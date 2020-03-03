Представлен очень злой Porsche

Компания Porsche показала новейший спорткар 911 Turbo S, который стал ещё современнее и быстрее. Менее трех секунд до сотни, как вам такое достижение?

3,8-литровый оппозитный шестицилиндровый турбомотор развивает 650 лошадиных сил и 800 ньютон-метров тяги. Это на 70 л.с. и 50 Нм больше, чем в прошлом поколении. На разгон с места до 100 км/ч теперь уходит на 0,2 секунды меньше — всего 2,7 секунды. С нуля до 200 км/ч купе потратит 8,9 секунды. При этом, максимальная скорость осталась прежней: 330 км/ч. Трансмиссия Turbo — восьмиступенчатый «робот» PDK с доработанной муфтой, отсылающий тягу на все четыре колеса по умолчанию. Активное электронноуправляемое шасси PASM получило более точные настройки.

Интересно, что и внешность автомобиля также несколько изменилась. Дело в том, что новинка получилась шире предшественника: на на 45 мм у передних крыльев и на 20 мм у задних. Колея также выросла. Спорткар получил более совершенную аэродинамику: выдвижное антикрыло и активный передний сплиттер генерируют на 15 процентов больше прижимной силы.