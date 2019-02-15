Обновленный в 2017-м году Nissan X-Trail изменился не сильно. Но, несмотря на обновления, любители кроссоверов считают модель чуть ли не ретроградной. В сравнении с первым, «угловатым» «Икс-Трейлом» (Т31) второй (Т32) выглядел чуть не космическим аппаратом. Но, видимо, за три года выпуска народ к нему привык

Издалека модели 2013-го и 2017-го года с трудом отличишь друг от друга. У обновленного «Икс-Трейла» увеличилась в размерах V-образная накладка на решетке радиатора, а фирменная эмблема на ней приобрела своеобразный вид: она словно спряталась за пластину из оргстекла. Прежде в передней эмблеме располагалась одна из камер кругового обзора. В автомобиле, доставшемся нам на тест, камер не оказалось, поскольку с ними не «дружит» мультимедиасистема на платформе Яндекс Авто.

Меньше места сзади – минус, подогрев дивана – плюс

Новые бамперы, противотуманки, фары, задние фонари. Но всё это – лишь легкая «косметика». В салоне – то же самое. Наиболее заметен новый спортивный руль со «срезанным» в нижней части ободом. Приборы фактически те же, только борткомпьютер изменился, в том числе и по наполнению. Иной теперь и центральный дисплей в обрамлении новых кнопок. К нему мы еще не раз обратимся. Позади селектора вариатора, рядом с шайбой выбора режимов движения и клавишами включения подогрева передних сидений было свободное место. Теперь его заняла клавиша включения подогрева заднего дивана.

Водительское кресло прежде не баловало заметной боковой поддержкой, и эта ситуация сохранилась. Длительная поездка продемонстрировала также нехватку поясничного подпора. Клавиша электрорегулировки валика есть, но выдвигается он все же недостаточно, спина проваливается. Это не вызывает напряжения или затекания мышц, однако все же хочется что-нибудь подложить в область поясницы.

В предыдущей версии X-Trail при «моей» посадке за рулем расстояние от спинки водительского сиденья до подушки заднего дивана составляло 34 см. Теперь оно немного уменьшилось: рулетка показала всего 29 см. Функции регулировки задних сидений сохранились: диван – разрезной в пропорции 2:3, части его можно сдвинуть вперед фактически до упора в передние сиденья, а спинки – отрегулировать по наклону. Из средней части спинки откидывается подлокотник, открывающий небольшой проем в багажник. Собственно, это было и раньше.

Конфигурация багажника также осталась прежней, но «нижний» фальшпол больше не выполняется из поликарбоната, а представляет собой тонкую формованную панель из уплотненного «фетра». Только ее уменьшенная толщина не поспособствовала увеличению пространства под съемными панелями «верхнего» фальшпола. Когда они находятся в нижнем положении, под них можно положить разве что журнал или блокнот, настолько малым оказывается доступное пространство (около 6 см). Есть возможность чуть приподнять «верхний» фальшпол и получить уже 13-сантиметровый просвет под ним. Сюда влезет и небольшая лопата, и даже бухта буксировочного троса. Третий вариант расположения одной из панелей «верхнего» фальшпола – на высоте 40 см. В целом, багажник радует большим количеством вариантов трансформации. А также высотой под шторкой: если расположить «верхний» фальшпол в самом низу, до шторки окажется чуть более 50 см. Длина багажника по полу – 92 см.

Рулевое колесо можно отрегулировать по вылету и высоте. Кнопки слева от него… нет, не прячутся от глаз водителя. Сквозь руль их вполне можно разглядеть, даже в темноте, благо, все они подсвечиваются. Удачное решение! Тем более, что кнопкой ЕСО нет-нет, да и воспользуешься, и не только в порядке теста. Бортовой компьютер управляется кнопками на левой спице рулевого колеса, они, кстати, видоизменились. Из меню исчез пункт отображения истории расхода топлива, также не обнаружилась и система, контролирующая усталость водителя. Во время предыдущего теста, проведенного три года назад, она неоднократно напоминала о себе. В остальном набор функций борткомпьютера остался прежним.

Nissan X?Trail с 2,5?литровым мотором в России поступает в продажу только с полноприводной трансмиссией All Mode 4×4?i с межосевой многодисковой муфтой, блокируемой электроникой. Двухлитровые бензиновые и 1,6-литровые дизельные версии могут иметь и один лишь передний привод. Типы трансмиссий – только вариатор в паре с 2,5-литровым мотором, вариатор и «механика» с 2,0-литровым мотором, только «механика» с дизелем.

Одно из существенных новшеств – мультимедиасистема на платформе Яндекс Авто. Организация меню очень напомнила аналогичную систему в модели Toyota RAV4, однако в Nissan X-Trail мне удалось сотворить чудо: «подружить» это устройство с флэшкой – носителем музыкальных файлов. Не без труда, впрочем. Первоначально на выбор функции «USB» система отреагировала своеобразно – начала читать мне «лекцию» на географическую тему, хотя ничего подобного на мой флэшке записано не было. Методом тыка, проб и ошибок я вычислил, что файлы с флэшки требуется перетащить в плейлист, тогда начнется их воспроизведение. При этом символ папки, из которой необходимо было извлекать файлы, выглядит на экране неактивным. Поди догадайся, что он «работает». От прослушивания Яндекс Радио пришлось отказаться, так как разницы между предложенными типами музыки («Панк» и «На вашей волне») я не уловил. Интересно, на основе чего Яндекс Радио определило мою волну? На моей флэшке не было записано ничего похожего на панк-рок.

Если в «Тойоте» речевой информатор приятным женским голосом сообщал только о дорожных камерах, то в «Ниссане» он забавно разнообразил свои комментарии различными прибаутками. «Не хотите ли снизить скорость? Впереди камера «на 60». Или: «Берегите меня и подвеску. Впереди – дорожные работы в правом ряду». Примерно половина сообщений о дорожных работах не подтверждалась, а сообщения о камерах звучали только тогда, когда я превышал разрешенную скорость. Кстати, однажды автомобиль «заметил» передвижную камеру. Как ему это удалось, не знаю.

Поворожили на динамику

Итак, изменения во внешности и интерьере кроссовера оказались «косметическими». Перемены в технике более значительны. Важно отметить, что выпускаемый на заводе под Санкт-Петербургом Nissan X-Trail «доводили» российские инженеры с учетом предпочтений российских потребителей.

Так, количество бортовой электроники возросло настолько, что пришлось повысить мощность штатного генератора со 150 А до 180 А. Еще одним из агрегатов, подвергшихся модернизации, стал рулевой механизм с электроусилителем. Его «ужесточили», сделали руль более «острым». И не формально. Число оборотов руля от упора до упора сократилось с трех оборотов до двух с тремя четвертями, казавшийся чересчур легким руль предыдущей версии заметно «потяжелел», а автомобиль обрел способность гораздо более точно держать скоростную прямую. Это не цитата из фирменного пресс-релиза, а мои собственные ощущения.

Изменилась и подвеска, ее вроде как сделали более мягкой. А мне показалось, что она стала жёстче, и существенно! Не припоминаю, чтобы на тесте в 2015-м X-Trail так же сильно встряхивало на «лежачих полицейских», как в 2019-м. И уж точно с модернизацией пропала «говорливость» подвески, отмеченная мной три года назад. При том, что пробеги обоих тестовых автомобилей были практически одинаковыми: около 10 тысяч километров.

Набор силовых агрегатов при рестайлинге не изменился. Остались прежними 1,6-литровый турбодизель и два атмосферных бензиновых мотора: 2,0- и 2,5-литровый. Машина с последним побывала у нас на тесте. Формально все двигатели сохранили параметры мощности (соответственно, 130, 144 и 171 л. с.), однако «колдовство» инженеров сделало свое дело: автомобиль заметно улучшил динамику и прежние восемь секунд, требовавшиеся для разгона с 80 до 120 км/ч сменил на семь. И кто-то после этого упрекает его в недостатке «огня»? Грех берете на душу, граждане. Или не там ищете себе «железного коня». Обратите внимание на турбо-модели, особенно премиум-класса, может быть, они вам покажутся более приемлемыми, я же считаю, что 2,5-литровый 171-сильный X-Trail вполне себе активен. Особенно отчетливо это чувствуется, когда полчасика покатаешься по городу в ЕСО-режиме, а затем отключишь его. Но вот парадокс: в этом режиме разгон с 80 до 120 км/ч (с педалью «газа», утопленной в пол) не ухудшается, остается практически равным семи секундам.

По паспортным данным, 2,5-литровая версия обновленного «Икс-Трейла» выигрывает у 2,0-литровой в разгоне до 100 км/ч более чем полторы секунды (10,5 с против 12,1 с). Однако и сейчас 2,0-литровые кроссоверы от Nissan опережают по продажам 2,5-литровые, и есть мнение, что в будущем эта ситуация сохранится. Приверженцы модели – люди в возрасте от 35 лет, им уже не так важны скорость и динамичный разгон, как молодежи.

Нельзя не оговорить один важный аспект. Показатели 80 и 120 км/ч на спидометре – не всамделишные. Включив Яндекс Навигатор, убеждаюсь: спидометр кроссовера завышает показания на 7-8 км/ч. При достижении стрелкой отметки «90» на экране навигатора отображается всего 82-83 км/ч. С одной стороны, это подстраховывает от случайного превышения скорости там, где работают камеры видеофиксации. Но, с другой стороны, не слишком ли велика разница? Сравним Nissan X-Trail и УАЗ «Патриот»: у второго показания спидометра и навигатора совпадают, что называется, копейка в копейку.

«Цифровой» и стрелочный спидометры на «Ниссане» работают синхронно, без расхождений. Настраиваю круиз-контроль – 110 км/ч и там, и тут (а на карте навигатора – лишь 102 км/ч). В течение десятка километров двигаюсь на «круизе» и контролирую расход топлива. Он колеблется в диапазоне от 6,8 до 7,2 л на 100 км. Отличные показатели. Но ведь они наверняка могут быть и лучше, если включить режим ЕСО. Ничего подобного! Через десяток-другой километров расход фиксируется на отметке 7,4 л. Уверенный, что такого просто не может быть, провожу второй замер, отключив режим ЕСО. Действительно не может: снова прихожу к значению 7,4 л. Более того, тот же показатель отмечаю, отключив «круиз».

Как бы то ни было, этот расход для 2,5-литрового атмосферного бензинового мотора – благо немыслимое. Но таков он только на свободной загородной трассе. В городе, увы, приходится мириться с вдвое большим показателем. Проехав всего два десятка километров по Москве, я отметил 14-литровый «аппетит» «Икс-Трейла». А ведь ни «в пол» не разгонялся, ни в пробках не зависал.

По сравнению с предыдущим тестом трехгодичной давности трассовый расход топлива фактически не изменился. А вот городской слегка улучшился, в прошлый раз мне доводилось достигать 16-литровой отметки.

Какой мультипликации верить?

«Икс-трейловский» вариатор предлагает ручной выбор из семи передач. Проверяю, можно ли улучшить время разгона, включив, к примеру, четвертую ступень. Нет, нельзя: выходит около 9 с. Стало известно, что инженеры немного перенастроили вариатор с целью сблизить ощущения от его работы с ощущениями от обычного автомата. Сблизили, теперь смена передач сопровождается более заметными «ступеньками». Стоило ли это делать?

Схема трансмиссии у модели осталась без изменений. Шайбой на центральном туннеле можно выбрать переднеприводный режим («2WD»), включить систему интеллектуального полного привода, предусматривающую распределение крутящего момента между осями в пропорции до 50:50, а также заблокировать межосевую муфту (режим «4x4 Lock»). Теперь эта схема почему-то тоже относится к стилю ретро. А чего же вы хотите? Вместо всей этой «механики» увидеть в очередном «Икс-Трейле» рычаги управления закрылками, автопилот и авиагоризонт? Желающие могут нафантазировать еще много чего…

А я пока предпочитаю изучать земное. Итак, на чистом сухом асфальте оптимален режим «2WD». Автомобиль плавно несется по трассе, не досаждая седокам излишним шумом до скоростей 120-130 км/ч. Во время предыдущего теста шум начинал проникать в салон при более высоком темпе движения, но надо учесть, что тогда было лето и шины не имели шипов. На местном шоссе, частично, а кое-где и полностью покрытом укатанным снегом, задействую режим интеллектуального полного привода, перебрасывающего часть момента на заднюю ось, как говорится, по мере необходимости. Только остается непонятным, когда возникает эта необходимость. По «мнению» автомобиля – практически никогда. То есть, мне удается лишь титаническими усилиями «выжать» от силы 10-процентный переброс момента назад, и то при резком разгоне на выбранной вручную второй, максимум третьей передаче.

Что критикуют в Nissan X-Trail потенциальные покупатели? Первое – отсутствие памяти настроек водительского сиденья. Второе – исчезновение из гаммы моторов двухлитрового дизеля M9R. Третье – отсутствие адаптивного круиз-контроля. Четвертое – «сырость» мультимедиасистемы с Яндекс Авто. Недостаток динамики и чрезмерный топливный «аппетит» – это придирки, всего лишь придирки! Читайте тест и смотрите выкладки. Среди плюсов отмечаются улучшение шумоизоляции салона, увеличение «собранности» подвески, исчезновение привычного скрипа штоков амортизаторов, установка подогрева руля и подушки заднего дивана. К преимуществам модели относятся незначительно более низкая стоимость ремонта вариатора в сравнении с конкурентами, особенно из числа «японцев», более высокая проходимость, более выгодная цена: комплектации с 2,5-литровым мотором соответствуют по стоимости 2,0-литровым версиям кроссоверов от других производителей.

В этом не было бы ничего удивительного, если бы кроссоверы-одноклассники из числа «японцев» не демонстрировали бы иное. В тех же условиях и при сопоставимых скоростях движения они гораздо равномернее перераспределяли момент между осями. Это можно было бы зачислить им в конкурентные преимущества, однако Nissan X-Trail, по ощущениям, ведет себя на дороге совершенно аналогично. То есть, четко держится курса и вписывается в повороты, не вызывая у водителя острых ощущений.

Напрашивается вывод: у кого-то из конкурентов мультипликация на панели приборов «привирает». А может быть, у всех сразу? И так ли это важно? Ну, пусть на «задок» приходится не десять, а двадцать, тридцать или все пятьдесят процентов момента. Если автомобиль хорошо держит курс и не стремится «сорваться», абсолютные цифры перераспределения момента, равно как и «мультипликация» на панели приборов не так уж важны. С помощью принудительной блокировки муфты и равномерного распределения момента по осям этого не проверишь: при 40 км/ч муфта автоматически разблокируется.

По расчищенной грейдером дороге между деревнями двигаюсь также на интеллектуальном полном приводе. Увы, автомобиль отчаянно рыскает. Оказывается, слой снега под колесами плотный только на вид, на самом деле он рыхлый, плюс к тому его подтопила оттепель. В какой-то момент замечаю, что тяга упала. Неужели снег настолько «толст», что колеса буксуют? Только случайный взгляд на панель приборов успокаивает: да нет же, это всего лишь заработала система стабилизации, на скорости «молчавшая», как рыба. Нет, дорогая, здесь мне нужна тяга на колесах, пусть и ценой небольшой пробуксовки. С ней я справлюсь «вручную», а тебя, извини, отключу.

Вот, совсем другое дело. Бросаясь горстями снега, кроссовер уверенно продвигается вперед. Даже рыскать меньше стал. А что если заблокировать муфту? В моем случае это практически ничего не улучшает (отмечу, что при ее блокировке система стабилизации здесь автоматически не отключается), кроме того, я вскоре превышаю отметку 40 км/ч, и блокировка снимается. Но нельзя не похвалить этот режим, ведь он пригодился мне в первый же час моего теста. С его помощью мне удалось запарковаться в нечищеном московском дворе, преодолев мощный слой грязного снега и ледяные «надолбы» под ним. В соседстве со мной тогда оказались куда более серьезные «вездеходы»: Nissan Patrol и Volkswagen Touareg.

«Подружите» камеры с мультимедиа

Вы разочарованы тем, что обновленный Nissan X-Trail не превратился в аналог космолета из рекламы известного сотового оператора? Ну да, автомобили меняются не так быстро, как смартфоны. Их скорости не растут пропорционально увеличению быстродействия и оперативной памяти устройств сотовой связи. Более того, если механическая часть, в целом, оставаясь прежней по конструкции, становится надежнее и долговечнее, новейшая электронная «начинка» транспортных средств отстает и всячески «капризничает». Во время теста мультимедиасистема «Икс-Трейла» не раз теряла связь с моим смартфоном и прекращала проигрывать музыкальные файлы с него. В отличие от нее, к работе «ретроградной» трансмиссии и системы полного привода у меня ни одного вопроса не возникло.

Аудитория в Интернете, проявившая внимание к обновлению Nissan X-Trail, фактически разделилась на два лагеря. Одни считают, что автомобиль в ходе рестайлинга по дизайну и «начинки» не превратился в космический корабль и даже в реактивный истребитель. Мол, и двигатели-то у него родом из прошлого столетия, и динамика далеко не сверхзвуковая, и дизайн устарел (??), и оснащение бедновато. Только с последним пунктом я готов согласиться, и то скрепя сердце. Ну да, хотелось бы видеть в списке оборудования и камеры кругового обзора, и активный «круиз», и авторежим всех электростеклоподъемников, и память настроек водительского сиденья, и подсветку поворотов. Но насколько хороша у него сейчас работа приборов наружного освещения. И дальний свет отличный, и ближний, и дневные ходовые огни очень яркие. Они, в частности, служат «вежливым светом» при остановке двигателя. Правда, недолго – быстро отключаются. И очень понравился «автоматический» свет, работающий практически безошибочно. Попробуйте включить дальний, когда в темное время вам навстречу движется автомобиль. Ничего не выйдет: на «приборке» загорится зеленый символ фары с литерой «А» внутри нее. А когда вы разминетесь со встречным, дальний свет загорится автоматически.

Несмотря на эти оговорки, я отношу себя ко второй группе комментаторов обновления Nissan X-Trail – к тем, кто все еще полагает, что автомобиль должен оставаться автомобилем и лишь во вторую-третью-десятую очередь походить на космический аппарат. К тем, кто начинает ценить различные конструктивные новшества тогда, когда они начинают долго и надежно работать, а не требуют постоянной «мышиной возни» и сомнений: что я делаю не так, чего не понимаю? По мне, рестайлинговый X-Trail Т32 сохранил всё лучшее, что приобрел пять лет назад при смене поколений и остался ХОРОШИМ АВТОМОБИЛЕМ. Без заметных преимуществ перед одноклассниками, прежде всего, японского производства, но и без недостатков, в общем, поддержал паритет.

Обновленный в 2017-м году Nissan X-Trail появился в продаже в России только в 2018-м году. Стоимость 2,0-литровых бензиновых модификаций составляет 1 601 000 – 2 191 000 рублей, 2,5-литровых бензиновых версий – от 1963 000 до 2 272 000 рублей, дизельных – от 1 922 000 до 2 158 000 рублей. За «металлизированные» цвета полагается доплата от 18 000 до 21 000 рублей. Комплектации LE Yandex с мультимедиасистемой на платформе Яндекс Авто предлагаются за 2 108 000 рублей (2.0 CVT 4x4) и 2 189 000 рублей (2.5 CVT 4x4).

Да, стоит признать, что европейские соперники-кроссоверы более технологичны, более насыщены новейшей электроникой, и X-Trail в сравнении с ними прокламирует стиль ретро – но ничуть не больше, чем тот же Mitsubishi Outlander. Кто-то из соревнующихся неминуемо должен оказаться впереди, однако «лидерские» качества – та же насыщенность электроникой – могут вызывать и сомнения при покупке. Чем больше систем, тем более вероятны ошибки, сбои в их работе, отказы и поломки, чреватые дорогостоящими ремонтами. Уже известно, например, что одновременно с перенастройкой усилителя рулевой механизм на «Икс-Трейле» приобрел новое резиновое кольцо, которое склонно поскрипывать при вращении вала руля на морозе (или после мойки, что подтвердилось во время теста). А 2,5-литровый двигатель стал более чувствительным к качеству применяемого топлива и при заливке в бак некачественного бензина может вибрировать и «троить». Так что простота и проверенность конструкции – безусловный плюс.

Современный покупатель автомобиля нуждается в какой-то особой мотивации, ему необходимо убедить себя в том, что выбранная им модель не хуже других, что он сделал правильный выбор, принял верное решение. Ох, непросто это – загнать свои чувства в угол, заткнуть им рот, запретить себе даже думать о таком заявлении, как «мне просто нравится этот X-Trail». Так вот, лично мне он просто нравится. И из многочисленных конкурентов я бы отдал предпочтение Mitsubishi Outlander только за то, что у него багажник чуть больше по объему и чуть лучше «организован». Ну, а если семья потребует или попросит все же остановиться на покупке «Икс-Трейла», я постараюсь настоять на комплектации без мультимедиасистемы с интерфейсом Яндекс Авто. Приноровиться к особенностям управляемости и другой технике новой для меня модели – это пожалуйста, но менять свои музыкальные вкусы в угоду автомобилю и современному тренду не слушать того, что слушал вчера, я не желаю. В моей фонотеке преобладает именно музыка ретро, частично знакомая мне еще со школьных лет.

Технические характеристики Nissan X-Trail 2.5 CVT 4x4 ГАБАРИТЫ, ММ 4690 х 1820 х 1700 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2705 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН/МАКС, Л 565/1996 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1659 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, атмосферный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2488 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 171/6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 233/4000 ТРАНСМИССИЯ бесступенчатый вариатор, 7-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 10,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,3 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 60