Сменив экстерьер и платформу, французский B-SUV остался пижоном, практичным гаджетом и автомобилем для водителя

Сотрудник автоинспекции в Гаграх стучит по стеклу модного оранжевого SUV и предлагает пройти в патрульную машину. Мол, вы проехали на красный и не заметили какой-то дополнительный светофор. Хорошо, что дело было за сто метров до финальной точки теста и ко мне на помощь выдвинулись ребята из российского офиса Peugeot. Едва они стали приближаться, как люди в форме пожелали мне счастливого пути и ретировались. В этот момент я вспомнил Остапа Бендера с Кисой и их знаменитое «Дэньги давай!». А еще подумалось, что этот «француз» не оставляет сомнений: внутри сидят успешные люди с тягой к приключениям. Такие, которым ничего не стоит махнуть в конце февраля в Абхазию, где местные ездят как бог на душу положит, а погода в предвесенние дни преподносит сюрпризы в виде тумана и снега с дождем.

В старший класс

Новый 2008-й просто распирает от имиджевой силы. И дело даже не в увеличении внешних габаритов, хотя автомобиль прибавил серьезно: +141 мм (4300 мм) к длине, +31 мм к ширине (1770 мм) и +67 мм (2605 мм) к колесной базе. Приподнятая линия капота, резкие грани кузова и клиренс 174 мм добавили характерной для SUV солидности. Плюс стало больше стилевых «завлекалок», на которые, как я думаю, и клюнули абхазские Соловьи-разбойники. Эмблема льва размером с настоящего котенка украсила и без того стильную радиаторную решетку. Оптика, которая уже в средних комплектациях светодиодная, «процарапана» LED-элементами, точно когтями хищника. Кузовные стойки закамуфлированы, а обвес не только для защиты кузова, но и для пижонства. Багажник же мало того что вместителен (434 л), но и снабжен двухуровневым полом, образующим ровную площадку, а в подполье разместились «докатка» и набор инструментов.

В салоне и вовсе возникает ощущение, что попал на выставку авангардистов. Цифровая приборка с несколькими слоями данных хорошо читается. Или, скажем, «парящий» центральный дисплей на 10 дюймов (опция) с внятной системой кругового обзора и навигацией Tom-Tom. Покажи мы его абхазским дэпээсникам, боюсь, пришлось бы платить какой-нибудь неведомый налог на роскошь прямо на месте.

Мягкие декоративные накладки, имитирующие карбон, цветная прострочка и атмосферная подсветка тоже работают на статус, а необычный овальный руль повышает градус провокационности. Правда, высоким водителям придется опускать баранку к коленям, чтобы не перекрывать обзор приборов. Однако рулить это не мешает, просто к особенностям эргономики i-Cockpit 3D нужно привыкнуть.

Сиденья же кроили явно под эпикурейцев – тут и развитый профиль, и длинные подушки, и электрорегулировки с опциональной функцией массажа у водительского «трона». Еще и пространства на втором ряду стало заметно больше: между спинками сидений и коленями задних пассажиров среднего роста влезает кулак.

Тем не менее огорчает, что в списке оснащения то густо, то пусто. К примеру, в «старшей» комплектации доступны: беспроводная зарядка, большой панорамный люк, четыре USB-слота и такие полезнейшие функции, как адаптивный свет, система считывания дорожных знаков и контроля слепых зон. Но из-за отсутствия российской адаптации (2008-е доставляют к нам с завода в испанском Виго) не предусмотрены подогревы дивана, всей площади лобового стекла (подогревается лишь зона покоя стекло­очистителей) и руля. Да и адаптивный «круиз» пока в списке опций не значится. Хотя, как намекают представители компании, он может появиться в обозримой перспективе.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Передняя панель и карты передних дверей «одеты» в мягкий пластик, сиденья топовых версий обшиты опционной кожей наппа, атмосферная подсветка предлагает выбор из восьми оттенков. Предлагается до четырех USB-слотов формата USB-A и USB-C. Фиксатор для смартфонов у основания консоли – не имеющее аналогов «умное» решение.

Фамильные ценности

С переходом на новую платформу CMP «львенок» стал еще увереннее держать курс на прямиках и в виражах, а драйверский характер закалился. Острота и информативность руля в связке поворотов вызывает восторг. Сюда бы еще движок сил на 200! Впрочем, и 130 «лошадей», которые выдает 1,2-литровый бензиновый турбоагрегат с тремя цилиндрами, для активного драйва хватает. Легкая флегматичность ощущается разве что на старте, зато обгоны и перестроения получаются быстрыми, и, что не менее важно, мотор отлично ладит с 6-диапазонным автоматом Aisin – пауз при переключениях и тем более трансмиссионных рывков не наблюдается. Любители активной езды, правда, попеняют на отсутствие «спортивного» режима, но он не очень-то и нужен, поскольку трансмиссия адаптивная. Стоит пару раз порезче нажать на газ, и двигатель «зависает» на высоких оборотах.

Подвеска в ее неадаптированном для России варианте оказалась, как это ни парадоксально, отлично приспособлена для наших условий. Крены в виражах по меркам кроссоверов весьма умеренные. В то же время ходовая неплохо справляется с дорожной «мелочевкой», досаждая тряской лишь на ямах с острыми краями. Ну и, если гнать по «пересеченке» сломя голову, амортизаторы можно замкнуть на отбойники.

В любом случае для езды вне асфальта этот Peugeot подготовлен неплохо. Главный инструмент здесь – система интеллектуального привода Advanced Grip Control, сменившая органы управления. Вместо привычной «шайбы» на трансмиссионном тоннеле появились чуть менее удобные «качельки» смены предустановок. Я поэкспериментировал на заснеженных серпантинах, и вот мои наблюдения. Режим «Грязь», допускающий активную пробуксовку, оказался на таком покрытии эффективнее алгоритмов «Снег» и «Песок». Когда же передние колеса завязли в снежной каше, самым действенным оказалось отключение противобуксовочной системы. Снять электронный «ошейник», к слову, можно достаточно быстро через меню мультимедиа. Кроме того, предусмотрен полезный ассистент на спуске, а геометрическая проходимость позволяет преодолевать многие препятствия ходом.

Вот только когда уже решишь полезть за кошельком, французская кошка показывает зубы. Базовый вариант с 1,2-литровым 100-сильным бензиновым трехцилиндровым двигателем и 6-ступенчатой механикой обойдется в 1 599 000 рублей. А самое доступное исполнение со 130-сильным турбоагрегатом и 6-диапазонным автоматом оценено в 1 739 000 рублей. Машина же в топовой комплектации потянет уже на 2 059 000 рублей, что для массовых B-SUV все же перебор. Впрочем, взамен вы получаете и драйверский кайф, и праздник стиля, и вау-эффект типа того, который несколько попутал абхазских стражей порядка.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Cистема автоматического торможения реагирует на машины, велосипедистов и пешеходов на скорости от 5 до 140 км/ч. Адаптивный свет подразумевает сочетание системы автоматического переключения ближнего света на дальний и функции подсветки поворотов. Система контроля слепых зон зажигает диоды в зеркальных элементах. Предусмотрено также до шести подушек безопасности.

Технические характеристики Peugeot 2008 1.2Т АТ6 Габаритные размеры, мм 4300х1770х1530 Колесная база, мм 2605 Дорожный просвет, мм 174 Объем багажника, л 434 Снаряженная масса, кг 1300 Диаметр разворота, м 10,4 Тип двигателя бензиновый L3 Рабочий объем, см³ 1199 Макс. мощность, л.с./об/мин 130/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 230/1750 Привод передний Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 198 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,5 Объем бака, л 44

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.