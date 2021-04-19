Nissan рассекретил новый X-Trail

Да, Nissan уже проводил премьеру этой модели для рынка США, но теперь нам показали машину для китайского рынка и это два абсолютно разных автомобиля.

Если американский X-Trail, он же Rouge, оснащается 2.5 литровым атмосферным мотором, то китайский вариант получил 1.5-литровый турбо-агрегат. Это трехцилиндровый двигатель с мощностью в 204 лошадиные силы. Трансмиссия – вариатор. Стоит отметить, что через некоторое время нам покажут и гибрид e-Power.

Но вернемся к нашему кроссоверу. Из других отличий между китайским и американским вариантами автомобиля стоит выделить интерьер, точнее одну из его деталей, а именно экран мультимедийной системы- в кроссовере для американского рынка устанавливается 9-дюймовый монитор, тогда как на «китайце» стоит уже 12-дюймовый дисплей.