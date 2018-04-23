Если в США Дизельгейт уже успокоился, а местная публика даже стала подзабывать с чем был связан скандал и был ли он, то у себя на родине власти продолжают расследовать дело о фальсификации данных о вредных выбросах.

Причем самого Volkswagen это пока особо не коснулось, активно расследуется дело против Porsche, которая, кстати, даже не разрабатывает самостоятельно дизельные двигатели, а получает их от Audi.

В конце прошлой недели прокуратура Германии арестовала Йорга Кернера, который занимает в Porsche должность руководителя отдела разработки двигателей. Решение об аресте было принято на основании опасений прокурора, что топ-менеджер может скрыться от правосудия.

Ранее в офисах Porsche следователи провели выемки документов, но по сведениям местных СМИ никакой разоблачительной информации не нашли. Тем не менее, также под подозрение попали руководитель отдела исследований и разработок Porsche Майкл Штайнер и один из бывших топ-менеджеров компании, имя которого не разглашается. В прокуратуре считают, что все они были в курсе, что дизельные двигатели не соответствуют действующим нормам.

В прошлом году Porsche отозвала на европейском рынке 22 тысячи дизельных Cayenne, а затем власти Германии и вовсе запретили компании продавать такие машины. После этого появилась информация о том, что Porsche намерен вообще отказаться от дизельных двигателей (ими оснащаются Macan и Cayenne). Однако представители компании информацию опровергли, заявив, что и новое поколение Porsche Cayenne получит турбодизель. Правда, когда — непонятно.

