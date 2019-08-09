Знаю человека, который в 2000-х таким автомобилем давал взятку: в первые годы после выхода компактный кроссовер Nissan Qashqai первого поколения J10 был абсолютным хитом и бестселлером. Нынешний J11, переживший в 2017 году рестайлинг, бестселлером и остается: в мае этот Qashqai стал самой продаваемой моделью бренда в России, сохранив прошлогоднюю планку при общем падении продаж Nissan на 31%.

Кроссовер, который выбирают умом

«О, этот запах! Запах Nissan», – произносит коллега, сев на пассажирское место ярко-синего тестового Qashqai в комплектации QE Yandex, двухлитровый двигатель, 144 силы, вариатор, от 1 718 000 рублей. Мой опыт общения с этим японским брендом невелик, но человек знающий уверяет, что аромат ни с чем не спутаешь, так пахнут внутри автомобили альянса Renault – Nissan – Mitsubishi.

Рестайлинг подарил нынешнему Qashqai чуть иначе оформленные решетку радиатора и фары, внутри – кожаную вставку вместо пластика на приборной панели. В целом экстерьер – современный и молодежный, теперь внешность всех кроссоверов Nissan – и Qashqai, и его ближайшего старшего брата X-Trail, и флагмана Murano, – приведена к единому корпоративному дизайн-макету. Некоторые владельцы прежних «кирпичей» X-Trail с досадой крякнули и отошли в сторону, но поклонники прежних Qashqai остались в команде.

Лучшее враг хорошего, а я только что отъездил неделю на премиальном немецком купе, поэтому впечатления от бюджетного японского кроссовера получаются в нечестном контрасте – но уж как есть.

Яндекс как комплимент

Да, класс машины другой в принципе – но что при этом замечаешь сразу? Что, например, удобно устроиться за рулем Qashqai мне, с ростом 180 см, удается – но не сразу: немного коротковата нижняя подушка, и регулировки не «премиумные», и по ассортименту, и по плавности. Все они, конечно, ручные, никакой электрики. Черный салон, сиденья тканевые. Гулкий жесткий пластик дверных карманов, по словам владельцев Qashqai, очень легко царапается: чуть задел случайно ботинком при посадке – и готово.

Руль – тоже, вроде бы, какой надо: по-спортивному срезанный низ, приливы. Но все чуть-чуть «недо-». Приливы чуть меньше, чем хочется, баранка на какие-то миллиметры тоньше – и в сумме получается, не как должно быть, а, скорее, намек на то, как должно быть. Два колодца аналоговых приборов хорошо читаются, не бликуют, все скромно, но достойно. Ни люка, ни бесключевого доступа – автомобиль без претензий, добротный практичный кроссовер. Так что обнаруженный подогрев лобового стекла целиком воспринимаешь так, как если бы заглянул в кафе «Му-му» и вдруг тебе принесли на квадратной тарелке с кухни «комплимент от шефа».

А вот экран Яндекс-Авто, интегрированный в центр передней панели Qashqai – это прекрасно. Привычный Яндекс-Навигатор, который есть в любом гаджете, здесь присутствует целиком, со всеми своими плюсами – с памятью маршрутов, погодой, пробками онлайн, моментальным голосовым поиском. И по сравнению с некоторыми «родными» навигаторами, встроенными в приборные панели даже люксовых брендов – это настоящий подарок. Интересно реализовано голосовое сопровождение, салон автомобиля словно разделяется в это время на две звуковых зоны: каждое «поверните направо», «поверните налево» звучит из динамиков переднего ряда, музыка в них, если играла, на это время стихает и слышна только в задних.

Наш друг Карлсон

Это чуть ли не первый автомобиль с вариатором, за руль которого я сел, – и вскоре заметил на ходу странный звучок, с повышением и понижением тона, прежде не знакомый мне, в гамме всех привычных звуков. Подумал – шелестит климатическая установка. Выключил. Может, аудиосистема фонит? Тоже выключил. Нет. И вдруг понял, что это он, X-Tronic CVT. На разгоне вариатор тихо-тихо, еле заметно, но подвывает, перебирая свои квазипередачи (тут есть электронная имитация работы 6-ступенчатого «автомата», но без возможности «зависнуть» на диапазоне, выбранном ручным режимом). Звучок, как и «запах Nissan», не доставляет никаких неудобств, просто отмечаешь как еще одну особенность. Хотя историй про эти агрегаты слышал много. Знакомый жаловался, что его Outlander с таким вариатором, правда, предыдущего поколения, после двух-трех энергичных обгонов на скорости 120-130 сдается и высвечивает на приборной панели просьбу остановиться.

Qashqai таких сюрпризов за неделю ни разу не преподносил. Бежит автомобиль довольно бодро, и 130 км/ч, и 140 км/ч. До заявленного паспортного максимума в 182 км/ч разогнать кроссовер возможности не представилось ни разу. А если честно, и желания не возникало. К слову, спидометр у Qashqai льстит как-то особенно безбожно, повышая показания процентов на 10, если сверять с тем же Яндекс-Навигатором. Но вот все ускорения, даже с 60 км/ч, – не то чтобы неохотные, но задумчивые. Как будто резину растягиваешь. Нет ощущения, что автомобиль (причем, пустой, незагруженный!) откликается на педаль акселератора радостно. Спокойствие, только спокойствие – Карлсон, который живет на крыше вполне мог бы поделиться этим девизом с Qashqai.

Есть автомобили, второе имя которых – «ну что ты там впереди тащишься». Перед твоим капотом маячит грузовик или просто кто-то медленный, а ты весь прямо извелся и извертелся за рулем такого автомобиля. Тебе непременно надо обогнать, – что ты и делаешь при первом удобном, а, честно говоря, даже и неудобном случае, даже против правил. В Qashqai этого нет. В нем ты едешь покорно и размеренно, проникнувшись миссией «перевожу пассажиров и груз», – потому что не чувствуешь под педалью ощущаемого запаса мощности, который провоцирует тебя на то, чтобы кого-то обгонять. Ну и паспортная динамика соответствующая – 10,5 секунд до сотни. Вариатор, да, подтупливает, но дело еще и в слабоватом для полуторатонного автомобиля двигателе. На крейсерской скорости 120 км/ч этому 144-сильному MR20 приходится держать 3500 оборотов, а это ему нелегко, он едет, конечно, но предел впереди ощущается, особенно если попытаться пришпорить Qashqai со 120 км/ч до 140 км/ч. Для этого надо извлечь из двухлитрового двигателя его максимальные 200 Нм крутящего момента, которые он выдаст только при повышении оборотов до 4400. А такую идею будет тихо саботировать Карлсон-вариатор…

Или, например, при въезде на «трешку» у Рижского вокзала, где начинается подъем на эстакаду – Qashqai, в салоне которого один водитель, а багажник пуст, очень не хочет взбираться вверх. И заставлять его тоже не хочется, потому что это будет явным насилием. Но в то же время, если не слишком «педалировать», ощущения от равномерного движения в Qashqai по трассе – очень приятные. Разве что отмечаешь не очень благородный шум из колесных арок, уже на скорости 100 км/ч. Двигатель у Qashqai, кстати, не страдает отсутствием аппетита. Даже после нажатия кнопки Eco в нижнем ряду клавиш слева под рулем маршрутный компьютер показал средний расход в смешанном цикле 10,7 литров на сотню, в режиме привода Auto.

«Сверчки» в траве

Да, кстати, у нас кроссовер, вы не забыли? Под правой рукой – «ниссановская» шайба – 2WD, Auto, Lock. Три режима: передний привод, автоматическое подключение заднего моста при пробуксовке и «запирание» муфты, жестко распределяющее крутящий момент по осям в пропорции 50/50 – эта блокировка снимается автоматически при достижении 40 км/ч. Можно вывести на приборный щиток Qashqai значок-символ трансмиссии и наблюдать в режиме реального времени за перебрасыванием крутящего момента между осями. Что сказать? Погода, как назло, стояла сухая и жаркая, поросший травой склон не стал препятствием для автомобиля даже в режиме монопривода. Так что придется отложить настоящую проверку 4х4-возможностей Qashqai и его 200-миллиметрового дорожного просвета до зимы. Зато подвеска Qashqai показала все лучшее, на что способна: на проселке, оказалось, можно ходом, на 80 км/ч проходить неровности, перед которыми на некоторых других кроссоверах приходилось притормаживать. «Лежачие полицейские» даже не пытались подняться в полный рост и заявить о себе. И крены кузова в поворотах были легкими, а прохождение поворотов – четким и приятным.

Единственное, что можно предъявить Qashqai при прохождении неровностей, – это «разговорчивый» салон. «Сверчки» – на стойке около крепления ремня безопасности, под приборной панелью, скрип где-то сзади, то ли багажной шторки, то ли запаски под фальшполом. Все вроде по мелочи, но на одометре тестового автомобиля, замечу, было всего 20 тысяч километров пробега. На задней двери я нашел два мощных резиновых уплотнителя, явно дополнительных. Но, видимо, они проблему не решили.

Ваше второе «я»

Но все это не так важно – и знаете, почему? Потому что на примере Qashqai я в который раз почувствовал, что выбор автомобиля – процесс не рациональный, а психоаналитический, что ли. Первое и самое главное, до всех проверок возможностей автомобиля, – изначальное внутреннее решение: ты себя с ним согласен отождествлять? Согласен с тем, что он отныне – часть тебя, твоя презентация внешнему миру?

Выбор автомобиля – это «химия». Все рациональные доводы «за» или «против» – уже потом, они лишь оформляют уже сделанный внутренний выбор. И чаще всего это выбор не имеет отношения к здравому смыслу. Потому что здравый смысл подсказывает: за свои 1,7 млн рублей Nissan Qashqai – хороший универсальный вариант на каждый день в формате эксплуатации «город + дача». Полный привод, высокий клиренс. Практичный, довольно вместительный. Интересная внешность, современные системы безопасности. Да и цифры продаж – вещь объективная, люди не дураки.

Но как же иногда хочется послать к черту этот ваш здравый смысл.

Технические характеристики Nissan Qashqai ГАБАРИТЫ, ММ 4379x1836x1590 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2646 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 430 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1575 ТИП ДВИГАТЕЛЯ L4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1997 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 144 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 200 при 4400 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ Бесступенчатая, X-Tronic CVT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 182 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 10,5 ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л 60 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,3