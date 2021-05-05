Сменив экстерьер и платформу, французский B-SUV остался пижоном, практичным гаджетом и автомобилем для водителя
Сотрудник автоинспекции в Гаграх стучит по стеклу модного оранжевого SUV и предлагает пройти в патрульную машину. Мол, вы проехали на красный и не заметили какой-то дополнительный светофор. Хорошо, что дело было за сто метров до финальной точки теста и ко мне на помощь выдвинулись ребята из российского офиса Peugeot. Едва они стали приближаться, как люди в форме пожелали мне счастливого пути и ретировались. В этот момент я вспомнил Остапа Бендера с Кисой и их знаменитое «Дэньги давай!». А еще подумалось, что этот «француз» не оставляет сомнений: внутри сидят успешные люди с тягой к приключениям. Такие, которым ничего не стоит махнуть в конце февраля в Абхазию, где местные ездят как бог на душу положит, а погода в предвесенние дни преподносит сюрпризы в виде тумана и снега с дождем.
Новый 2008-й просто распирает от имиджевой силы. И дело даже не в увеличении внешних габаритов, хотя автомобиль прибавил серьезно: +141 мм (4300 мм) к длине, +31 мм к ширине (1770 мм) и +67 мм (2605 мм) к колесной базе. Приподнятая линия капота, резкие грани кузова и клиренс 174 мм добавили характерной для SUV солидности. Плюс стало больше стилевых «завлекалок», на которые, как я думаю, и клюнули абхазские Соловьи-разбойники. Эмблема льва размером с настоящего котенка украсила и без того стильную радиаторную решетку. Оптика, которая уже в средних комплектациях светодиодная, «процарапана» LED-элементами, точно когтями хищника. Кузовные стойки закамуфлированы, а обвес не только для защиты кузова, но и для пижонства. Багажник же мало того что вместителен (434 л), но и снабжен двухуровневым полом, образующим ровную площадку, а в подполье разместились «докатка» и набор инструментов.
В салоне и вовсе возникает ощущение, что попал на выставку авангардистов. Цифровая приборка с несколькими слоями данных хорошо читается. Или, скажем, «парящий» центральный дисплей на 10 дюймов (опция) с внятной системой кругового обзора и навигацией Tom-Tom. Покажи мы его абхазским дэпээсникам, боюсь, пришлось бы платить какой-нибудь неведомый налог на роскошь прямо на месте.
Мягкие декоративные накладки, имитирующие карбон, цветная прострочка и атмосферная подсветка тоже работают на статус, а необычный овальный руль повышает градус провокационности. Правда, высоким водителям придется опускать баранку к коленям, чтобы не перекрывать обзор приборов. Однако рулить это не мешает, просто к особенностям эргономики i-Cockpit 3D нужно привыкнуть.
Сиденья же кроили явно под эпикурейцев – тут и развитый профиль, и длинные подушки, и электрорегулировки с опциональной функцией массажа у водительского «трона». Еще и пространства на втором ряду стало заметно больше: между спинками сидений и коленями задних пассажиров среднего роста влезает кулак.
Тем не менее огорчает, что в списке оснащения то густо, то пусто. К примеру, в «старшей» комплектации доступны: беспроводная зарядка, большой панорамный люк, четыре USB-слота и такие полезнейшие функции, как адаптивный свет, система считывания дорожных знаков и контроля слепых зон. Но из-за отсутствия российской адаптации (2008-е доставляют к нам с завода в испанском Виго) не предусмотрены подогревы дивана, всей площади лобового стекла (подогревается лишь зона покоя стеклоочистителей) и руля. Да и адаптивный «круиз» пока в списке опций не значится. Хотя, как намекают представители компании, он может появиться в обозримой перспективе.
С переходом на новую платформу CMP «львенок» стал еще увереннее держать курс на прямиках и в виражах, а драйверский характер закалился. Острота и информативность руля в связке поворотов вызывает восторг. Сюда бы еще движок сил на 200! Впрочем, и 130 «лошадей», которые выдает 1,2-литровый бензиновый турбоагрегат с тремя цилиндрами, для активного драйва хватает. Легкая флегматичность ощущается разве что на старте, зато обгоны и перестроения получаются быстрыми, и, что не менее важно, мотор отлично ладит с 6-диапазонным автоматом Aisin – пауз при переключениях и тем более трансмиссионных рывков не наблюдается. Любители активной езды, правда, попеняют на отсутствие «спортивного» режима, но он не очень-то и нужен, поскольку трансмиссия адаптивная. Стоит пару раз порезче нажать на газ, и двигатель «зависает» на высоких оборотах.
Подвеска в ее неадаптированном для России варианте оказалась, как это ни парадоксально, отлично приспособлена для наших условий. Крены в виражах по меркам кроссоверов весьма умеренные. В то же время ходовая неплохо справляется с дорожной «мелочевкой», досаждая тряской лишь на ямах с острыми краями. Ну и, если гнать по «пересеченке» сломя голову, амортизаторы можно замкнуть на отбойники.
В любом случае для езды вне асфальта этот Peugeot подготовлен неплохо. Главный инструмент здесь – система интеллектуального привода Advanced Grip Control, сменившая органы управления. Вместо привычной «шайбы» на трансмиссионном тоннеле появились чуть менее удобные «качельки» смены предустановок. Я поэкспериментировал на заснеженных серпантинах, и вот мои наблюдения. Режим «Грязь», допускающий активную пробуксовку, оказался на таком покрытии эффективнее алгоритмов «Снег» и «Песок». Когда же передние колеса завязли в снежной каше, самым действенным оказалось отключение противобуксовочной системы. Снять электронный «ошейник», к слову, можно достаточно быстро через меню мультимедиа. Кроме того, предусмотрен полезный ассистент на спуске, а геометрическая проходимость позволяет преодолевать многие препятствия ходом.
Вот только когда уже решишь полезть за кошельком, французская кошка показывает зубы. Базовый вариант с 1,2-литровым 100-сильным бензиновым трехцилиндровым двигателем и 6-ступенчатой механикой обойдется в 1 599 000 рублей. А самое доступное исполнение со 130-сильным турбоагрегатом и 6-диапазонным автоматом оценено в 1 739 000 рублей. Машина же в топовой комплектации потянет уже на 2 059 000 рублей, что для массовых B-SUV все же перебор. Впрочем, взамен вы получаете и драйверский кайф, и праздник стиля, и вау-эффект типа того, который несколько попутал абхазских стражей порядка.
|
Технические характеристики Peugeot 2008 1.2Т АТ6
|
Габаритные размеры, мм
|
4300х1770х1530
|
Колесная база, мм
|
2605
|
Дорожный просвет, мм
|
174
|
Объем багажника, л
|
434
|
Снаряженная масса, кг
|
1300
|
Диаметр разворота, м
|
10,4
|
Тип двигателя
|
бензиновый L3
|
Рабочий объем, см³
|
1199
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
130/5500
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
230/1750
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
автоматическая 6-диапазонная
|
Макс. скорость, км/ч
|
198
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
10,2
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
6,5
|
Объем бака, л
|
44
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