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14 апр 2020

Nissan 400Z получит очень мощный мотор

Nissan 400Z получит очень мощный мотор
Автор фото: фирма-производитель

Ожидается, что японская компания представит преемника «двухдверки» Nissan 370Z в течение ближайших 12 месяцев

Компания Nissan не планирует отправлять спортивный автомобиль Nissan Z в отставку, так как он важен для имиджа бренда. Нынешний Nissan 370Z представляет собой эволюцию 350Z. Причём выпускается этот двухместный автомобиль с 2008-го, а последнее обновление было в далёком 2012 году. А значит, смена генерации напрашивается уже давно. Ранее предполагалось, что мы сможем увидеть новый Z не ранее, чем через полтора-два года, теперь же стало известно о том, что презентация пройдёт либо до конца текущего года, либо в начале следующего.

Ожидается, что для нового Nissan Z адаптируют платформу от родственных Infiniti Q50 и Q60. У них же спорткар, вероятно, позаимствует и двигатель – полностью алюминиевый трёхлитровый твин-турбомотор V6 семейства VR, в него также входит «движок» объёмом 3,8 литра, которым оснащается Nissan GT-R. Отдача для «двухдверки» следующего поколения пока не называется, но, вероятно, она будет равна примерно 400 л.с. Так, у Q60 Red Sport мощность составляет 405 л.с. При этом такое полноприводное четырёхместное купе весом 1825 кг разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд. Ожидается, что динамические характеристики более лёгкого заднеприводного спорткара Nissan 400Z окажутся выше.

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