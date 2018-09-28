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28 сен 2018

Porsche играет в игрушки по взрослому

Porsche играет в игрушки по взрослому

Известная всем своими спорткарами, компания Porsche выпустила новую, эксклюзивную модель гибрид под названием — 919 Hybrid!

Только вот, уменьшенную в восемь раз. Эксклюзивность модели обозначена тем, что выпущена она всего в 100 экземплярах. Стоимость этой игрушки — 14 689 долларов США.

Стоит заметить, что на создание такого спорткара ушло не менее 3-х тысяч часов! Модели выполнены из алюминия и олова. Технология выполнения игрушечного автомобиля мало чем отличается от той, по которой исполнен спорткар в оригинальном размере. Мало того, каждая модель была выкрашена вручную.

Летом 2018 года спортпрототип Porsche 919 Hybrid Evo завоевал абсолютный рекорд "Северной Петли" Нюрбургринга. Спорткар "пролетел" 20,8-километровую трассу за 5 минут и 19,546 секунды со средней скоростью 234 км/ч.

Есть мнение, что заслуга принадлежит не только пилоту Тимо Бернхарда, но и инженерам данной модели. Ведь они переделали 919 Hybrid Evo. Теперь он выдает 1160 лошадиных сил, благодаря модернизированной установке, которая состоит из 720-сильного турбированный мотора V4 и электрического двигателя аж в 440 лошадок! Плюс ко всему инженеры Porsche усовершенствовали аэродинамические элементы автомобиля. Теперь спроткар 919 Hybrid Evo получил на 53% больше прижимной силы и полегчал на 39 кг, теперь его вес — 849 кг. 

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