Porsche 911 назвали самым привлекательным автомобилем

Британский классифайд Autotrader опубликовал результаты необычного исследования: специалисты ресурса попытались при помощи научных методов вычислить самый привлекательный автомобиль

Всего было сорок моделей и фокус-группа, которая состояла из 32 человек. Каждому из них показывали ту или иную картинку, и при помощи камер с датчиками отслеживали положение взгляда испытуемого. Фиксировалось, к примеру, на каких автомобилях дольше всего фиксировалось внимание до перевода взгляда на что-то другое.

Как можно понять из-заголовка, лидером оказался немецкий спорткар Porsche 911. Совсем немого ему уступил Lexus LC500. Среди так называемых автомобилей для повседневного использования наиболее привлекательным оказался BMW 3 серии.