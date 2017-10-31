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31 окт 2017

Nissan готовит конкурента Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner

Nissan готовит конкурента Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner
Автор фото: фирма-производитель

После того как Pathfinder из рамного внедорожника превратился в гламурный кроссовер у Nissan в гамме не осталось практичных и недорогих рамных внедорожников, которые пользуются устойчивым спросом на рынке многих стран, особенно в азиатско-тихоокеанском регионе и Южной Африке.

Однако, на автосалоне в Токио глава отделения легкой коммерческой техники Renault-Nissan-Mitsubishi Ашвани Гупта заявил, что компания не отказалась от такой модели и подвтердил, что его премьера состоится на автосалоне в Пекине весной следующего года.

«Nissan очень компетентен в том, что касается рамных автомобилей, пикапах и внедорожниках и мы собираемся присутствовать во всех сегментах, — заявил Гупта в одном из своих интервью. — Когда? Дождитесь апреля и автосалона в Пекине».

Вероятнее всего новый внедорожник получит имя Xterra — права на это имя Nissan ранее продлил, через малазийское патентное ведомство. Вероятнее всего автомобиль будет представлен с теми же турбодизельными двигателями, что и Navara и будет иметь семиместный салон.

Вне всяких сомнений новый внедорожник появится и на российском рынке. Здесь его основными конкурентами станут Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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