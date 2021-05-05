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Почему ДПС Абхазии охотилась за Peugeot 2008
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О Peugeot 2008

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Пежо 2008

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Peugeot 2008 (2020) вид спереди
Платформа CMP предполагает исключительно передний привод, дополненный системой выбора режимов движения Advanced Grip Control с предустановками «Грязь», «Песок» и «Снег»
Peugeot 2008 (2020) вид сбокуPeugeot 2008 (2020) вид сзади
Peugeot 2008 (2020) салон
Салон с компактным рулем ориентирован на водителя
Peugeot 2008 (2020) приборная панель
Peugeot 2008 (2020) монитор
Центральный 10-дюймовый тачскрин имеет четкую графику
Peugeot 2008 (2020) салонPeugeot 2008 (2020) 6АКППPeugeot 2008 (2020) выбор режимовPeugeot 2008 (2020) передние кресла
Peugeot 2008 (2020) второй ряд
Дивану придали развитый профиль
Peugeot 2008 (2020) багажное отделение
Под двойным полом размещены «докатка» и инструменты
Peugeot 2008 (2020) передние фары
Светодиодные фары доступны со средней комплектации Allure
Peugeot 2008 (2020) задний фонарь
Светодиодный рисунок фонарей стилизован под когти льва
Peugeot 2008 (2020) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Peugeot 2008 1.2Т АТ6 (2020)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Peugeot 2008 1.2Т АТ6 (2020)

Сменив экстерьер и платформу, французский B-SUV остался пижоном, практичным гаджетом и автомобилем для водителя

Сотрудник автоинспекции в Гаграх стучит по стеклу модного оранжевого SUV и предлагает пройти в патрульную машину. Мол, вы проехали на красный и не заметили какой-то дополнительный светофор. Хорошо, что дело было за сто метров до финальной точки теста и ко мне на помощь выдвинулись ребята из российского офиса Peugeot. Едва они стали приближаться, как люди в форме пожелали мне счастливого пути и ретировались. В этот момент я вспомнил Остапа Бендера с Кисой и их знаменитое «Дэньги давай!». А еще подумалось, что этот «француз» не оставляет сомнений: внутри сидят успешные люди с тягой к приключениям. Такие, которым ничего не стоит махнуть в конце февраля в Абхазию, где местные ездят как бог на душу положит, а погода в предвесенние дни преподносит сюрпризы в виде тумана и снега с дождем.

В старший класс

Новый 2008-й просто распирает от имиджевой силы. И дело даже не в увеличении внешних габаритов, хотя автомобиль прибавил серьезно: +141 мм (4300 мм) к длине, +31 мм к ширине (1770 мм) и +67 мм (2605 мм) к колесной базе. Приподнятая линия капота, резкие грани кузова и клиренс 174 мм добавили характерной для SUV солидности. Плюс стало больше стилевых «завлекалок», на которые, как я думаю, и клюнули абхазские Соловьи-разбойники. Эмблема льва размером с настоящего котенка украсила и без того стильную радиаторную решетку. Оптика, которая уже в средних комплектациях светодиодная, «процарапана» LED-элементами, точно когтями хищника. Кузовные стойки закамуфлированы, а обвес не только для защиты кузова, но и для пижонства. Багажник же мало того что вместителен (434 л), но и снабжен двухуровневым полом, образующим ровную площадку, а в подполье разместились «докатка» и набор инструментов.

В салоне и вовсе возникает ощущение, что попал на выставку авангардистов. Цифровая приборка с несколькими слоями данных хорошо читается. Или, скажем, «парящий» центральный дисплей на 10 дюймов (опция) с внятной системой кругового обзора и навигацией Tom-Tom. Покажи мы его абхазским дэпээсникам, боюсь, пришлось бы платить какой-нибудь неведомый налог на роскошь прямо на месте.

Мягкие декоративные накладки, имитирующие карбон, цветная прострочка и атмосферная подсветка тоже работают на статус, а необычный овальный руль повышает градус провокационности. Правда, высоким водителям придется опускать баранку к коленям, чтобы не перекрывать обзор приборов. Однако рулить это не мешает, просто к особенностям эргономики i-Cockpit 3D нужно привыкнуть.

Сиденья же кроили явно под эпикурейцев – тут и развитый профиль, и длинные подушки, и электрорегулировки с опциональной функцией массажа у водительского «трона». Еще и пространства на втором ряду стало заметно больше: между спинками сидений и коленями задних пассажиров среднего роста влезает кулак.

Тем не менее огорчает, что в списке оснащения то густо, то пусто. К примеру, в «старшей» комплектации доступны: беспроводная зарядка, большой панорамный люк, четыре USB-слота и такие полезнейшие функции, как адаптивный свет, система считывания дорожных знаков и контроля слепых зон. Но из-за отсутствия российской адаптации (2008-е доставляют к нам с завода в испанском Виго) не предусмотрены подогревы дивана, всей площади лобового стекла (подогревается лишь зона покоя стекло­очистителей) и руля. Да и адаптивный «круиз» пока в списке опций не значится. Хотя, как намекают представители компании, он может появиться в обозримой перспективе.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Передняя панель и карты передних дверей «одеты» в мягкий пластик, сиденья топовых версий обшиты опционной кожей наппа, атмосферная подсветка предлагает выбор из восьми оттенков. Предлагается до четырех USB-слотов формата USB-A и USB-C. Фиксатор для смартфонов у основания консоли – не имеющее аналогов «умное» решение.

Фамильные ценности

С переходом на новую платформу CMP «львенок» стал еще увереннее держать курс на прямиках и в виражах, а драйверский характер закалился. Острота и информативность руля в связке поворотов вызывает восторг. Сюда бы еще движок сил на 200! Впрочем, и 130 «лошадей», которые выдает 1,2-литровый бензиновый турбоагрегат с тремя цилиндрами, для активного драйва хватает. Легкая флегматичность ощущается разве что на старте, зато обгоны и перестроения получаются быстрыми, и, что не менее важно, мотор отлично ладит с 6-диапазонным автоматом Aisin – пауз при переключениях и тем более трансмиссионных рывков не наблюдается. Любители активной езды, правда, попеняют на отсутствие «спортивного» режима, но он не очень-то и нужен, поскольку трансмиссия адаптивная. Стоит пару раз порезче нажать на газ, и двигатель «зависает» на высоких оборотах.

Подвеска в ее неадаптированном для России варианте оказалась, как это ни парадоксально, отлично приспособлена для наших условий. Крены в виражах по меркам кроссоверов весьма умеренные. В то же время ходовая неплохо справляется с дорожной «мелочевкой», досаждая тряской лишь на ямах с острыми краями. Ну и, если гнать по «пересеченке» сломя голову, амортизаторы можно замкнуть на отбойники.

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В любом случае для езды вне асфальта этот Peugeot подготовлен неплохо. Главный инструмент здесь – система интеллектуального привода Advanced Grip Control, сменившая органы управления. Вместо привычной «шайбы» на трансмиссионном тоннеле появились чуть менее удобные «качельки» смены предустановок. Я поэкспериментировал на заснеженных серпантинах, и вот мои наблюдения. Режим «Грязь», допускающий активную пробуксовку, оказался на таком покрытии эффективнее алгоритмов «Снег» и «Песок». Когда же передние колеса завязли в снежной каше, самым действенным оказалось отключение противобуксовочной системы. Снять электронный «ошейник», к слову, можно достаточно быстро через меню мультимедиа. Кроме того, предусмотрен полезный ассистент на спуске, а геометрическая проходимость позволяет преодолевать многие препятствия ходом.

Вот только когда уже решишь полезть за кошельком, французская кошка показывает зубы. Базовый вариант с 1,2-литровым 100-сильным бензиновым трехцилиндровым двигателем и 6-ступенчатой механикой обойдется в 1 599 000 рублей. А самое доступное исполнение со 130-сильным турбоагрегатом и 6-диапазонным автоматом оценено в 1 739 000 рублей. Машина же в топовой комплектации потянет уже на 2 059 000 рублей, что для массовых B-SUV все же перебор. Впрочем, взамен вы получаете и драйверский кайф, и праздник стиля, и вау-эффект типа того, который несколько попутал абхазских стражей порядка.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
Cистема автоматического торможения реагирует на машины, велосипедистов и пешеходов на скорости от 5 до 140 км/ч. Адаптивный свет подразумевает сочетание системы автоматического переключения ближнего света на дальний и функции подсветки поворотов. Система контроля слепых зон зажигает диоды в зеркальных элементах. Предусмотрено также до шести подушек безопасности.

      

Технические характеристики Peugeot 2008 1.2Т АТ6

Габаритные размеры, мм

4300х1770х1530

Колесная база, мм

2605

Дорожный просвет, мм

174

Объем багажника, л

434

Снаряженная масса, кг

1300

Диаметр разворота, м

10,4

Тип двигателя

бензиновый L3

Рабочий объем, см³

1199

Макс. мощность, л.с./об/мин

130/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

230/1750

Привод

передний

Трансмиссия

автоматическая 6-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

198

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,2

Расход топлива (средний), л/100 км

6,5

Объем бака, л

44

                  

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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