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15 май 2020

Porsche анонсировала премьеру новой 911 Targa

Porsche анонсировала премьеру новой 911 Targa
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche опубликовала короткий видеотизер со спорткаром 911 нового поколения в кузове тарга. Премьера открытой модификации двухдверки, дающей отсылку к классическим автомобилям немецкой марки, состоится в онлайн-режиме 18 мая

Технически новая «Тарга» будет идентична базовым версиям обычного спорткара — Carrera 4 и Carrera 4S. Таким образом, новинка в исполнении Targa 4 получит трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 385 л. с., а на варианте Targa 4S двигатель будет выдавать 450 лошадиных сил. Моторы работают вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Не исключено, что чуть позже появится более экстремальная GTS-модификация.

В марте компания Porsche представила топовую модификацию спорткара 911 нового поколения — Turbo S. Купе оснастили 3,8-литровым шестицилиндровым оппозитным двигателем с двумя турбинами с изменяемой геометрией и системой охлаждения наддувного воздуха. Мотор развивает 650 л. с. и 800 Н•м крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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