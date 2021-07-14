Porsche 911 получит кросс-версию

Помните странные автомобили - кузов спорткара на шасси внедорожников, обычно их создают для каких-нибудь фильмов, но недавно стало известно, что один автопроизводитель решил выпускать такие машины серийно

Речь идет о компании Porsche. На днях шпионы запечатлели на фото необычный 911-й. Машина отличается от стандартного спортуара в первую очередь увеличенным клиренсом, что свидетельствует о переработанной подвеске и ходовой части в целом. Заметно, что изменения коснулись также колесных арок — они стали крупнее, как и колеса.

Наши европейские коллеги сообщают о том, что прототип базируется на модификации Carrera 4S с полным приводом и 3,0-литровым оппозитным движком с турбонаддувом. В стандартной модификации его мощность составляет 450 лошадиных сил, однако для версии Safari (а прототип получит именно такое название) его несколько "задушат", однако точные значения неизвестны. Премьера состоится в 2022 году