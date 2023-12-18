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18 дек 2023

Nissan представил фургон Disaster Support Mobile-Hub, предназначенный для служб экстренной помощи

Nissan представил фургон Disaster Support Mobile-Hub, предназначенный для служб экстренной помощи
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan опубликовала изображения будущего фургона Disaster Support Mobile-Hub, который официально должны представить на Токийском автосалоне в следующем месяце

Отмечается, что Disaster Support Mobile-Hub сконструирован на базе Nissan Caravan, а батареи были позаимствованы у электрического хэтчбека Leaf. Автомобиль предназначен для служб экстренной помощи в случае стихийных бедствий. Фургон будет оборудован всеми средствами первой необходимости, включая медпункт и аккумуляторы для зарядки внешних устройств.

Помимо фургона компания представит концепт внедорожной модификации X-Trail Crawler, спортивный X-trail Autech, минивэн Serena Autech а также GT-R NISMO, Skyline NISMO и Fairlady Z NISMO.

При написании новости использовалась информация:
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