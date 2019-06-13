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13 июн 2019

Новый Nissan Juke потеряет во внешности, но прибавит в просторе

Новый Nissan Juke потеряет во внешности, но прибавит в просторе

Nissan Juke второго поколения проходит завершающую стадию разработки. Дебют кроссовера намечен на конец этого года.

Шпионы не зря едят свой хлеб и продолжают нас радовать информацией и фотографиями новинок.  В этот раз в их объективы попал новый Nissan Juke.  Не смущайтесь заголовков, автомобиль, в новой ипостаси, сохранит свой экстравагантный стиль, однако,  некоторые яркие детали, например, оптика «с наростоми» уйдут в прошлое.

Что касается технической составляющей, то новый Nissan Juke построен на платформе CMF, которая использовалась для создания нового Clio, а также Captur, благодаря чему кроссовер должен стать просторнее и, следовательно, комфортнее. Учитывая схожесть линеек моторов родственных моделей Renault и Nissan, можно предположить, что новое поколение кроссовера получит турбированные бензиновые двигатели объемом 1 и 1,3 литра, а также гибридную силовую установку, состоящую из электромотора и 1,6-литрового бенезинового двигателя.

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