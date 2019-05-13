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Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?
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О Nissan Qashqai

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Ниссан Кашкай

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Последнее поколение
II рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
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Цены
от 1 290 000
до 1 970 000
Nissan Qashqai 2018 вид спередиNissan Qashqai 2018 вид сбокуNissan Qashqai 2018 вид сзадиNissan Qashqai 2018 салонNissan Qashqai 2018 приборная панельNissan Qashqai 2018 центральная консольNissan Qashqai 2018 АКППNissan Qashqai 2018 потолокNissan Qashqai 2018 передние креслаNissan Qashqai 2018 задний диванNissan Qashqai 2018 багажное отделение

Нынешний тест модели заставил усомниться в том, что я испытываю тот самый кроссовер, ради которого прилетел в Грецию. И все это – лишь после рестайлинга

Отлично помню тест Nissan Qashqai первого поколения, того, что появилось в 2007 году. Он мне тогда понравился всем, кроме подвески, которая жестко отрабатывала неровности и гремела словно неисправная. Я даже подумал, что до меня кто-то успел «убить» шасси, но выяснилось, что с ним… все нормально, просто оно таким и было. Модель второго поколения стала лучше, но все равно настройки оказались далеки от идеала: неровности автомобиль по-прежнему проходил жестко, да и не тихо, хотя уже не громыхал так, как в первой генерации. И вот сейчас, в 2019-м, я еду на рестайлинговом «японце» и не узнаю его. Да Qashqai ли это?

Специально для России

Начну с того, что изменился внешний вид автомобиля. Понятно, что это Qashqai, но вся передняя часть новая: иные фары, бампер, решетка радиатора, «противотуманки» и капот. «Корма» тоже обзавелась перепроек­тированным бампером, а также фонарями, ставшими более рельефными. Появились колесные диски нового дизайна размерностью 17, 18 и 19 дюймов. Все это сделало кроссовер современнее, добавило ему толику агрессии.

По части безопасности он тоже идет в ногу со временем. В частности, получил систему, автоматически активирующую тормоза перед препятствием при бездействии водителя. Правда, функция эта не всесильна – работает лишь в диапазоне от 40 до 80 км/ч и тормозит перед машинами, но не видит мотоциклистов, пешеходов, животных и искусственные препятствия. Также автомобиль оснащается функцией обнаружения препятствий при езде задним ходом, мониторингом давления в шинах и интеллектуальными адаптивными фарами головного света, поворачивающими световой пучок в сторону виража на угол до 15°.

Двигатели прежние: под капотом 1,2-литровый 115-сильный турбомотор или 2-литровый «атмосферник» мощностью 144 л.с. Турбированная модификация может быть только моноприводной, атмосферному мотору полагается передний либо полный привод. Коробок передач тоже две – 6-ступенчатая «механика» или бесступенчатый вариатор. У «старшей» модификации изменили программу управления двигателем, а вариатору подарили новый гидротрансформатор с более ранней блокировкой, тем самым обострив отклик на нажатие педали «газа», улучшив линейность разгона и сделав имитацию переключения передач более «натуральной».

Но основные доработки пришлись на подвеску, чтобы сделать ход автомобиля комфортнее. Кроссовер обзавелся новыми амортизаторами со специальными отбойными пружинами для гашения ударов, удлинились буферы-отбойники в передних стойках, а пружины стали мягче. Инженеры Nissan обещают снижение вибраций от микропрофиля покрытия, уменьшение раскачки кузова на волнистой дороге и более тихую работу шасси на неровностях.

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Для лучшей управляемости Qashqai получил перенастроенное рулевое управление, ставшее легче и точнее, а также «ужесточенные» на 18% стабилизаторы поперечной устойчивости. Вдобавок значительно улучшена шумоизоляция. А главное, все эти изменения в шасси внесены специально для российского рынка, причем в доводке участвовали наши испытатели и инженеры.

Как небо и земля

Устраиваюсь за рулем 2-литровой полноприводной модификации. В салоне изменений меньше, чем во внешности, но все они функциональны. Речь идет о рулевом колесе нового дизайна с обогревом по всей площади, подогреве заднего дивана (включая поясничную зону), регулировке поясничного подпора правого переднего сиденья вместе с его настройкой по высоте (чего у Qashqai отродясь не встречалось) и премиальной кожаной обивке передней панели. Что ж, здесь было хорошо и раньше, а стало еще лучше.

Кроссовер очень резво трогается с места. Как и обещали, отклик на подачу топлива теперь более быстрый. И чуть более легким стал руль (хотя я сделал бы его еще легче). Зато к информативности и точности реакций на управляющие действия никаких претензий. «Японец» четко следует за поворотами баранки и великолепно держится на траектории, и разнокалиберные неровности, которыми изобилуют окрестности Салоник, ничуть не сбивают его с курса.

Но основное внимание – работе подвески. Впрочем, специально обращать его (внимание) и не требуется, изменения сами заявляют о себе, причем во весь голос. Такое чувство, что я еду не на Qashqai, а на флагманском Murano, настолько улучшились плавность хода и шумоизоляция! Куда делись жесткие тычки от неровностей? Где звучная работа элементов подвески? Когда же случится замыкание амортизаторов на буферы отбоя при проезде крупных ям? Ничего этого нет и в помине! Ход автомобиля комфортен и упруг – настолько, что я не торможу даже на откровенно разбитом асфальте и не испытываю никакого дискомфорта. Звукоизоляция отличная. По крайней мере, на 18-дюймовых Michelin Primacy 3 дорожных шумов я практически не ощущаю.

Словом, вроде бы старый добрый Qashqai, но по ходовым качествам – совсем другой автомобиль. Его поведение на дороге изменилось столь значительно, что без зазрения совести можно говорить о премиальных ощущениях от езды. Готов утверждать: работа подвески обновленного Qashqai – одна из лучших в классе (если вообще не лучшая). А немного выросшие цены не должны пугать – в каждую из комплектаций добавлены опции, которых прежде не было, за счет чего этот SUV стал еще более привлекательным. Самый доступный кроссовер предлагается за 1 290 000 руб­лей, топовая версия оценена в 1 970 000 рублей. 

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