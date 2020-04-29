Nissan сократит производство автомобилей более чем в четыре раза

Nissan планирует начиная с мая значительно сократить производство автомобилей

Автопроизводитель находится под двойным прессингом: с одной стороны, давит «коронавирусный» экономический кризис, с другой — вал внутренних проблем, которые начались после увольнения Карлоса Гона в начале 2019 года. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники, в мае Nissan уменьшит количество произведенных автомобилей на своих японских заводах до 13 400 штук в месяц, хотя годом ранее, в мае 2019-го, компания выпустила 61 000 легковушек. Сокращение производства нанесет серьезный удар по заводу Nissan в Кюсю. Предприятие будет работать в одну смену из-за отсутствия спроса на модель Rogue Sport (у нас она известна под именем Qashqai). Изначально в мае 2020-го планировалось собрать 44 800 машин, то есть снижение от целевого показателя составит 70%.

Стоит также отметить, что завод Nissan в Тотиги — к северу от Токио, на котором выпускают множество моделей, включая спорткары GT-R, 370Z, а также некоторые модели Infiniti, простаивает с начала апреля. По данным Reuters, в работу он включится не ранее конца мая. Время от времени останавливается и завод Nissan Oppama в префектуре Канагава, на котором производят модели Sylphy, Leaf и Note. В июне Nissan планирует произвести 33 700 автомобилей, что почти в два раза меньше, чем в июне 2019-го, и на 43% ниже прежнего плана.