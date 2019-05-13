Нынешний тест модели заставил усомниться в том, что я испытываю тот самый кроссовер, ради которого прилетел в Грецию. И все это – лишь после рестайлинга

Отлично помню тест Nissan Qashqai первого поколения, того, что появилось в 2007 году. Он мне тогда понравился всем, кроме подвески, которая жестко отрабатывала неровности и гремела словно неисправная. Я даже подумал, что до меня кто-то успел «убить» шасси, но выяснилось, что с ним… все нормально, просто оно таким и было. Модель второго поколения стала лучше, но все равно настройки оказались далеки от идеала: неровности автомобиль по-прежнему проходил жестко, да и не тихо, хотя уже не громыхал так, как в первой генерации. И вот сейчас, в 2019-м, я еду на рестайлинговом «японце» и не узнаю его. Да Qashqai ли это?

Специально для России

Начну с того, что изменился внешний вид автомобиля. Понятно, что это Qashqai, но вся передняя часть новая: иные фары, бампер, решетка радиатора, «противотуманки» и капот. «Корма» тоже обзавелась перепроек­тированным бампером, а также фонарями, ставшими более рельефными. Появились колесные диски нового дизайна размерностью 17, 18 и 19 дюймов. Все это сделало кроссовер современнее, добавило ему толику агрессии.

По части безопасности он тоже идет в ногу со временем. В частности, получил систему, автоматически активирующую тормоза перед препятствием при бездействии водителя. Правда, функция эта не всесильна – работает лишь в диапазоне от 40 до 80 км/ч и тормозит перед машинами, но не видит мотоциклистов, пешеходов, животных и искусственные препятствия. Также автомобиль оснащается функцией обнаружения препятствий при езде задним ходом, мониторингом давления в шинах и интеллектуальными адаптивными фарами головного света, поворачивающими световой пучок в сторону виража на угол до 15°.

Двигатели прежние: под капотом 1,2-литровый 115-сильный турбомотор или 2-литровый «атмосферник» мощностью 144 л.с. Турбированная модификация может быть только моноприводной, атмосферному мотору полагается передний либо полный привод. Коробок передач тоже две – 6-ступенчатая «механика» или бесступенчатый вариатор. У «старшей» модификации изменили программу управления двигателем, а вариатору подарили новый гидротрансформатор с более ранней блокировкой, тем самым обострив отклик на нажатие педали «газа», улучшив линейность разгона и сделав имитацию переключения передач более «натуральной».

Но основные доработки пришлись на подвеску, чтобы сделать ход автомобиля комфортнее. Кроссовер обзавелся новыми амортизаторами со специальными отбойными пружинами для гашения ударов, удлинились буферы-отбойники в передних стойках, а пружины стали мягче. Инженеры Nissan обещают снижение вибраций от микропрофиля покрытия, уменьшение раскачки кузова на волнистой дороге и более тихую работу шасси на неровностях.

Для лучшей управляемости Qashqai получил перенастроенное рулевое управление, ставшее легче и точнее, а также «ужесточенные» на 18% стабилизаторы поперечной устойчивости. Вдобавок значительно улучшена шумоизоляция. А главное, все эти изменения в шасси внесены специально для российского рынка, причем в доводке участвовали наши испытатели и инженеры.

Как небо и земля

Устраиваюсь за рулем 2-литровой полноприводной модификации. В салоне изменений меньше, чем во внешности, но все они функциональны. Речь идет о рулевом колесе нового дизайна с обогревом по всей площади, подогреве заднего дивана (включая поясничную зону), регулировке поясничного подпора правого переднего сиденья вместе с его настройкой по высоте (чего у Qashqai отродясь не встречалось) и премиальной кожаной обивке передней панели. Что ж, здесь было хорошо и раньше, а стало еще лучше.

Кроссовер очень резво трогается с места. Как и обещали, отклик на подачу топлива теперь более быстрый. И чуть более легким стал руль (хотя я сделал бы его еще легче). Зато к информативности и точности реакций на управляющие действия никаких претензий. «Японец» четко следует за поворотами баранки и великолепно держится на траектории, и разнокалиберные неровности, которыми изобилуют окрестности Салоник, ничуть не сбивают его с курса.

Но основное внимание – работе подвески. Впрочем, специально обращать его (внимание) и не требуется, изменения сами заявляют о себе, причем во весь голос. Такое чувство, что я еду не на Qashqai, а на флагманском Murano, настолько улучшились плавность хода и шумоизоляция! Куда делись жесткие тычки от неровностей? Где звучная работа элементов подвески? Когда же случится замыкание амортизаторов на буферы отбоя при проезде крупных ям? Ничего этого нет и в помине! Ход автомобиля комфортен и упруг – настолько, что я не торможу даже на откровенно разбитом асфальте и не испытываю никакого дискомфорта. Звукоизоляция отличная. По крайней мере, на 18-дюймовых Michelin Primacy 3 дорожных шумов я практически не ощущаю.

Словом, вроде бы старый добрый Qashqai, но по ходовым качествам – совсем другой автомобиль. Его поведение на дороге изменилось столь значительно, что без зазрения совести можно говорить о премиальных ощущениях от езды. Готов утверждать: работа подвески обновленного Qashqai – одна из лучших в классе (если вообще не лучшая). А немного выросшие цены не должны пугать – в каждую из комплектаций добавлены опции, которых прежде не было, за счет чего этот SUV стал еще более привлекательным. Самый доступный кроссовер предлагается за 1 290 000 руб­лей, топовая версия оценена в 1 970 000 рублей.