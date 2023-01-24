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24 янв 2023

Porsche 911 назвали самым привлекательным автомобилем

Porsche 911 назвали самым привлекательным автомобилем
Автор фото: фирма-производитель

Британский классифайд Autotrader опубликовал результаты необычного исследования: специалисты ресурса попытались при помощи научных методов вычислить самый привлекательный автомобиль

Всего было сорок моделей и фокус-группа, которая состояла из 32 человек. Каждому из них показывали ту или иную картинку, и при помощи камер с датчиками отслеживали положение взгляда испытуемого. Фиксировалось, к примеру, на каких автомобилях дольше всего фиксировалось внимание до перевода взгляда на что-то другое.

Как можно понять из-заголовка, лидером оказался немецкий спорткар Porsche 911. Совсем немого ему уступил Lexus LC500. Среди так называемых автомобилей для повседневного использования наиболее привлекательным оказался BMW 3 серии.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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