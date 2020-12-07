«Скайлайны» будут жить!

Компания Nissan объявила старт заводской поддержки легендарных спорткаров Nissan Skyline GT-R 32-й, 33-й и 34-й генераций

Обслуживанием и реставрацией легендарных машин будет заниматься придворное ателье Nismo, которое уже с 2017 года производит запчасти на «Скаи» в рамках программы NISMO Heritage. Если же говорить о самом процессе обслуживания, то производитель, например, подробно расписывает процесс восстановления, который будет разделен на четыре фазы. Первая – дефектовка и реставрация кузова. Вторая – дефектовка и реставрация мотора и ходовой части. Третья – проверка и чистка салона с реставрацией или заменой элементов отделки. Четвертая – сборка машины и отладка на стендах.

Производитель также заявляет, что двигатель будет приведен к заводскому состоянию, а при кузовных работах будет, проходит измерение геометрии панелей, дабы была возможность провести проверку, по математическим моделям, заводского состояния машины. Все процедуры, которые проводились ранее, будут внесены в персональную карточку модели и учтены при реставрации.