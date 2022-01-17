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17 янв 2022

В Тайланде стали строить «народные» Nissan Skyline

В Тайланде стали строить «народные» Nissan Skyline

«Скай» - модель культовая. Компьютерные гонки, тематические фильмы – везде присутствовала эта жемчужина культуры JDM. Приобщиться к ней желают многие, но есть проблема – слишком высокая стоимость. Так, например, цена на «скай» в кузове R34 может достигать нескольких сотен тысяч долларов. Но если очень хочется, то можно съездить в Тайланд и найти машину там

Конечно же, это будет не оригинал, а одна из реплик, которые строит местная компания Thai Body Car. Принцип создания прост – берется дешевенькое купе марки Rover (модель 200 Coupé), на которое устанавливают  кузовные панели, выполненные из стеклопластика. При этом бамперы и крылья нередко используются оригинальные; то же касается фар, круглых фонарей и массивного антикрыла. Но полного соответствия ждать не приходится – как минимум, по размерам копия меньше оригинала. Штатный «роверовский» двигатель 1.6 остается нетронутым -116 лошадиных сил явно маловато для спорткара.

Зато мастера работают и с интерьером – адаптируют и устанавливают оригинальные центральные консоли и приборные панели от «Скаев». Любопытно, но на руль даже устанавливается фирменный шильдик GT-R.

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