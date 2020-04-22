Opel Mokka меняет поколение и становится электрическим

Кроссовер Opel Mokka в ближайшее время сменит поколение: модель «переедет» на платформу PSA Group и обзаведется полностью электрической модификацией. В компании заявили, что электромобиль появится в продаже в начале 2021 года

В основе нового кроссовера лежит архитектура EMP1, на которой также построены Peugeot 2008 и DS3 Crossback. В числе отличий от дореформенной модели – более короткие свесы и отсутствие литеры X в названии. Информацией об электрической силовой установке в компании пока не делятся. По одной из версий, Mokka может получить 136-сильный электромотор от DS3 Crossback E-Tense и сможет проезжать на одном заряде около 300 километров.

Помимо электрической версии для нового Opel Mokka готовят традиционный ДВС и гибридную установку. Между тем, бренд Opel вернулся на российский рынок в декабре 2019 года после нескольких лет отсутствия, но о возможном появлении на российском рынке Opel Mokka информации нет, однако ранее сообщалось, что в будущем линейка немецкой марки расширится до шести моделей.