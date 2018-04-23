Автомобильный портал Motorpage
23 апр 2018

Арестован главный моторист Porsche

Арестован главный моторист Porsche

Если в США Дизельгейт уже успокоился, а местная публика даже стала подзабывать с чем был связан скандал и был ли он, то у себя на родине власти продолжают расследовать дело о фальсификации данных о вредных выбросах.

Причем самого Volkswagen это пока особо не коснулось, активно расследуется дело против Porsche, которая, кстати, даже не разрабатывает самостоятельно дизельные двигатели, а получает их от Audi.

В конце прошлой недели прокуратура Германии арестовала Йорга Кернера, который занимает в Porsche должность руководителя отдела разработки двигателей. Решение об аресте было принято на основании опасений прокурора, что топ-менеджер может скрыться от правосудия.

Ранее в офисах Porsche следователи провели выемки документов, но по сведениям местных СМИ никакой разоблачительной информации не нашли. Тем не менее, также под подозрение попали руководитель отдела исследований и разработок Porsche Майкл Штайнер и один из бывших топ-менеджеров компании, имя которого не разглашается. В прокуратуре считают, что все они были в курсе, что дизельные двигатели не соответствуют действующим нормам.

В прошлом году Porsche отозвала на европейском рынке 22 тысячи дизельных Cayenne, а затем власти Германии и вовсе запретили компании продавать такие машины. После этого появилась информация о том, что Porsche намерен вообще отказаться от дизельных двигателей (ими оснащаются Macan и Cayenne). Однако представители компании информацию опровергли, заявив, что и новое поколение Porsche Cayenne получит турбодизель. Правда, когда — непонятно.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 911 GT3 RS побил рекорд предшественника

23 апреля 2018
Porsche Mission E

Porsche до 2022 года вложит 6 млрд евро в электромобилизацию

19 апреля 2018
Porsche Mission E

Porsche показала Mission E. Разобранный

22 марта 2018
Porsche Mission E Cross Turismo

Электрический кроссовер Porsche: скоро в серию?

15 марта 2018
Porsche

Porsche тестирует блокчейн

05 марта 2018
Porsche 911 GT3 RS

Porsche представил обновленный 911 GT3 RS

26 февраля 2018

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX30 - infiniti qx30 2016 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой Тест драйв
23 апреля 2018

Infiniti QX30
"Infiniti QX30 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой"
Lexus NX - lexus nx 2018 островок спокойствия
Тест драйв
20 апреля 2018

Lexus NX
"Островок спокойствия"
Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 обещаем всенародную любовь
Тест драйв
17 апреля 2018

Lada Vesta Cross
"Обещаем всенародную любовь"
Mazda CX-9 - у сумчатых в гостях
Автопутешествия
11 апреля 2018

Mazda CX-9
"У сумчатых в гостях"

Написано новостей:

2 1 1 0 0