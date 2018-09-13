Ниссан Пульсар – гуд бай!

Дилеры Ниссан в России сообщили о снятии с продаж и ухода с российского рынка хэтчбека Pulsar

Объясняя эти шаги, официальные представители ссылаются на значительное увеличение продаж кроссоверов. Следствием повышения спроса на паркетники они считают уменьшение интереса к компактным легковым авто.

Спрос на Пульсар и Тиида в РФ действительно упал. Но стоит ли этот факт объяснять переключением потребителя на сегмент паркетников? Стоит отметить, что продажи небольших хэтчбеков в Европе у Ниссан тоже в этом году не идут. Более того, их производство в европейском регионе остановлено этим летом. В России продавались оставшиеся машины ещё пару месяцев, а сейчас запасы подошли к концу. Стоит ли объяснять уход модели переключением потребителя?

Скорее, Ниссан переключился на более комфортные для себя сегменты. Ведь в Европе спрос на малогабаритные авто никуда не делся? Просто японский концерн в этой нише стал проигрывать позиции одноклассникам. При этом в других категориях бренд чувствует себя вполне комфортно и уверенно.