В процессе плановой модернизации автомобиль получил шасси, серьезно доработанное с учетом российских дорожных условий

Недавний рестайлинг принес Nissan X-Trail новые амортизаторы с измененными характеристиками и более мягкие пружины. Кроме того, передние амортизаторы обзавелись дополнительными демпферами, ликвидирующими стук при отбое. По предложению российских инженеров, участвовавших в доводке подвески, это уменьшило раскачку на волнах асфальта, улучшило способность держать удары, снизило вибрации от микропрофиля дороги, а также сделало работу шасси тише при проезде неровностей. Мы уже ездили немного на таком автомобиле в ходе премьерного тест-драйва в Крыму, теперь же пришло время для более продолжительной встречи, так что проверим работу его шасси основательно.

Есть варианты

Помимо апгрейда подвески обновленный X-Trail получил перекалиброванный электроусилитель, рулевой вал увеличенной жесткости и более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости – чтобы не пострадала управляе­мость из-за смягченной подвески. Вдобавок серьезная работа была проведена по шумоизоляции автомобиля. А еще обновленная модель научилась автоматически тормозить перед препятствием при бездействии водителя, следить за давлением в шинах и контролировать пространство за собой при езде задним ходом.

Двигатели прежние. Речь идет о бензиновых агрегатах объемом 2 и 2,5 л, развивающих соответственно 144 и 171 л.с., а также о 1,6-литровом 130-сильном турбодизеле. У 2-литровой версии модернизирован вариатор, получивший более раннюю блокировку для ускорения реакций на нажатие педали акселератора. Дополнительно увеличена мощность генератора, а также повышена эффективность подогрева лобового стекла. Кроме того, у всех комплектаций, кроме двух начальных, появилась стальная защита картера.

В салоне тоже есть на что посмотреть. Впрочем, не только посмотреть, но и почувствовать. Например, регулируемый поясничный упор водительского кресла – теперь дальняя дорога будет переноситься легче. Появилась регулировка сиденья по высоте у переднего пассажира. Ступица руля уменьшилась в размерах, а его спицы стали тоньше, благодаря чему улучшился обзор приборной панели. И конечно, у некоторых версий появился «Яндекс. Авто», включающий сервисы навигации, погоды, музыки и Интернета. Причем первый год доступ в Сеть бесплатный. Как же все-таки приятно следить за маршрутом на большом экране центральной консоли, а не в смартфоне, который еще надо куда-то приткнуть, да к тому же с вечно мешающимся проводом.

Проверка на прочность

Я нахожусь за рулем 2,5-литровой 171-сильной модификации. И мотор мне нравится! Тянет мощно и ровно, в то время как бесступенчатый вариатор обеспечивает адекватные реакции на подачу топлива без присущей этому типу трансмиссии «резиновости» откликов. Двигатель довольно тих, да и вообще шумоизоляция отличная: слышен только легкий шорох шин, а ветер практически не беспокоит даже на высоких скоростях, за что нужно благодарить, в частности, акустическое ветровое стекло.

В Москве дороги местами очень неплохие для испытания подвески. Имею в виду заплатки, выбоины, люки, трещины, стыки на мостах и мерзких коротких «лежачих полицейских». Шасси на большинстве неровностей ведет себя жестковато, но оставляет ощущение недюжинного запаса прочности: бугры и ямы чувствуются, но дискомфорта они не доставляют. Кстати, на втором ряду лишь немногим жестче, чем спереди, что редкость для автомобилей с высоким центром тяжести.

На магистрали устойчивость отличная. Причем рулевое управление с четким нулевым положением усиливает ощущение езды по невидимым направляющим. На средних по размеру 18-дюймовых шинах (предлагается еще 17-й и 19-й размеры) автомобиль совершенно не чувствует колейность. Мощности силового агрегата на разрешенных правилами скоростях хватает с лихвой.

Но самое большое удовольствие – ехать на X-Trail по разбитым загородным шоссе с «убитым» профилем, изобилующим горбами и провалами. Причем левая и правая подвески на таких дорогах зачастую вынуждены работать в противофазе, что у некоторых машин чревато потерей курсовой устойчивости. Так вот, этот Nissan держит курс практически так же уверенно, как и на идеальной автомагистрали, никаких уводов в сторону нет и в помине. Отдельная благодарность инженерам за перенастроенное рулевое управление, информативность которого улучшилась кардинально. А плавность хода, которая была хорошей в городе, здесь превращается в отличную. Как говорится, больше скорость – меньше ям!

По итогам теста могу утверждать, что испытание разными дорогами обновленный Nissan X-Trail прошел на отлично. Если по внешнему виду он от дорестайлинговой версии почти не отличается, то по ходовым качествам представляет собой совершенно новый автомобиль, который превосходит предшественника по всем статьям. И цены по нынешним временам вполне демократичные – в принципе они стартуют с отметки 1 590 000 рублей, однако с учетом специальных предложений стоимость может быть снижена и до 1 380 000 рублей!