Nissan представил фургон Disaster Support Mobile-Hub, предназначенный для служб экстренной помощи

Компания Nissan опубликовала изображения будущего фургона Disaster Support Mobile-Hub, который официально должны представить на Токийском автосалоне в следующем месяце

Отмечается, что Disaster Support Mobile-Hub сконструирован на базе Nissan Caravan, а батареи были позаимствованы у электрического хэтчбека Leaf. Автомобиль предназначен для служб экстренной помощи в случае стихийных бедствий. Фургон будет оборудован всеми средствами первой необходимости, включая медпункт и аккумуляторы для зарядки внешних устройств.

Помимо фургона компания представит концепт внедорожной модификации X-Trail Crawler, спортивный X-trail Autech, минивэн Serena Autech а также GT-R NISMO, Skyline NISMO и Fairlady Z NISMO.