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16 дек 2016

Peugeot прекращает продажи «301-ого» седана на российском рынке

Peugeot прекращает продажи «301-ого» седана на российском рынке
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба французской компании Peugeot сообщает о прекращении продаж «301-ого» седана на российском авторынке.

Как сообщают официальные представители французского автопроизводителя, в следующем году седан 301 не будет представлен в российской линейке Peugeot. Официально причины вывода этой модели с российского рынка не сообщаются, однако некоторые эксперты предполагают, что это связано с низкой популярностью седана у россиян. Впрочем, в компании отмечают, что в 2017 году компания предложит своим российским клиентам несколько «ярких и интересных» новинок.

Напомним, что впервые французский седан Peugeot 301 появился в России в мае 2013 года. На начальном этапе моторная гамма автомобиля была представлена тремя двигателями: 1,6-литровым «дизелем» с отдачей 92 л.с. и двумя бензиновыми силовыми агрегатами – 1,2-литровым мощностью 72 л.с. и 1,6-литровым мощностью 115 л.с.. К настоящему моменту в линейке «301-ого» остался только последний двигатель, который шел в комплекте с «коробкой-автоматом». Такой автомобиль, с учетом всех специальных предложений компании, предлагался по цене от 684 000 рублей.

Стоит отметить, что, несмотря на уход «301-ого», на российском рынке остается французский «побратим» - Citroen C-Elysee. Его рублевая стоимость несколько выше, чем у «301-ого» (от 734 тысяч рублей), но и моторная гамма богаче. Так, в базовой комплектации под капотом автомобиля установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель с отдачей 72 л.с., а более продвинутые модификации поставляются с 1,6-литровым мотором мощностью 116 л.с..

Кроме того, руководство Citroen в настоящее время рассматривает возможность запуска рестайлинговой версии своего бюджетного седана в России. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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При написании новости использовалась информация:
Газета.ru, Информинг, Колеса.ру, Автостат

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