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Чем топовый Peugeot 2008 схож с... калейдоскопом
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Новая модификация французского SUV добавила ему лошадиных сил, драйверских возможностей и статусных опций

Калейдоскоп, выпускавшийся ленинградским предприятием «Металло­посуда» в советские времена, был для детей, не знавших гаджетов и Интернета, величайшей ценностью. Счастливые обладатели картонной трубочки с зеркалами и цветными стеклышками собирали вокруг себя компании желающих поглазеть на причудливые узоры. Многие «тюнинговали» чудо-девайс, заменяя штатную «бижутерию» бусинками и осколками бутылок, получая первые знания в области оптических явлений. И вот сейчас я сижу за рулем одной из самых ярких моделей Peugeot последнего времени и не могу отвести глаз от причудливой виртуаль­ной приборки. Ее многослойная структура с данными, выплывающими откуда-то из глубин щитка, напомнила мне... тот самый калейдоскоп из детства. А вращая барабанчик на левой спице руля, я изучил все пункты меню голографической панели просто-таки досконально. Кстати, самый красивый «узор» из стрелочек, линий и цифровых данных французский «калейдоскоп» выдал при выборе темы «Навигация».

Во главе прайда

Впрочем, «галлу» есть чем удивить и помимо виртуальных эффектов. Взять хотя бы эргономику передней панели. Миниа­тюрный овальный руль располагается ниже цифровых циферблатов, что, признаться, очень непривычно, но удобно и безопасно: ведь так баранка не перекрывает информацию. Широкоформатный тачскрин на 10 дюймов тоже «парит» в поле зрения водителя.

Передние сиденья с жестковатым наполнителем и мощной боковой поддержкой вызывают ассоциации с ложементом космонавта – настолько собранной получается посадка. Вот только космическое кресло не сделает вам массаж, а водительское сиденье «2008-го», «одетое» в кожу наппа, – запросто. Добавьте к этому достаточно просторный задний ряд, обшивку мягким отделочным пластиком, беспроводную зарядку, четыре USB-слота форматов A и C, а также удобнейший фиксатор для смартфонов – и картина салона, который устроит эпикурейцев, готова.

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Выходит, «львенок» запрыгнул в премиум-сегмент? На самом деле, нет. На руку модели точно не играет отсутствие российской адаптации. По этой причине не предлагается подогрев дивана, всей площади лобового стекла и руля. Картину портит и отсутствие на «галерке» регулируемых дефлекторов вентиляции. А еще был скудноват список электронных ассистентов, однако этот пробел компания наконец устранила. У меня на тесте топовый вариант «2008-го» с ранее недоступной связкой бензинового 1,2-литрового 150-сильного турбомотора и 8-диапазонного автомата, а также опцион­ных адаптивного «круиза» и системы удержания в центре полосы. Первый дуэт, как можно догадаться, обеспечил серьезную прибавку в динамике, второй – в комфорте и безопасности.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Автомобили со 150-сильным мотором и 8-диапазонным автоматом доступны только в максимальной комплектации GT за 2 259 000 рублей. В стандартное оснащение входят шесть эйрбегов, система Advanced Grip Control, светодиодная оптика, передние и задние датчики парковки, однозонный «климат», камера заднего вида и многое другое.

Укол адреналина

До недавнего времени поклонники Peugeot могли получить «2008-й» с бензиновой 1,2-литровой турботройкой PureTech, где 100-сильный вариант этого агрегата сочетается с 6-ступенчатой механикой, а 130-сильная версия – с 6-диапазонным автоматом. Обе модификации обеспечивают разгон хотя и бодрый, но без спортивных ноток. Присутствуют и легкая ленца на старте, и не самые сочные «верхи», что усложняет, к примеру, обгоны на трассе. Дополнительные 20 л.с. и 10 Нм относительно 130-сильной версии, казалось бы, не очень значительная прибавка. Однако ощущения от динамики теперь иные. Удовольствие доставляет и охота, с которой кроссовер реагирует на газ, и «скорострельность» 8-диапазонной коробки, и классно настроенный звук мотора на высоких оборотах.

Драйверскому кайфу способствуют также настройки подвески и руля. Первая откалибрована плотно, но не настолько, чтобы создавать дискомфорт при проез­де дорожных неровностей. Реакции на управляющие действия при этом настолько остры, что, проехав на таком кроссовере связку поворотов, хочется вернуться и проследовать тем же курсом снова. Скажу больше, на мой взгляд, для спокойных водителей эта машина даже слишком вертлявая, что ли. Однако с курсовой устойчивостью на скоростных прямиках здесь все в полном порядке. Крейсерские 130 км/ч «француз» держит уверенно, не рыская и не требуя подруливаний. Важно и то, что, добавив «львенку» силенок, инженеры не забыли об уравновешивающем эффекте тормозов – на колесах передней оси применены более мощные механизмы.

Адаптивный «круиз» и система удержания в центре полосы – это, считай, уже частичный автопилот, работающий, как я убедился, четко и деликатно. Ну и, наконец, прибавка тяги и дополнительные передачи автомата – благо на «проселке». Привод, разумеется, остался исключительно передним, но, как и прежде, водитель может задействовать режимы «Снег», «Грязь» или «Песок» с помощью переключателя на центральном тоннеле. Посетую, что управляться с этими «качельками» менее удобно, нежели крутить шайбу системы Grip Control на машине прошлого поколения. Однако в любом случае самая мощная версия «2008-го» оставила очень прият­ное впечатление. Будто, как в детстве, в калейдоскоп посмотрел и на новом велосипеде погонял.
 

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