с ростом 180 см, удается – но не сразу: немного коротковата нижняя подушка, и регулировки не «премиумные», и по ассортименту, и по плавности. Все они, конечно, ручные, никакой электрики. Черный салон, сиденья тканевые. Гулкий жесткий пластик дверных карманов, по словам владельцев Qashqai, очень легко царапается: чуть задел случайно ботинком при посадке – и готово.

Руль – тоже, вроде бы, какой надо: по-спортивному срезанный низ, приливы. Но все чуть-чуть «недо-». Приливы чуть меньше, чем хочется, баранка на какие-то миллиметры тоньше – и в сумме получается, не как должно быть, а, скорее, намек на то, как должно быть. Два колодца аналоговых приборов хорошо читаются, не бликуют, все скромно, но достойно. Ни люка, ни бесключевого доступа – автомобиль без претензий, добротный практичный кроссовер. Так что обнаруженный подогрев лобового стекла целиком воспринимаешь так, как если бы заглянул в кафе «Му-му» и вдруг тебе принесли на квадратной тарелке с кухни «комплимент от шефа».

А вот экран Яндекс-Авто, интегрированный в центр передней панели Qashqai – это прекрасно. Привычный Яндекс-Навигатор, который есть в любом гаджете, здесь присутствует целиком, со всеми своими плюсами – с памятью маршрутов, погодой, пробками онлайн, моментальным голосовым поиском. И по сравнению с некоторыми «родными» навигаторами, встроенными в приборные панели даже люксовых брендов – это настоящий подарок. Интересно реализовано голосовое сопровождение, салон автомобиля словно разделяется в это время на две звуковых зоны: каждое «поверните направо», «поверните налево» звучит из динамиков переднего ряда, музыка в них, если играла, на это время стихает и слышна только в задних.

Наш друг Карлсон

Это чуть ли не первый автомобиль с вариатором, за руль которого я сел, – и вскоре заметил на ходу странный звучок, с повышением и понижением тона, прежде не знакомый мне, в гамме всех привычных звуков. Подумал – шелестит климатическая установка. Выключил. Может, аудиосистема фонит? Тоже выключил. Нет. И вдруг понял, что это он, X-Tronic CVT. На разгоне вариатор тихо-тихо, еле заметно, но подвывает, перебирая свои квазипередачи (тут есть электронная имитация работы 6-ступенчатого «автомата», но без возможности «зависнуть» на диапазоне, выбранном ручным режимом). Звучок, как и «запах Nissan», не доставляет никаких неудобств, просто отмечаешь как еще одну особенность. Хотя историй про эти агрегаты слышал много. Знакомый жаловался, что его Outlander с таким вариатором, правда, предыдущего поколения, после двух-трех энергичных обгонов на скорости 120-130 сдается и высвечивает на приборной панели просьбу остановиться.

Qashqai таких сюрпризов за неделю ни разу не преподносил. Бежит автомобиль довольно бодро, и 130 км/ч, и 140 км/ч. До заявленного паспортного максимума в 182 км/ч разогнать кроссовер возможности не представилось ни разу. А если честно, и желания не возникало. К слову, спидометр у Qashqai льстит как-то особенно безбожно, повышая показания процентов на 10, если сверять с тем же Яндекс-Навигатором. Но вот все ускорения, даже с 60 км/ч, – не то чтобы неохотные, но задумчивые. Как будто резину растягиваешь. Нет ощущения, что автомобиль (причем, пустой, незагруженный!) откликается на педаль акселератора радостно. Спокойствие, только спокойствие – Карлсон, который живет на крыше вполне мог бы поделиться этим девизом с Qashqai.

Есть автомобили, второе имя которых – «ну что ты там впереди тащишься». Перед твоим капотом маячит грузовик или просто кто-то медленный, а ты весь прямо извелся и извертелся за рулем такого автомобиля. Тебе непременно надо обогнать, – что ты и делаешь при первом удобном, а, честно говоря, даже и неудобном случае, даже против правил. В Qashqai этого нет. В нем ты едешь покорно и размеренно, проникнувшись миссией «перевожу пассажиров и груз», – потому что не чувствуешь под педалью ощущаемого запаса мощности, который провоцирует тебя на то, чтобы кого-то обгонять. Ну и паспортная динамика соответствующая – 10,5 секунд до сотни. Вариатор, да, подтупливает, но дело еще и в слабоватом для полуторатонного автомобиля двигателе. На крейсерской скорости 120 км/ч этому 144-сильному MR20 приходится держать 3500 оборотов, а это ему нелегко, он едет, конечно, но предел впереди ощущается, особенно если попытаться пришпорить Qashqai со 120 км/ч до 140 км/ч. Для этого надо извлечь из двухлитрового двигателя его максимальные 200 Нм крутящего момента, которые он выдаст только при повышении оборотов до 4400. А такую идею будет тихо саботировать Карлсон-вариатор…

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Или, например, при въезде на «трешку» у Рижского вокзала, где начинается подъем на эстакаду –  Qashqai, в салоне которого один водитель, а багажник пуст, очень не хочет взбираться вверх. И заставлять его тоже не хочется, потому что это будет явным насилием. Но в то же время, если не слишком «педалировать», ощущения от равномерного движения в Qashqai по трассе – очень приятные. Разве что отмечаешь не очень благородный шум из колесных арок, уже на скорости 100 км/ч. Двигатель у Qashqai, кстати, не страдает отсутствием аппетита. Даже после нажатия кнопки Eco в нижнем ряду клавиш слева под рулем маршрутный компьютер показал средний расход в смешанном цикле 10,7 литров на сотню, в режиме привода Auto.

«Сверчки» в траве

Да, кстати, у нас кроссовер, вы не забыли? Под правой рукой – «ниссановская» шайба – 2WD, Auto, Lock. Три режима: передний привод, автоматическое подключение заднего моста при пробуксовке и «запирание» муфты, жестко распределяющее крутящий момент по осям в пропорции 50/50 – эта блокировка снимается автоматически при достижении 40 км/ч. Можно вывести на приборный щиток Qashqai значок-символ трансмиссии и наблюдать в режиме реального времени за перебрасыванием крутящего момента между осями. Что сказать? Погода, как назло, стояла сухая и жаркая, поросший травой склон не стал препятствием для автомобиля даже в режиме монопривода. Так что придется отложить настоящую проверку 4х4-возможностей Qashqai и его 200-миллиметрового дорожного просвета до зимы. Зато подвеска Qashqai показала все лучшее, на что способна: на проселке, оказалось, можно ходом, на 80 км/ч проходить неровности, перед которыми на некоторых других кроссоверах приходилось притормаживать. «Лежачие полицейские» даже не пытались подняться в полный рост и заявить о себе. И крены кузова в поворотах были легкими, а прохождение поворотов – четким и приятным.

Единственное, что можно предъявить Qashqai при прохождении неровностей, – это «разговорчивый» салон. «Сверчки» – на стойке около крепления ремня безопасности, под приборной панелью, скрип где-то сзади, то ли багажной шторки, то ли запаски под фальшполом. Все вроде по мелочи, но на одометре тестового автомобиля, замечу, было всего 20 тысяч километров пробега. На задней двери я нашел два мощных резиновых уплотнителя, явно дополнительных. Но, видимо, они проблему не решили.

Ваше второе «я»

Но все это не так важно – и знаете, почему? Потому что на примере Qashqai я в который раз почувствовал, что выбор автомобиля – процесс не рациональный, а психоаналитический, что ли. Первое и самое главное, до всех проверок возможностей автомобиля, – изначальное внутреннее решение: ты себя с ним согласен отождествлять? Согласен с тем, что он отныне – часть тебя, твоя презентация внешнему миру?

Выбор автомобиля – это «химия». Все рациональные доводы «за» или «против» – уже потом, они лишь оформляют уже сделанный внутренний выбор. И чаще всего это выбор не имеет отношения к здравому смыслу. Потому что здравый смысл подсказывает: за свои 1,7 млн рублей Nissan Qashqai – хороший универсальный вариант на каждый день в формате эксплуатации «город + дача». Полный привод, высокий клиренс. Практичный, довольно вместительный. Интересная внешность, современные системы безопасности. Да и цифры продаж – вещь объективная, люди не дураки.
Но как же иногда хочется послать к черту этот ваш здравый смысл.

               

Технические характеристики Nissan Qashqai

ГАБАРИТЫ, ММ

4379x1836x1590

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2646

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

200

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

430

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1575

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

L4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1997

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

144 при 6000 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

200 при 4400 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

Бесступенчатая, X-Tronic CVT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

182

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

10,5

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л

60

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,3

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