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12 янв 2022

Nissan Silvia будет возрожден в виде электрокара

Nissan Silvia будет возрожден в виде электрокара

В Сети появились рендеры возрожденного Nissan Silvia, который, как ожидается, получит полностью электрическую силовую установку. Японские СМИ сообщают о том, что  автомобиль увидит свет не раньше 2025 года.

Официальной информации по проекту нет, но судя по рендерам, облик электрической «Сильвии» будет вдохновлен классическим спорткаром из 1964 года. Среди отличительных черт можно выделить  вертикальные линии, разграничивающие верхнюю и нижнюю часть кузова, а также раздвоенную переднюю оптику и узкие фонари.  Информации о силовых установках в данный момент нет.

Отметим, очень много автопроизводителей решают возрождать  свои культовые модели в виде электрокаров. Так, например, в Renault уже возродили модель 4L,  а Jaguar и Aston Martin строят реплики своих культовых спорткаров вроде E-Type или DB4.

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