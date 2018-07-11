Если вы думаете, что только концерн Volkswagen оказался среди мошенников, занижавших данные о вредных выбросах, то глубоко ошибаетесь. В Японии «за руку» поймали Nissan

Руководство компании официально призналось в том, что Nissan фальсифицировал данные о вредных выбросах для 19 моделей, которые выпускались на пяти заводах в Японии. При этом все они были предназначены исключительно для внутреннего рынка.

В начале года в Nissan нагрянули с проверками представители местных надзорных органов, что вынудило компанию начать внутреннее расследование. В его ходе было проведено 2,2 тысячи контрольных тестов, которые показали расхождение реальных данных заявленным на 1200 автомобилях. Результаты расследования были переданы в японский Минтранс.

В Nissan утверждают, что все модели за исключением суперкара GT-R соответствуют действующим требованиям по безопасности и экологичности. Ситуацию с GT-R представители компании отказались комментировать.

Это уже второй скандал, связанный с Nissan, который произошел менее чем за год. Осенью прошлого года Министерство транспорта Японии выдвинуло против компании обвинения в том, что на протяжении 39 лет проверками автомобилей занимались несертифицированные для этого специалисты. Это привело к тому, что Nissan отозвал в Японии более 1,2 миллиона автомобилей.

