Инженеры Nissan создали мячик для гольфа, который… сам катится в лунку! С таким аксессуаром не промахнешься, победителем в сложной игре может оказаться даже ребенок. Только вот правила этой консервативной игры запрещают игрокам применять нерегламентированное снаряжение. Создателям кроссоверов одновременно и труднее, и проще. «Правил» и регламентов у них меньше, свободы творчества больше. Но попробуй угоди вкусам миллионов покупателей по всему миру и в каждой отдельной стране!

Не знаю, будет ли включен ниссановский электронноуправляемый мячик в правила гольфа, но то, что кроссовер Qashqai войдет в историю автомобилестроения — очевидно. Второе поколение числится в бестселлерах. Причем, не только в России, где считается хорошим тоном иметь автомобиль пусть хоть немного, но повышенной проходимости, начиная от переднеприводных псевдокроссоверов и кончая профессиональными внедорожниками. В нашей стране этот автомобиль покупают даже тогда, когда другие «Ниссаны» по тем или иным причинам теряют популярность. Но и в Европе Qashqai, случалось, попадал в первую десятку самых продаваемых моделей, при этом оказываясь единственным кроссовером в списке лидеров. Это в регионе, славящимся отличными дорогами!

Простота — простор для тюнинга

Правила игры в классе кроссоверов относительны. Игроки-производители могут диктовать свои установки, продвигать особенные опции и детали. Кто первым удачно «выстрелит», тот и в дамках. Nissan Qashqai в свое время последовал за Toyota RAV4, но быстро обрел свою индивидуальность, нашел свою тропинку к сердцам покупателей. В чем была его «изюминка»? Наверное, в том, что ее… не было. У ниссановцев получилась очень универсальная модель, способная потрафить вкусам самых разных людей. И потрафила, быстро набрав популярность. Такую, что автомобили расхватывались, как пирожки, на них записывались, ожидая очереди на покупку месяцами. Знаю женщину, которая, захотев купить Qashqai, но не желая томиться в очереди, просто приобрела «витринный» экземпляр, в броском тюнинге, на огромных черных литых колесах. Ни дать, ни взять Porsche Cayenne, только подешевле.

Так-то, сам по себе, первый ниссановский компактный кроссовер был весьма неброским. И в то же время каким-то складным, самодостаточным, сбалансированным. В дизайне — ничего лишнего, вычурного, аляповатого. Сплошное чувство меры вкупе с хорошим вкусом. «Лишним» оказался, разве что, третий ряд сидений в модификации Qashqai +2. Большого спроса эта вариация не снискала.

Второе поколение появилось практически одновременно со «старшим братом» Nissan X-Trail. Но если первые «Икс-Трейлы» и «Кашкаи» выглядели различными, то вторые имели сходство на грани тождества. Первоначально было нетрудно спутать их, только постепенно глаз приучился выхватывать оригинальные, особенные детали. Насколько же ярче, живее, современнее стал выглядеть прежде скромный, сдержанный Qashqai. Правда, публике больше приглянулся X-Trail, и на какое-то время «Кочевник» откочевал на нижние строчки рейтинга популярности. Но постепенно взял свое, в том числе, благодаря опциям, которых в подразделении «компактов» не было. Как вам, например, видеокамеры кругового обзора? Или автопарковщик?

«Раскосые» фары с бусинами светодиодов, задние фонари сложной формы, «текучие» линии кузова — Qashqai второго поколения стал значительно интереснее первого по дизайну. В его облике стало больше стремительности, легкости, и действительно, инженерам удалось уменьшить его вес на 90 кг. А увеличение длины и ширины кузова на несколько миллиметров не сделало кузов более громоздким.

Что изменилось сейчас, при рестайлинге? Передний и задний бамперы, капот, фары, задние фонари. Фирменная эмблема спереди стала крупнее. Вроде бы, мелочи, однако благодаря им Qashqai «повзрослел», стал выглядеть солиднее, что, впрочем, не перевело его в разряд автомобилей для пенсионеров. Молодой задор в его облике полностью сохранился. Просто модель вступила в пору зрелости.

Стала ли заметнее разница с X-Trail? Пожалуй, нет. Но по прошествии лет со времени выпуска поколения Qashqai J11 глаз научился безошибочно отлавливать в потоке обе модели и подмечать их различия. Кстати, молодые и прогрессивные автомобилисты именно X-Trail считают моделью из прошлого, мол, ни в технике ничего нового, ни во внешности. Конкуренты ушли далеко вперед… Хотелось бы спросить: какие конкуренты имеются в виду? Если Mitsubishi и Toyota, то я бы не согласился. Одного «возрастного» поля ягоды. Это что касается соперников «Икс-Трейла», а если сравнить Qashqai и ASX, то ниссановский кроссовер заметно современнее.

Куда приводят навигаторы

Среди его плюсов отмечается наличие в определенных комплектациях мультимедиасистемы на платформе Яндекс.Авто. По-моему, не ахти какое преимущество. С подобной «музыкой» мы встречались и на Nissan X-Trail, и на Toyota RAV4. Впечатления остались сомнительными и в том, и в другом случае, разница оказалась в пользу «Ниссана»: на нем удалось «подружить» устройство с флэшкой, полной любимых музыкальных треков. Тойотовский кроссовер мне в подобной услуге отказал. На «Кашкае» проверить работу данного девайса не удалось, на тестовом кроссовере стояло обычное мультимедиаустройство. Между прочим, тоже не без особенностей: оно не захотело присоединять к себе iPhone, но легко сконнектилось с далеко не самым дорогим гаджетом на платформе Android.

144-сильный «Кашкай» с вариатором достигает сотни километров в час с места за 10,5 с. Мотор обладает неплохим моментом — 200 Нм, — но реализуется его пик на высоких оборотах (свыше 4000). Однако, по ощущениям, автомобиль при разгоне начинает «ехать» раньше, уже при достижении стрелкой тахометра отметок 3000-3500 об/мин. Но для интенсивного ускорения двигатель все же надо «раскручивать».

Кто знает, может быть, автомобиль, оснащенный системой Яндекс.Авто, в плане навигации оказался бы лучше «обычного», вернее бы сориентировался в лабиринте дачных поселков на северо-западе Подмосковья. Не берусь утверждать этого, но «обычное» устройство здесь явно плутало. Во время прохождения тестового маршрута пришлось несколько раз разворачиваться. А в одном месте автомобиль конкретно уперся в довольно-таки глубокую канаву. По ступицу колеса ему было точно. Была ли это ошибка системы, выяснить так и не удалось, но повод для проверки «Кашкая» на проходимость выдался отличный. Кроссовер справился с препятствием, достаточно было просто выставить его под углом к канаве и заблокировать «центр», то есть, межосевую муфту. Пара осторожных движений — и мы оказались на другом «берегу». Не удалось даже уловить момент диагонального вывешивания, которое, конечно же, было, пусть и длилось очень недолго.

Окажись у тестового автомобиля в качестве трансмиссии «механика», было бы еще проще. Но нам был предложен вариатор X-Tronic. По мнению некоторых журналистов, он слегка «подвывает» на ходу. Если это и так, то делает он это едва заметно. У иных автомобилей и механические трансмиссии звучат громче. Имитация работы классического гидромеханического автомата разработчикам устройства также не особо удалась. Виртуальные передачи перебираются практически незаметно. По-моему, это плюс, а не минус.

При выборе версии «Кашкая» для покупки не следует сбрасывать со счетов 1,2-литровый турбомотор и однозначно «напирать» на 2,0-литровый атмосферник. Первый вариант проигрывает второму всего-то 10 Нм крутящего момента, но при этом реализует свои «ньютон-метры» уже с 2000 об/мин. А в разгоне с места до сотни 1,2-литровая «механическая» версия уступает 2,0-литровой с вариатором лишь 0,4 с.

Настройки вариатора у «Кашкая» обновлены, теперь гидротрансформатор блокируется раньше, чем прежде. Иначе настроен и двигатель, благодаря новой калибровке отклик на нажатие педали «газа» обострился. Проверено на ходу, это действительно так. Автомобиль с двухлитровым 144-сильным двигателем стал активнее. Но не агрессивнее. Теперь он просто дарит водителю больше уверенности при разгонах. С 80 до 120 км/ч за 8-9 с «выстрелить» можно.

Тут надо заметить, что маршрут, проложенный для нас организаторами теста, проходил не только среди дачных заборов, но и по шоссейкам местного значения. А они в этом районе Подмосковья изобилуют подъемами, спусками и поворотами. Как же приятно их «прописывать», ощущая улучшенные настройки подвески и прибегая иногда, для вящего удовольствия, к ручному выбору передач. Третья-четвертая, иногда пятая — самое то для таких условий.

Обычно лучшей управляемостью отличаются автомобили жёсткие, с плотной подвеской. Qashqai первых генераций ругали за излишнюю жёсткость, за управляемость же особо не хвалили. Теперь подвеску «смягчили», однако управляемость, похоже, улучшилась, появилось более отчетливое «чувство автомобиля». Новые пружины, как кажется, не просто более мягкие, у них вообще иные характеристики, благодаря которым улучшено «восприятие» подвеской неровностей дороги. И мелкие трещинки сглаживаются эффективнее, и на крупных волнах раскачки не наблюдается. На презентации было заявлено, что в салоне обновленного кроссовера стало тише, измененная подвеска стала издавать меньше звуков. Ну, это без специального прибора не проверишь. Впрочем, действительно, салон шумным не назовешь.

Плюсы буферов отбоя

В амортизаторах появились специальные отбойные пружины, а также в подвеску были добавлены особые буферы сжатия, удлиненные на 18 мм. Теперь, прежде чем подвеска жёстко «сомкнется», сработают гофрированные части буферов, и удар смягчится. Хорошая идея для плохих дорог. Только, увы, на «кривых» грунтовках «Кашкаю» не нравится. Нам тоже. Сразу появляются и нежелательные звуки со стороны подвески, и «тупые» удары, судя по всему, их резкость сглаживается теми самыми новыми буферами- отбойниками.

Стоит ли желать лучшего, а тем более требовать этого от автомобиля? Пожалуй, нет. Как говорится, не тот уровень, не «кашкаево» это дело — дубасить по грунтовкам. Асфальтовые неровности, не только плавные, но и резкие — гораздо более подходящая для него стихия. А грунтовки пусть останутся «Арканам» и «Дастерам». Это их плюс, но в плане комфорта и оснащения им до «Кашкая» далеко.

Дорогие комплектации ниссановского кроссовера могут похвастаться и контролем «невидимой» зоны при выезде с парковочного места задним ходом (два радара «обслуживают» полукруг радиусом 20 м), и мониторингом давления в шинах, и системой автоматического торможения перед препятствиями. Однако устройство FEB (Forward Emergency Braking), по заявлению разработчиков, реагирует только на автомобили, а пешеходов, мотоциклистов, животных и неподвижные препятствия игнорирует. Ну, тут ниссановским электронщикам есть, к чему стремиться. Европейские модели в этом плане впереди, во всяком случае, большой кроссовер Audi Q8 мотоциклистов на трассе распознавал.

Стоит похвалить Qashqai и за качество материалов отделки салона. Здесь дизайн особо не изменился во время рестайлинга, заметна лишь кожаная вставка на торпедо напротив переднего пассажира. А вот функционала прибавилось. Теперь переднее правое кресло регулируется в шести направлениях. Добавлен подогрев крайних мест (не только подушки, но и спинки) заднего дивана.

Оснащенное нитями подогрева, ветровое стекло теперь греется дольше. Появилась такая приятная опция, как подогрев руля. В общем, электрики и электроники прибавилось, и для «обслуживания» всего этого богатства пришлось установить новый, более мощный генератор — на 180 А.

Интересно, что не слишком приспособленный для совсем уж плохих дорог кроссовер уже на заводе комплектуется стальной защитой картера. Она не входит в оборудование автомобиля только в комплектациях XE. Также оригинально решена «проблема» запасного колеса. По желанию покупателя, под фальшполом багажника может оказаться либо полноразмерная запаска, либо докатка. Во втором случае панель фальшпола будет расположена на несколько сантиметров ниже, и багажник прибавит в объеме аж 49 литров. Немало. По статистике, вариант докатки выбирает большее количество покупателей «Кашкая». Это, а также преобладание среди предлагаемых версий тех, что имеют только передний привод, косвенно подтверждает, что автомобиль предполагается большей частью эксплуатировать на хороших и очень хороших дорогах.

Короткий однодневный тест, конечно, не позволил опробовать все системы и возможности автомобиля. Остался открытым и вопрос расхода топлива. В среднем, в ходе примерно 80-километрового рейса кроссовер «потреблял» около 10 л на 100 км. Но, во-первых, мы не раз и не два разгонялись и резко тормозили, во-вторых, мотору пришлось немало «помолотить» на холостом ходу, а в-третьих, я ни разу не воспользовался режимом ЕСО. Таким образом, условный средний расход должен быть ниже десятка литров на сотню. Бензин, кстати, на этой модели используется только 95-й.

Итак, компании Nissan удалось создать «самозакатывающийся» мячик для гольфа, а также относительно недорогой кроссовер, на котором не зазорно посещать загородные гольф-клубы. Нужно учесть только, что стоимость годового семейного абонемента на посещение гольф-клуба составляет примерно треть от стоимости среднеоснащенного «Кашкая». А научиться по-настоящему играть в гольф, то есть, проходить одну лунку за 4-5, а не за 40-50 ударов очень сложно, не то что дня — месяца может не хватить на тренировки. Более того, возможно, после дня на гладко выбритых зеленых полях эта игра аристократов может показаться вам скучной. И захочется других видов активности — кольцевых автогонок или преодоления бездорожья...

«Повзрослевший» Nissan Qashqai не слишком прибавил в цене. «Младшие» версии ХЕ предлагаются за 1 250 000 — 1 535 000 рублей. За комплектации LE Top придется выложить 1 780 000 — 1 870 000 рублей (более дорогая версия отличается полным приводом). Двигателей в гамме два, оба бензиновые: 1,2-литровый 115-сильный с турбонаддувом и 2,0-литровый 144-сильный атмосферный. Оба мотора могут сочетаться как с «механикой», так и с бесступенчатым вариатором. Полный привод возможен только на автомобилях с вариатором.

Технические характеристики Nissan Qashqai 2.0 CVT 4x4 ГАБАРИТЫ, ММ 4379 х 1836 х 1590 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2646 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 430 / 1585 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1505 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 11,7 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1997 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 144 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 200 / 4400 ТРАНСМИССИЯ бесступенчатый вариатор ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 182 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,3 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 60