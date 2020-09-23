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23 сен 2020

Opel рассказал о кроссовере Mokka нового поколения

Opel рассказал о кроссовере Mokka нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

В Рюссельхайме состоялась премьера компактного кроссовера Mokka, который будет доступен с бензиновыми, дизельными и электрическими моторами. Продажи модели стартуют в начале 2021 года

Mokka стал первой моделью немецкой марки, сделанной в соответствии с новой дизайнерской философией под названием Opel Vizor. Главной особенностью стала узкая светодиодная передняя оптика, визуально объединенная с радиаторной решеткой в единый элемент при помощи хромированной окантовки. Плюс ко всему на кроссовере дебютировала модернизированная фирменная эмблема Opel Blitz в виде молнии.

Базовым двигателем стала 1,2-литровая наддувная бензиновая «тройка», выдающая 100 л.с. и 205 Нм крутящего момента, которая работает исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, кроссовер предложат с более мощным мотором аналогичного объема, развивающим 130 сил и 230 ньютон-метров. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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