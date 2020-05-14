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14 май 2020

Известны подробности о новом Opel Mokka

Известны подробности о новом Opel Mokka
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel опубликовала серию новых тизеров компактного кроссовера Mokka следующего поколения. Кроме того, немцы сообщили некоторые подробности об испытаниях и технической начинке автомобиля

Новый Mokka построят на модульной платформе CMP французской группы PSA, в состав которой Opel вошел три года назад. Благодаря новому шасси кроссовер станет примерно на 120 кг легче предшественника при практически такой же колесной базе.

По предварительным данным, следующий Opel Mokka разделит линейку моторов с новым Peugeot 2008. Речь идет о 1,2-литровых наддувных бензиновых двигателях мощностью 100, 130 и 155 л. с., а также о полуторалитровом дизеле, выдающем 100 и 130 лошадиных сил.

Плюс ко всему Opel подтвердил, что у Mokka будет полностью электрическая версия. По предварительным данным, она позаимствует установку у «зеленого» Corsa c 136-сильным электромотором и комплектом батарей на 50 киловатт-часов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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