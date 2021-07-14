Автомобильный портал Motorpage
14 июл 2021

Porsche 911 получит кросс-версию

Porsche 911 получит кросс-версию

Помните странные автомобили - кузов спорткара на шасси внедорожников, обычно их создают для каких-нибудь фильмов, но недавно стало известно, что один автопроизводитель решил выпускать такие машины серийно

Речь идет о компании Porsche. На днях шпионы запечатлели на фото необычный 911-й. Машина отличается от стандартного спортуара в первую очередь увеличенным клиренсом, что свидетельствует о переработанной подвеске и ходовой части в целом. Заметно, что изменения коснулись также колесных арок — они стали крупнее, как и колеса.

Наши европейские коллеги сообщают о том, что прототип базируется на модификации Carrera 4S с полным приводом и 3,0-литровым оппозитным движком с турбонаддувом. В стандартной модификации его мощность составляет 450 лошадиных сил, однако для версии Safari (а прототип получит именно такое название) его несколько "задушат", однако точные значения неизвестны. Премьера состоится в 2022 году

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Cayenne Coupe 2020 руль

В Porsсhe представили свой самый быстрый кроссовер

30 июня 2021
Porsche 911 GT2 RS

Porsche 911 установил рекорд Нюрбургринга

25 июня 2021
Porsche 911 GTS

Porsche представил 911 GTS для российского рынка

24 июня 2021
Porsche Cayenne Coupe 2020 вид спереди

Новый Porsche Cayenne стал быстрейшим кроссовером Нюрбургринга

17 июня 2021

Porsche 911 стал 500-сильнм спорткаром

01 июня 2021

В Porsche разрабатывают доступный электромобиль

01 июня 2021

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"
Renault Duster - renault duster (2021) теперь и с вариатором
Тест драйв
12 июля 2021

Renault Duster
"Теперь и с вариатором"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr (2018) sпорт vысоких rезультатов
Тест драйв
09 июля 2021

Land Rover Range Rover Sport
"Sпорт Vысоких Rезультатов"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 6 4 1